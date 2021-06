Conforme a los criterios de Saber más

“Loki” pudo haber terminado este miércoles en su cuarto episodio. Intensidad dramática, revelaciones precisas y desarrollo de personajes que bien podrían haber sido reservadas para el clímax final, pero que al llegar ahora prometen algo incluso mayor en las dos semanas restantes. ¿Por qué estamos ante mejor episodio de la serie hasta el momento y qué significa para lo que viene? Como el personaje en sí, este ha sido un capítulo lleno de posibilidades, seas un dios asgardiano, oficinista o soldado.

A continuación, SPOILERS de “Loki” 1x04, “Evento nexus”:

La última vez que vimos tanto a Loki (Tom Hiddleston) como a Sylvie (Sophia Di Martino), ambos se habían resignado a la muerte por apocalipsis en el planeta Lamentis. Pero el episodio no comienza con eso, sino con un flashback donde vemos a la Diosa de la Mentira jugando como la niña que era en Asgard, hasta que Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), quien por aquel entonces no era jueza sino cazadora, la arresta por crímenes contra la línea de tiempo.

Sylvie, con el ingenio que la caracteriza, huye de su cautiverio y da comienzo a un escape de décadas que la lleva a encontrarse con el Loki que todos conocemos y, sentada en una roca de Lamentis, espera su final mientras reflexiona en voz alta sobre lo inútil que ha sido su vida. Loki, en un extraño ejemplo de empatía, le dice que no, que eso no es verdad. Que ella ha sido extraordinaria y eso lo demuestra cuando casi acaba con una burocracia que trasciende el tiempo y el espacio. Es sincero, como solo puede serlo alguien que también está condenado a morir.

Dicho esto, vemos que Sylvie, al parecer sin darse cuenta, se ha estado aferrando a Loki, tomándolo del brazo; algo que lo sorprende. No hay tiempo para reflexionar sobre este desarrollo cuando el apocalipsis está a solo unos segundos; entonces dos puertas del TVA los encuentran y sacan de allí. ¿Cómo pudieron hallarlos si estar en el fin del mundo los convierte en seres invisibles para los monitores?

Solo han pasado diez minutos desde el inicio, pero este es el corazón del episodio. En ningún momento lo dicen los dos involucrados, pero esto es amor. Casi a primera vista, pues en tiempo real puede que lleven menos de 24 horas desde que se conocieron. Aun así, el impacto que uno ha tenido en el otro ha sido tan grande que creó una desviación en la línea de tiempo.

Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino), a punto de afrontar su destino. Foto: Marvel Studios.

Lo que “Loki” ha tratado de decirnos

Terminé la reseña de la semana pasada con una teoría: que Loki es la historia sobre la auto aceptación; de autoestima, y que para todos hay algo más allá de lo que nos han hecho creer. El cuarto episodio se sumerge en ello con el evidente enamoramiento de las variantes. Pero “Evento nexus” no se sostiene solo con eso, allí entra la historia de la cazadora B-15 (Wunmi Mosaku) y el analista Mobius (Owen Wilson), quienes albergan dudas hacia sus jefes.

Estos jefes, los Time Keepers, resultaron ser robots. Pero olvidémonos de eso un momento y pasemos a lo que de verdad importa.

B-15 aclara su mente con la ayuda de Sylvie, quien le muestra su pasado gracias a encantamientos; mientras que Mobius va con Ravonna, donde intenta sonsacarle la verdad y termina robándole información confidencial que aclara cualquier duda: todos los trabajadores de la TVA on variantes. Esto lleva a Mobius a su “muerte” cuando Ravonna, quien lo consideró un amigo, lo borra de la existencia con el bastón reglamentario de trabajo.

Sylvie (Sophia Di Martino), tras presenciar la desaparición de Loki. Foto: Marvel Studios.

Nadie sabe si hay vida después de la muerte. Pero si la serie quiere decirnos algo, es que hay posibilidades incluso en los momentos más complicados, cuando nos aferramos a una idea, a un trabajo. Sí, dejar nuestro anterior modo de vida, seas un Dios de la Mentira que no conoce qué es amar, o un eficiente burócrata que no ha tenido descanso en años; puedes romper este ciclo, este bucle temporal en el que te encuentras, y aspirar a algo distinto. Tal vez no mejor, como el mismo Mobius y luego Loki lo comprobaron al ser “borrados” con las varas, pero al menos haces el intento.

Loki sobrevive a este borrado y llega a un lugar que tendrá a los aficionados especulando, tanto por los dos episodios que faltan como por el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero hay otra conversación que desafía la narrativa que nos quiere vender la serie: ¿No están ocurriendo las cosas demasiado pronto? Cuando dije que este capítulo tenía todo lo que se espera del clímax final de una serie, me refería también a las historias de personajes principales. Sí, Loki y Sylvie se han transformado mutuamente, pero es demasiado pronto para que este amor sea creíble.

Del mismo modo, el cambio que Loki generó en Mobius, al sembrarle dudas, ocurre con el pie en el acelerador. El Hollywood clásico te pide narrar a través de acciones, pero también requiere tiempo para que los cambios surjan efecto en personajes y audiencia. Tom Hiddleston, Sophia di Martino y Owen Wilson hacen bien su trabajo al mostrar, cada uno en distintas etapas, estos cambios; pero la química del elenco solo llega hasta cierto punto. La serie ha ofrecido buenos momentos esta semana, pero en el camino suspendió nuestra credulidad.

Pensamientos sueltos

Como esto es Marvel, tiene que haber una sorpresa final. En la escena postcréditos del capítulo descubrimos que Loki ha sido llevado a un mundo que bien podría estar lleno de sus propias variantes.

Vemos a un Loki niño, a un Loki con martillo similar al de Thor y a otro vestido como el clásico personaje del cómic. También hay un lagarto con casco de cuernos, quien es claramente el Loki Superior ™.

¿Por qué hay tanto Loki junto? Esta pregunta podría estar relacionada con el arresto de Sylvie cuando era niña.

Si resulta que el jefe absoluto de los Time Keepers es Miss Minutes (Tara Strong), no estaría sorprendido en lo más mínimo.

El trabajo de Wunmi Mosaku como B-15 brilla en esta ocasión, aunque se hubiese apreciado mejor sin la lluvia. Su voz, al menos, muestra el dolor de alguien que ha perdido una vida pasada.

La reaparición de Loki tras el borrado nos da esperanzas de que, tal vez, volveremos a ver al Mobius de Owen Wilson. El hombre merece, por lo menos, una vueltecita en moto acuática.

Qué desaprovechada resultó la reaparición de Jaimie Alexander como Lady Sif. Solo unos minutos en los que repite lo mismo, pero que ayudan a que Loki adquiera conocimiento de su ser. Sif, tristemente, no está allí como personaje, sino como un recurso narrativo.

En los mitos, Loki también le cortó el cabello a Lady Sif como una broma; error que resuelve gracias a los enanos de Nidavellir.

Qué hermosa la canción de cierre: “If You Love Me (Really Love Me)”; donde no importa lo que ocurra con el mundo siempre que haya amor.

Calificación

★★★★☆

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Loki” todos los miércoles por Disney+.

Mira también

Tráiler de "Loki", nueva serie de Disney+ null

Te puede interesar