Disney Plus ha ido aumentando el volumen latino en su catálogo de series adolescentes; entre estas, “Soy Luna”, “Peter Punk” y “BIA”. En junio, se estrena “Freeks”, la propuesta más reciente del gigante infantil del streaming y con la cual la marca sale del molde de series del género urbano o pop para ir por el camino del rock argentino, pero también con un tono misterioso, casi rozando el thriller psicológico.

"Freeks" Sinopsis "Freeks" narra la pelea de un grupo de amigos que tiene una banda de rock. Ellos son Gaspar (Guido Pennelli) Ulises (Julián Cerati), Ludovico (Alan Madanes), Coco (Pablo Turturiello) y Juani (Gastón Vietto). El problema ocurre cuando un robo se descubre. Alguien toma los ahorros del pago de las presentaciones y se desconoce al culpable. Además, Gastón está en desacuerdo con la actitud de Ulises, el nuevo integrante, pero el resto de chicos ahora sienten desconfianza, porque quien tenía el dinero guardado era el líder de la banda. Sin embargo, Gastón no se da por vencido y empieza una búsqueda secreta de la verdad.

En una entrevista virtual con Saltar Intro de El Comercio, el actor argentino Julián Cerati recordó cuando recibió la llamada para interpretar el personaje de la discordia en “Freeks”, Ulises. En ese momento, Cerati se encontraba en Colombia grabando en otra producción. Así que aceptó hacer un casting y en primer lugar fue probado para ser Gastón, el primer protagonista de la serie de Disney+, pero finalmente fue elegido para el otro personaje.

“Ulises era un personaje muy distinto a mí y con muchos condimentos para interpretar y conocer”, dijo a este diario el también conocido actor argentino por la serie de Netflix, “Pálpito”, pero que ahora se encuentra promocionando la producción de Disney Plus.

“Para un actor, hay algo que no es menor: el acento”, responde, haciendo la comparación con las filmaciones que ha realizado en otros países y donde ha tenido que hablar con acento colombiano o neutro. “Obviamente, en Argentina, con el acento argentino, tengo una fluidez, una cercanía, una idiosincrasia, que fue muy divertida. En Colombia, me pasa que debo neutralizar el acento muchas veces y es un cuchillo permanente. Era un peso menos y hay más lugar para la espontaneidad, me encantó y, además, con los chicos ya nos conocíamos”, añadió.

El actor argentino de “BIA”, Alan Madanes, también resaltó lo difícil que fue grabar el episodio piloto de la serie “Freeks”, pues es el momento de mayor suspenso debido al hecho del robo del dinero de la banda. “La hicimos muchas veces y siempre tratamos de encontrarle nuevos colores. En el set, se generó una incomodidad, lo que he visto, después, reflejado en el producto final, que te pone los pelos de punta”, comentó.

“Con mi personaje, Ludovico, quise mostrar la desconfianza y la incredulidad de que su mejor amigo mejor, fundador de la banda y el líder, podía ser capaz de robar el dinero, que presuntamente suponen que lo hizo él”, agregó el actor, quien antes de ser elegido para ese rol, hizo el casting de Gastón Vietto, que es Juani, y de Guido Pennelli, quien interpreta al protagonista, Gastón.

“‘Freeks’ fue una propuesta muy seductora”, dice Guido Pennelli, el protagonista de la serie y quien interpreta a Gastón, el número uno de la banda de rock. De hecho, el actor no fue la primera opción para el personaje protagónico.

En la serie, Gastón (Guido Pennelli) se retira de la banda y tan pronto como ocurre el robo, el joven conoce a Nina (Malena Ratner), una chica amante de la música, de quien se enamora a primera vista, o podría decirse, a primera tonada. Pues su encuentro surge cuando ella prende el micrófono y empieza a cantar, mientras él está detrás de una pantalla siguiendo el ritmo con una guitarra.

Malena Ratner y Tupac Larriera son Nina y Mauricio en "Freeks" de Disney Plus.

El gran problema de Nina es que tiene un exnovio, Mauricio, de quien huye constantemente. Su padre está preocupado por ella y Gastón, por su lado, no tarda en enterarse de la situación de la joven. “En el casting, a mí me tocó interpretar a Mauricio, que es el acosador, y me pareció súper interesante la cantidad del perfiles que se habían escrito en el guion de la serie”, dijo el actor.

“Algo interesante que tienen todos los personajes es que se equivocan. Es un poco lo que nos pasa a todos en la realidad, lo cual hace interesante a la serie. Algunos se equivocan más, otros en algunas cosas menos, pero cada uno va atravesando su propio proceso. Cuando tienes 20 años, atraviesas distintos problemas que son los que terminan definiéndote como persona y así vas encontrando la esencia de quién eres”, reflexionó Pennelli.

Fecha de estreno “Freeks”, basada en la historia original de Mario Schajris, y dirigida por Martín Deus y Maximiliano Gutiérrez, se estrena el 28 de junio por la plataforma Disney Plus. Otros actores que se suman al elenco de “Freeks” son Marcelo de Bellis (como Ricardo), Malena Ratner (Nina), Julia Tozzi (Gisela), Pablo Sultani (Oso), Agustina Cabo (Isabella), Yamila Safdie (Camila), Malena Narvay (Charo), Daniela Améndola (Fabiana), Santiago Stieben (Blas), Tupac Larriera (Mauricio), Mariana Torres (Laura), Diego Romero (Lolo) y Alejandro Müller (Enzo).

