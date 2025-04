El Papa Francisco, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica desde 2013, falleció este lunes a l9s 81 años. El líder religioso estuvo 38 días hospitalizado por una grave neumonía y tras ser dado de alta el 23 de marzo participó el domingo de la celebración de la Pascua a pesar de las claras señales de debilitamiento. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el cardenal Kevin Joseph Farrel.

En abril del 2023, en el marco de la Semana Santa, se estrenó “Amén: Francisco responde”, un especial en el que el Papa Francisco conversó con jóvenes de diferentes nacionalidades y respondió sus interrogantes sobre temas como la posición de la iglesia respecto al aborto, la comunidad LGBTQ+, así como los abusos sexuales cometidos por religiosos.

El especial de casi 1 hora y media de duración comenzó con el viaje de los 10 elegidos para charlar con el Papa. Las personas elegidas provenían de países de América Latina como el Perú, Ecuador y Argentina, pero también ciudadanos de África, India y España. A lo largo del especial se nos presentaron de manera breve las historias de cada uno de los participantes, que, además, profesaban diferentes creencias: agnósticos y evangélicos, además de católicos.

La visión del Papa Francisco en Disney+

Estas fueron las preguntas (algunas de ellas han sido editadas por su extensión) que respondió el Papa Francisco en 2023. Consignamos una versión resumida de las respuesta que ofreció y que se puede ver de manera extendida en Disney+:

1. ¿Tiene nómina?

“No tengo sueldo, pero eso no me preocupa, porque sé también que donde vivo me dan de comer gratis. Cuando tengo que hacer un gasto más caro, trato de no cargar a la santa sede y de pedir a alguien que me ayude. El modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel o quizás un poquito más para abajo”.

2. ¿Tiene teléfono y redes sociales?

“Ni teléfono ni redes sociales. El Twitter lo manejan los secretarios. Me regalaron un teléfono cuando me ordené de obispo hace 30 años, era como un zapato, solo hice un llamado y lo devolví”.

3. ¿Extraña a su familia?

“Claro. Los domingos pienso en dónde estarán los míos, quizás comiendo ravioles o un asado y yo acá, qué va a ser”.

4. ¿Qué visión tiene de que las personas vean la iglesia como anticuada, anacrónica?

“Es verdad que en las ciudades principalmente hay un abandono, un distanciamiento, eso pone de alguna manera en crisis la credibilidad. Vos sos creíble cuando estás metido, cuando pones la carne en el asador. Cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida, se transforma en un club de gente buena, que cumple sus cosas religiosas y le falta el coraje de salir a las periferias”.

5. ¿Experimentó racismo como migrante?

“No he sufrido eso. Al contrario, en Argentina (el migrante) era muy bien recibido, porque hacía falta y se recibió gente. La mayoría de la población es migrante, una mezcla de sangres que nos ha hecho bien (...) El problema de las migraciones hay que tomarlo en serio. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado (...) Parece que hay migrantes de primera y de segunda. Los que vienen del gran drama de Ucrania son bien recibidos, y está bien, en cambio los que vienen de África son rechazados. El aspecto de migraciones no se ha resuelto y es grave”.

6. Hablando de racismo, ¿no le genera contradicción que la iglesia represente a un Jesús y una María blancos cuando no lo fueron?

“Lo que te genera contradicción en la vida es no hacerte cargo de tu historia, la iglesia ha pasado por etapas así como decís vos, cada uno pertenece a una sociedad a un país que tiene un pasado y asumir el pasado a veces cuesta y asumir el pasado a veces da vergüenza. La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano, a veces encuentro mundanidad espiritual en el Vaticano”.

7. ¿Alguna vez se ha sentido solo?

“Todos nos hemos sentido solos alguna vez, yo me he sentido solo alguna vez, ciertamente. Pero, por mi experiencia de vida, sé que todo momento incluso el más feo que pasé en mi vida, a la larga sirvió para bien”.

8. ¿Qué piensa del aborto?

