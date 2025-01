El 6 de diciembre de 2015, la vida de Hernán Casciari cambió para siempre. Lo que parecía ser un simple cuadro de acidez estomacal resultó ser un infarto agudo de miocardio, un episodio crítico que derivó en una completa reestructuración en la vida del escritor.

Después de estar 15 años viviendo en España, Casciari terminó una relación larguísima con una mujer española y conoció a Julieta, una joven con quien sintió una conexión inmediatamente. Juntos emprendieron un viaje a Montevideo para una lectura de uno de sus libros en un barcito de la capital uruguaya. En su primera noche allá, en el medio de un partido de Racing- Independiente, Casciari bajó de la habitación a buscar un paquete de cigarrillos y rezó para que la opresión que estaba sintiendo en su pecho no fuera más que acidez. Pero no fue así.

En Uruguay se hospedaron en un departamento alquilado por una plataforma virtual, parece un dato irrelevante, pero no lo es. Javier y Alejandra, quienes empezaban recientemente a alquilar una casa de huéspedes dentro de su enorme terreno por la aplicación debido a una compleja situación económica, fueron un factor clave en esta historia. La noche del infarto, Julieta salió disparada a buscarlos para que la ayuden en medio del caos. Gracias a Alejandra, que manejó a través de toda la capital para llegar al hospital más cercano, guiada por un patrullero en medio del festejo de Peñarol por haber salido campeón, Casciari se salvó la vida. Los propios médicos le informaron que si llegaba unos minutos más tarde, no hubiese contado la historia. Gracias a dos desconocidos que decidieron abrir la puerta de su casa y ayudar, hoy él puede seguir contando relatos como este, que primero se publicó en un libro y, ahora, llega en formato de serie a través de Disney+.

Afiche de "El mejor infarto de mi vida".

“Javier y Alejandra, decidieron ayudar a una persona que se estaba muriendo y que no conocían. Podrían haber cerrado la puerta y no dar bola. Pero no pasó eso, pasó todo lo contrario”, contó Casciari al diario argentino “La Nación”. “Esa gente le abrió la puerta a Julieta, que era mi novia flamante de ese momento, que no éramos novios porque nos conocíamos hace ocho días nomas, pero le abrieron la puerta, fueron corriendo y me levantaron. Yo siempre estuve consciente. Me subieron al auto de Alejandra, que en el camino le pidió a un patrullero si podían hacernos el aguante, ya que la calle estaba llena de hinchas de Peñarol, que había ganado el campeonato. Donaron sangre después, todo... Fue un acto de generosidad y de humanidad tan fuerte, dos personas que no me conocían de nada. Y lo que les pasa después es espectacular, no voy a spoilear, pero les cambió la vida”, relató el escritor.

Acostumbrado a una vida de depresión, frustración, sobrepeso y mucho consumo de tabaco, el postinfarto fue una revelación en la vida del escritor. “Mi cambio de hábitos no fue estratégico, ni una decisión posterior. Mientras ocurría (el infarto) yo me estaba dando cuenta de que estaba pasando algo revolucionario. Muchas veces pasa en la vida eso y decís: `Che esto que está pasando es bisagra, no puedo salir igual de acá´. A mí me pasó inmediatamente, y fue una gran excusa. Necesitaba hacer el cambio y no tenía los huevos. Fue un cambio rotundo, donde tomé la oportunidad. Voy a hacer todo diciendo que la culpa es del infarto. Por eso le puse El mejor infarto de mi vida al libro inicialmente, porque todo lo que ocurrió después, fue mejor. Me podés preguntar cualquier cosa sobre cualquier tema personal, y todo mejoró, es muy loco”, señaló el escritor.

De la vida real a las pantallas

El relato vertido en el libro “El mejor infarto de mi vida” derivó ahora en una serie con seis capítulos de 35 minutos, que ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

En tono de comedia, la ficción cuenta la historia de Ariel (Alan Sabbagh), un poeta frustrado que trabaja de escritor fantasma para poder sobrevivir económicamente. En medio de una crisis existencial a sus casi 45 años y una vida sedentaria con sobrepeso y mucho consumo de tabaco, su mujer desde hace 15 años, Isabel, lo deja diciendo que “se enamoró de alguien más”.

Escena de "El mejor infarto de mi vida". / Cleo Bouza

Lo que Ariel no sabía es que un momento bisagra estaba por llegar a su vida, y no de la mejor manera. En medio de un viaje para leer uno de sus, muy poco populares, libros de poesía en un bar de mala muerte de Montevideo, ocurre lo impensado: en pleno acto sexual con la mujer que “le partió la cabeza en dos” y con una “pastilla azul” de por medio, Ariel sufre un infarto. Después de que dos desconocidos le salvan la vida, nunca más vuelve a ser el mismo.

“Buscamos que la serie deje pensando y reflexionando a los espectadores, sobre la vida, hacia donde estás yendo, los objetivos que tenés y en cambiar uno para que después pueda cambiar todo. Principalmente, en hacer el bien”, contó Alan Sabbagh a “La Nación” de Argentina.

En su primer protagónico, Sabbagh logra transmitir lo que cuenta Casciari en su relato, adaptado a la mezcla de humor negro, comedia y drama que caracteriza a la serie. A medida que se desarrolla el personaje, es muy sencillo empatizar con él.

“Este proyecto fue un desafío. Nunca me vi en tantos carteles al mismo tiempo, nunca de esta magnitud. Son cuestiones que están buenísimas, pero a mí no me modifica mucho a la hora de agarrar un trabajo. Sabía que era una historia grande cuando la hice, pero igualmente si es para cinco estudiantes de cine o si es para todo el mundo, me da lo mismo”, dijo el actor.

Escena de "El mejor infarto de mi vida". (Foto: Disney+) / Unai Mateo

La serie, filmada en Argentina, Uruguay y España, fue creada por Pablo Bossi, quien también la dirige junto a Mariana Wainstein, con guion de Lucas Figueroa y la producción a cargo de Pampa Films y Tandem Films.

Con un elenco que incluye a Olivia Molina, Rogelio Gracía, Romina Peluffo, Brian Maya, Imanol Arias, Rita Cortese y Eleonora Wexler, la serie busca destacar la importancia de las segundas oportunidades y de todo lo bueno que puede ocurrir después de hacer un bien, por más que se trate de un desconocido.

“En la serie y en la vida real pasan cosas completamente distintas, pero la depresión, el tabaquismo, el sobrepeso, la resignación y la pulsión de muerte son iguales. También, cuando ocurre el infarto, todo lo que pasa después es la pura verdad, todo. Sobre todo lo que les sucede a Javier y Alejandra, las personas que le salvan la vida al escritor”, señaló Casciari.

Sinopsis

La serie relata la historia de Ariel, un escritor fantasma de humor ácido, frustrado y con una vida muy desordenada que entra en crisis cuando es abandonado por su mujer y sufre un infarto mientras se encuentra en una casa de alquiler temporario en otro país, junto a una chica a la que acaba de conocer. Este suceso no sólo resignificará su vida, sino también la de muchas personas que están a su alrededor.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son los talentos que forman parte del reparto:

Alan Sabbagh

Olivia Molina

Rogelio Gracía

Romina Peluffo

Brian Maya

Imanol Arias

Rita Cortese

Eleonora Wexler

Fecha de estreno

“El mejor infarto de mi vida” está disponible en Disney+ desde el 24 de enero del 2025.

