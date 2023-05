El gigante del entretenimiento apuesta nuevamente por sus producciones llena de magia y musicales. Este miércoles 24 de mayo, Disney Plus estrenó la segunda temporada de “Entrelazados”, la serie argentina que se convirtió en todo un éxito después de su primera entrega y que, además, regresa con la aparición estelar de Elena Roger (“Floricienta”) y Clara Alonso (“Violetta”). Mientras que, para la cuota de talentos en ascenso, tenemos nuevamente a Carolina Domenech y José Giménez Zapiola, hasta el youtuber Kevsho. Para los nuevos capítulos, el público podrá disfrutar nuevamente del –ya muy conocido- viaje por el tiempo.

Después de que Allegra (Domenech) viajara al pasado y se conozca con Marco (José Giménez Zapiola “El Purre”) en la primera temporada de “Entrelazados”, una amistad muy fuerte empezó a forjarse. Sin embargo, para la segunda parte, los roles se intercambian y es el joven quien llega hasta el futuro. Esta situación le provocó una especie de deja-vú a Carolina, quien se mostró muy emocionada por el lanzamiento y aseguró que el intercambio de roles con su compañero de reparto le permitió a su personaje crecer.

“Allegra evolucionó con Carolina, estamos las dos mucho más maduras y me gustó mucho que puedo contar una Allegra más sensible, más real, más parada en su presente ya que no está viajando en el tiempo. Ahora sí puede, tal vez, estar un poco más asentada y creo que nos vamos a encontrar a una Allegra mucho más fiel a sí misma y mucho más decidida de las cosas que quiere”, comentó Domenech durante una mesa redonda con otros medios de Latinoamérica donde estuvo presente Saltar Intro de El Comercio.

En la conversación también estuvieron presentes Elena Roger y Clara Alonso, quienes dan vida a Cocó y Caterina, madre e hija, respectivamente. Esta última, además, es la mamá de Allegra. Frente al reto de volver a sumergirse en el mundo de “Entrelazados”, ambas se mostraron contentas por la oportunidad y coincidieron en que hubo una evolución en sus personajes.

A diferencia de la primera temporada, Clara Alonso refiere que su personaje ahora se siente menos sola y más acompañada por su familia. Sanó esa relación que parecía rota con su hija Allegra y se permitió a sí misma disfrutar de lo que realmente le gusta hacer en la vida. “Caterina estaba muy enojada y muy dolida. Pero en esta nueva temporada, está más más aliviada y puede explorar su parte artística, abrirse al amor y seguir desarrollando y conociendo a este vínculo con su madre y con su hija”.

Mientras que Elena Roger tuvo la misión de que Cocó intente mostrarse más humana, tanto con su familia como con el resto del mundo; y, nunca dejar de lado la música que, en sí, es la parte fundamental de este querido personaje de “Entrelazados”. “Cocó está elaborando una nueva relación con su hija y su nieta. Está preocupada para las cosas salgan bien y por poder ayudar a su nieta en su carrera. Está enfocada en eso y se ve que la relación entre ellas ha sanado. En esta temporada terminas de conocer cómo es realmente Cocó con todo esto del teatro, su pasado y todo de lo que realmente es capaz de hacer”.

En la segunda temporada de “Entrelazados”, “nos vamos a encontrar a una Allegra mucho más fiel a sí misma y mucho más decidida de las cosas que quiere”.

Carolina Domenech, actriz

Rodaje lleno de diversión

La nueva serie de Disney está llena de magia, pero un ingrediente esencial para esta segunda temporada es la música. En los nuevos episodios disponibles desde el último 24 de mayo, los personajes de “Entrelazados” se sumergirán en la preparación de un gran musical, actividad que tuvo gran aceptación (y fascinación) por parte de las protagonistas.

Elena Roger ha estado relacionada al teatro y la música a lo largo de su vida, así que asumir el reto no fue para nada complicado; al contrario, pudo relacionar su preparación artística de tantos años y llevarla al streaming. “Disfruté mucho estar en un musical un poco más extenso, soy una actriz de comedia musical en mi vida real e interpreto (en ´Entrelazados´) a una persona que es una es una es una gran estrella de la comedia musical. Disfruté mucho grabar el número final en el que estamos las tres junto a los chicos”.

En tanto, para Clara Alonso tampoco es algo nuevo. Su formación y el paso por “Violetta” de Disney –junto a Tini Stoessel y Jorge Blanco- le dio experiencia con los musicales. Aunque, según nos reveló, el rodaje se ´complicó´ porque la escena del musical se grabó en un local abandonado que no era cerrado durante el invierno en Buenos Aires. “Entraba frío por todos lados. Pero la cara de disfrute que teníamos todas y la emoción de estar haciendo eso, aunque hiciera frío y fuera tarde, no lo vamos a olvidar. Además, estar compartiendo con Elena, quien tanto para Caro y para mí, es una referente, una persona a quien admiramos. Fue inolvidable”.

Siguiendo la misma línea de emoción por recordar aquellos días de filmación, Carolina Domenech aseguró que el final de temporada siempre es el momento cumbre; pero, para ella, el reencuentro con José Giménez en el primer capítulo es el mejor recuerdo que se llevará de la segunda temporada. “Ese reencuentro entre Marco y Allegra fue algo un desafío y fue algo que disfruté mucho. Ese reencuentro ya lo habíamos hecho varias veces en los ensayos antes de grabar y todos los ensayos terminamos llorando. Y estar ahí, en ese momento, fue algo súper lindo y súper emocionante”, recalcó la actriz con una sonrisa en el rostro.

Ser parte de la magia

Por último, Carolina Domenech, de 22 años, aseguró que involucrarse en este proyecto para la televisión es como un sueño cumplido, porque entre las metas que tenía desde que se involucró en el mundo artístico era formar parte de Disney. La oportunidad, irónicamente, llegó durante la pandemia del Covid-19, y aceptó porque sabía que su trabajo podía llegar al exterior.

“Siempre soñé con ser parte de Disney. Quería disfrutar y aprovechar cada segundo en el set y vivir lo que estaba viviendo. Creo que todos sabemos que estamos dentro de un proyecto que se estrena a nivel mundial, sabemos la importancia de este proyecto y lo que genera en la gente. Fue un honor que Disney confíe en nosotros para hacer una segunda temporada y seguir contando esta historia”, agregó.

En tanto, Elena Roger confesó que se había vuelto a conectar con el mundo de Disney gracias a sus dos hijos y, cuando llegó la oportunidad de dar vida a Cocó en “Entrelazados”, decidió aceptarla porque sería como un regalo. “Cuando yo era niña, veía cosas de Disney, y después abandone ese mundo. Les comentaba a las chicas que había sido como un pedido al universo de mi parte. Dije ´ojalá yo pueda estar en alguna serie que le guste mucho a mi hija para que vea a su madre actriz y que viva todo ese mundo artístico que ella le gusta tanto, pero a través de su madre´. El universo me trajo a esa audición y quedé en este proyecto para Disney Plus. Estoy muy agradecida y es muy mágico ver lo que les sucede a mis hijos cuando la ven. Es hermoso”, finalizó.





"Entrelazados" Segunda temporada Disponible desde el miércoles 24 de mayo Plataforma de streaming: Disney Plus, con suscripción