“Vos acentuaste mucho la comprensión a la mujer que aborta, en ese aspecto a los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación, con un cargo de conciencia, porque es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos como es Jesús, Jesús recibe a todos, uno por más pecador que sea, por más que lo deje todo el mundo, el señor no lo deja nunca. El problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad, cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción, ya está delineado el ADN y dibujados todos los órganos. No es un montón de células que se juntaron, es una vida humana sistemada. La pregunta que hay que hacerse cuando se habla de la moralidad, es: ¿Es licito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si yo recurro a un médico, ¿es licito alquilar a un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema?”.

9. ¿La iglesia va a cambiar su postura cuando hay abusadores dentro de la iglesia con sentencia?

“Los casos de abusos con menores no prescriben. No quiero que esto prescriba nunca. Es un drama el del abuso de los menores, no solo en la iglesia, sino en todas partes. En la iglesia es más escandaloso, porque donde supuestamente tienes que cuidar a la gente, la destruyes. Hay hombres y mujeres que destruyen, el abusador, la abusadora, destruyen a la iglesia”.

10. ¿Ha hablado alguna vez con algún religioso condenado por abuso?

“Sí, encontré de todo, desde el negacionista que niega hasta la evidencia, está cerrado y no le entran balas, hasta el arrepentido, que está llevando su pena por lo que hizo (...) Estamos trabajando mucho (en este tema), no es una cosa que ha empezado hoy porque vinieron ustedes acá, está en proceso. La cultura del abuso está por todos lados, lamentablemente. La iglesia está tratado de que sus curas y monjas no abusen”.

11. Sabe lo que es una persona no binaria?

“Sí”.

12. ¿Ve un espacio en la iglesia para las personas trans, no binarias, el colectivo LGBTQ en general?

“Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia, mi deber es recibir siempre”.

13. ¿Qué piensa de personas de la iglesia que promueven el odio?

“Esa gente son infiltrados, que aprovechan la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal, es una de las corrupciones de la iglesia, esas ideologías cerradas. En el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande y por eso viven condenando a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas. En general, ese tipo de personas son incoherentes, tienen algo adentro, se liberan condenando a los otros. El día que la iglesia pierda su universalidad, deja de ser iglesia”.

14. ¿Se imagina a una mujer en el puesto que ocupa usted?

“Hay un problema de constitución teológica. En la iglesia están dos líneas constituyentes. En el ministerio están los hombres, en la maternalidad están las mujeres (...) la promoción de la mujer va en la línea de su propia vocación, no en un machismo ministerial, porque si no disminuimos a la mujer. La mujer tiene su función en la iglesia, porque la iglesia es mujer. No es el iglesia, la iglesia es esposa, esposa de Cristo. Esa es nuestra fe. Creo que a la mujer hay que promoverla. En el Vaticano la vice gobernadora es una mujer, la comisión económica también la llevan las mujeres”.

15. ¿Sabe lo que es Tinder?

“No”.

16. ¿Nunca ha querido tener pareja?

“Tuve novia antes de entrar al seminario. Luego elegí el celibato”.

17. ¿Qué piensa de la pornografía?

“El uso de la pornografía disminuye, no crece, el que hace uso de la pornografía disminuye humanamente (...) La catequesis sobre el sexo todavía está en pañales, creo que los cristianos no siempre hemos tenido una catequesis madura sobre el sexo y es una de las cosas bellas que hizo Dios”.

18. ¿Qué opina de la perdida de fe?

“Tener fe es una gracia muy grande, sigue tu camino de fe, pero recuerda que la fe cuando es autentica es probada. No te quiero asustar, pero toma fuerzas y prepararte para estas cosas. Cuando llegue la prueba, no te asustes”.

19. ¿Qué es el amor para la iglesia?

“La verdadera iglesia está en las periferias. En el centro hay gente buena, hay gente santa, pero también hay mucha corrupción y eso hay que reconocerlo, hay mucho daño en la institución eclesiástica, entre hombres y mujeres de iglesia”.

