La irregular serie “El libro de Boba Fett” (“The Book of Boba Fett”) llegó a su fin y resolvió el conflicto principal sobre qué facción controlará el planeta Tatooine. Pero el episodio tiene otro problema, el cual no puede resolverse a balazos o con sables de luz: ¿Debería importarle a la audiencia dicho conflicto? Porque en sus seis episodios anteriores, la historia no ha hecho lo suficiente para construir ese argumento, sin importar cuántos jedis aparezcan como invitados especiales.

A continuación, SPOILERS de “El libro de Boba Fett” 1x07, “En nombre del honor”:

Un conflicto sin alma

No tardamos en conocer el por qué debería importarnos esta guerra: el sindicato de Pyke revela haber atentado contra los tusken que acogieron al protagonista, crimen inicialmente atribuido a una banda de motociclistas. La noticia llega a oídos de Cad Bane (Corey Burton), que en un movimiento estratégico la emplea para provocar a Boba Fett (Temuera Morrison) en dar el primer disparo. Pero el cazador de recompensas no cae en la trampa gracias al consejo de Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Como Boba Fett no se deja manipular por Bane, la carta de la venganza deja de tener sentido. Y los villanos no son lo suficientemente atrapantes como para que la audiencia quiera ver su caída. Si los antagonistas no dan motivos para ver el desenlace del episodio, son los héroes quienes deben llevar el peso. ¿Cómo? Haciendo todo lo posible no por ganar, sino por sobrevivir al menos.

Pero un séptimo episodio no puede levantar aquello que, durante semanas, ha estado cabizbajo . “El libro de Boba Fett” empezó con calma, construía al personaje protagónico con la confianza de quienes saben a dónde van a pesar de que, evidentemente, no había un plan. O al menos no uno que tuviese a Boba en el centro de todo. Salvo contadas excepciones, los personajes apenas provocan que el espectador quiera verlos salir vivos de la pelea. En la lucha final cayeron algunos de la banda de motociclistas, desconocidos; por lo que no hay ningún efecto en la audiencia. Tangencialmente, hubo algo de riesgo las veces que Black Krrsantan (Carey Jones), el wookie cazador de recompensas, fue atacado en desventaja numérica por los gremios traidores (él sobrevive). La única razón por la que puede importarnos la vida de este personaje es que, físicamente, nos recuerda al entrañable Chewbacca.

La batalla adquiere algo de interés en un par de momentos adicionales: cuando Grogu aparece y, justo cuando más se le necesita, acaba con las unidades de combate enviadas para definir el conflicto a favor de los Pyke. También también juega un rol para calmar la confusión del rancoor. El no abusar del poder del pequeño usuario de la Fuerza es un acierto, pues hace que la victoria en esta lucha no sea fácil para los locales. Tienen que sudar la camiseta.

Fennec Shand, un personaje con potencial ignorado por la serie. Foto: Disney+.

Personajes desaprovechados

Otro momento a destacar es la lucha de Boba Fett contra Cad Bane, tenso por la habilidad del rival, único individuo en el bando enemigo que podría poner en aprietos al protagonista. Todas las interacciones de ambos dan a entender que tienen una historia común; a veces de rivalidad, a veces la dinámica de maestro y alumno, donde Bane se porta como aquellos que se saben en ventaja. Bane muere, con lo cual la franquicia “Star Wars” pierde otro personaje con el que la audiencia apenas y ha interactuado.

Claro, Bane apareció antes en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”, que no ha sido vista por todos y, ciertamente, no ha sido promocionada por Disney+ con el mismo ahínco que “El libro de Boba Fett” y “The Mandalorian”. Si la lucha de ambos referencia un arco de historia previo, entonces no todos lo entienden. O el que lo capta es un público reducido. De manera similar, Fennec Shand fue totalmente desaprovechada en este episodio, así como en toda la serie; lo cual es una pena. Quienes conocemos el trabajo de Ming-Na Wen en “Agents of SHIELD” sabemos de lo que es capaz.

El final de “El libro de Boba Fett” carece de fuerza y ningún efecto especial puede salvarlo. Grogu es tierno y verlo siempre es un gusto, al igual que a Din Djarin (Pedro Pascal), pero si el objetivo era solo dar pie a “The Mandalorian” temporada 3, un episodio especial bastaba; más aún cuando desaprovecha oportunidades para hacer que la historia sea atrapante. Tuvo herramientas para ello, ahí están los tusken o Garsa Fwip (Jennifer Beals); muertos antes de revelar todo su potencial. “Star Wars” ya había mostrado antes que puede fallar en el cine, ahí están “Solo” (2018) o “The Rise of Skywalker” (2019); ahora sabemos que también puede hacer lo mismo en televisión. Porque ni todos los sables de luz de la galaxia pueden hacer algo cuando la Fuerza no acompaña al guion.

Cad Bane, el único enemigo que puede hacerle frente a Boba Fett en el final de la serie. Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

Algo que me gustó mucho del episodio es la canción de los créditos finales, una versión del tema principal de la serie donde se escucha el nombre del protagonista, Boba Fett, una y otra vez. Pegajosa en su sencillez, hasta cursi, pero tiene gracia.

Por momentos parecía que Boba Fett era mandoneado por los demás. Primero por los motociclistas jóvenes, luego por la misma Fennec; quienes le decían qué hacer. El protagonista de una serie como esta debería tener más voluntad y poder de decisión.

Un contraargumento al punto anterior es que, a diferencia de los otros daimyos, Boba Fett sí escucha los consejos razonables. Pero hay un límite, ¿cierto? No es lo mismo que te de un consejo la veterana Fennec a que te lo de una soldado de a pie.

Incluso los droides soldados de las precuelas tenían más personalidad que los miembros del sindicato Pyke.

Y al final el “libro” no apareció. No es que tuviese muchas esperanzas, entiendo que la palabra era un eufemismo para darle intensidad al título de la serie. Pero ni el mejor de los nombres puede levantar una historia con problemas.

Vemos también que Cobb Vanth (Timothy Olyphant) sigue vivo. Aunque algo me dice que no le gustará el resultado que descubra cuando despierte de su “operación”.

La escena más encantadora del episodio llegó gracias a Din y Grogu, donde este último exige velocidad en el viaje. Todo está listo para la tercera temporada de “The Mandalorian”, donde ‘Baby Yoda’, en teoría, vivirá la vida de su padre adoptivo como cazador de recompensas; acercándose más a la referencia mayor de esa historia: “Lobo solitario y su cachorro”.

Grogu, listo para su nueva vida como cazador de recompensas mandaloriano. Foto: Disney+.

Calificación

3 estrellas de 5

Datos

Puedes ver todos los episodios de “El libro de Boba Fett” en Disney+.

Según filtraciones, en mayo la plataforma estrenará la serie de Obi Wan Kenobi.

