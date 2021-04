Conforme a los criterios de Saber más

El segundo episodio de “Falcon y el Soldado del Invierno” (“The Falcon and the Winter Soldier”) estuvo lleno de sorpresas, pero quizás ninguna fue más grande para Sam Wilson (Anthony Mackie) que la existencia de Isaiah Bradley (Carl Lumbly), un supersoldado afroamericano que tomó el rol de Capitán América durante la guerra de Corea y que fue un enemigo del ahora reformado Bucky Barnes (Sebastian Stan).

“¿Crees que puedes despertar un día y decidir quién vas a ser?”, le pregunta Isaiah a Bucky, su némesis reformado. “No funciona de esa manera. Bueno, quizás funcione así para personas como tú”.

Y es que a diferencia de lo celebrado que fue Steve Rogers (Chris Evans), su tiempo al servicio de los Estados Unidos no fue recompensado e Isaiah sufrió un destino mucho peor al regresar del campo de batallas, haciendo un paralelo con la difícil historia racial que EE.UU. se ha visto obligada a confrontar en los últimos años.

“Me mandaron a la cárcel por 30 años”, dice el veterano amargamente. “Personas haciéndome pruebas, extrayéndose sangre, entrando a mi celda”.

Aunque la historia de Isaiah Bradley solo ha sido superficialmente tocada por la serie de Disney+, su contraparte en los cómics expande la tragedia e injusticia de su existencia fuera de su rol solo como el Capitán América afroamericano.

Rojo, blanco y negro

Bradley, introducido en “Truth: Red, White & Black #1” (enero del 2003), fue parte de un programa secreto para recrear el suero de supersoldado del doctor Abraham Erskine. En total, fueron 300 afroamericanos los que fueron sometidos a estos brutales experimentos, mantenidos en secreto de sus seres queridos. Al final, solo un puñado sobrevivieron.

Isaiah Bradley utilizando un disfraz de Capitán América para hacer una redada a instalaciones militares de la Alemania nazi. (Foto: Marvel)

Isaiah Bradley luego sería encomendado una misión suicida para eliminar a un prominente científico de Alemania nazi y aunque fue exitoso, su decisión de tomar prestado un disfraz de Capitán América para cumplir con su objetivo llevó a que fuera encarcelado a su regreso a los Estados Unidos.

En la historia de los cómics, Isaiah pasaría 17 años tras las rejas. En ese tiempo, por los efectos secundarios de su versión incompleta del suero de supersoldado, perdería poco a poco sus facultades mentales y quedaría en una especie de estado infantil permanente. Pero el viejo héroe fue finalmente reconocido por la comunidad afroamericana del universo Marvel y su legado heroico ha sido continuado por su nieto Elijah Bradley, quien bajo la identidad de Patriot ha sido parte del equipo Young Avengers.

Isaiah Bradley junto a varias celebridades de la comunidad afroamericana. (Foto: Marvel)

Para la historia, el editor de “Truth: Red, White & Black”, Axel Alonso, así como su guionista Robert Morales y dibujante Kyle Baker, citaron como inspiración los experimentos Tuskegee: “Los militares nunca hubieran realizado experimentos de super soldados en un hombre rubio, de ojos claros y caucásico... al menos no en las peligrosas pruebas iniciales”.

El Capitán América Steve Rogers se entera el destino final de Isaiah Bradley en los cómics. (Foto: Marvel)

¿Qué fue del experimento Tuskegee?

Conocida desde la antigüedad, la sífilis es una contagiosa enfermedad de transmisión sexual que se ha colocado como uno de los más persistentes ‘compañeros’ de la humanidad. Además de sus graves consecuencias, que incluyen hasta daños a órganos internos que pueden llevar a la locura y la muerte, la peligrosidad de la enfermedad aumentaba por el hecho de que hasta inicios del siglo XX no había un tratamiento eficaz para combatirla.

En 1932 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos comenzó un experimento con el Instituto de Tuskegee de Alabama (ahora Universidad de Tuskegee) para realizar un estudio médico sobre la evolución sin tratamiento de la sífilis.

Para eso reclutaron a 600 hombres afroamericanos - 399 con la enfermedad y 201 sin ella - con la promesa de tratamientos médicos gratuitos y comida para supuestamente tratarlos de la “mala sangre”, término que utilizaban estas poblaciones para referirse a varias enfermedades que incluían la sífilis y la anemia.

Pero a pesar de la promesa de tratamiento médico gratuito, lo que en realidad hicieron fue darles placebos y estudiar la enfermedad hasta sus últimas, y fatales, consecuencias.

"Miss Evers' Boys" fue una película para televisión sobre el experimento Tuskegee. En la imagen Alfre Woodlard y Laurence Fishburne. (Foto: HBO)

El experimento, inicialmente programado para durar solo seis meses, se extendió por cuatro décadas más. Empeorando la situación, a pesar de que a partir de 1947 se descubrió que la penicilina era un efectivo tratamiento contra la sífilis, los participantes del experimento jamás recibieron el medicamento.

La historia llegó a la atención internacional luego de que el investigador Peter Buxtun se enterara de los experimentos y filtró la información a una reportera de nombre Jean Heller, quien publicó un informe en el Washington Star el 25 de julio de 1972. Un día después, la nota fue la portada del New York Times bajo el título de “Víctimas de sífilis en un estudio de EE.UU. siguieron sin tratamiento por 40 años”, llegando a toda la nación.

La indignación causada por el reportaje llevó a que se realizará una investigación por el Congreso de los Estados Unidos. Para 1973, el gobierno aceptó pagar US$10 millones a los participantes del experimentos y sus familias en reparaciones. Pero estos gestos no pudieron enmendar la gran desconfianza que la comunidad afroamericana albergaba por el estado a causa de este e incidentes similares.

Para 1997, más de seis décadas desde el inicio del estudio, el entonces presidente Bill Clinton realizó una disculpa pública por el experimento Tuskegee. El 16 de enero de 2004, el último sobreviviente del estudio falleció, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia de los Estados Unidos.

