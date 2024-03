En una de las escenas de la serie de Disney+, “Iwajú”, Kole, un niño huérfano, arregla el jardín de su mejor amiga, Tola, la hija pequeña de un ingeniero de robótica millonario. Cuando ella menciona lo reluciente que quedó el patio de su mansión tras la ardua limpieza de Kole, hay una línea de diálogo en idioma yoruba (África) que el personaje recita: “Oki o mo iye aa ra ago”, que significa “El privilegio solo ve la belleza”, y continúa “pero ellos no ven el precio que conlleva hacerlo realidad”. Es una queja directa a su condición de persona adinerada versus la de él, un empleado que está arrinconado a un nivel inferior por el resto de la sociedad africana.

En lengua africana yoruba, “Iwajú” significa “el día por delante”, el tiempo futuro. En este sentido, además de ser la primera serie original de Disney+ producida por un estudio externo y productores nigerianos, Kugali, la historia también presenta un mundo futurista colmado de impresionantes vías de transporte y tecnología de punta. Se estrena el 3 de abril en la plataforma de streaming de Latinoamérica y tendrá seis episodios, uno más tierno y complejo que el otro, pero que finalmente deja una moraleja conmovedora.

La historia inicia con Tola, una niña capaz de ver más allá del “privilegio” en los ojos de su mejor amigo Kole y otras personas. Se sitúa 100 años en el futuro de Lagos (Nigeria), una singular isla del continente africano donde la mayoría de personas poseen mucho dinero. “Fue nuestra carta de amor a Lagos”, dice el guionista Olufikayo “Ziki” Adeola (Nigeria) a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual con los creadores de la serie animada de Disney+, incluidos en la conversación los animadores Toluwalakin Olowofoyeku (Nigeria) y Hamid Ibrahim (Uganda).

Tola es interpretada por la voz de la actriz Simisola Gbadamosi.

La serie aborda temas difíciles, como el secuestro de niños en la ciudad, las discusión sobre las clases sociales, entre otros, a través de la mirada de Kole y del villano Bode DeSousa, de aspecto gigante y escalofriante, que se cree un Robin Hood dando migajas de pago a sus empleados, pero en realidad es el mafioso más temido de la ciudad.

Tola y Kole son mejores amigos en "Iwájú", la primera serie animada de Disney+ producida por un estudio externo de Nigeria.

Durante la entrevista, los productores africanos también mencionaron al tierno lagarto robot, Otin, la mascota de Tola y el principal responsable de su seguridad. Otin fue creado en referencia a un animal habitual del oeste de África. “Elegimos esta especie para darle autenticidad al dibujo, en vez de que sea simplemente un perro de mascota”, dice.

En suma, “Ziki”, en compañía de sus colegas y amigos, Olowofoyeku y Ibrahim, trabajaron desde hace cinco años en “Iwájú” y, por fin, ven el sueño hecho realidad. Se trata de una historia que, a través de la mirada de una niña, rompe las barreras del rechazo, la pobreza y la desigualdad, cuando viaja a un Lagos futurista, a costa de su padre sobreprotector y los peligros de la ciudad.

“Iwajú” respira Nigeria por todos lados. ¿Cómo crees que los latinoamericanos pueden conectar con una historia de otro continente, como África?

Olufikayo: En primer lugar, veo algunos paralelos, porque parte de lo que hemos hecho es que hemos abordado algunos temas muy difíciles, como de desigualdad, clases sociales, desafiando el ‘status quo’, y por lo que sé de la cultura latinoamericana, creo que hay dinámicas muy similares. Existen desafíos, cuando se trata de desigualdad. Hay personas que quieren ver una mejor versión de sus sociedades y quieren desafiar esas cosas. Pero otras están hartas del sistema y se han vuelto más cínicas, porque ‘Iwajú' habla de una joven que inspira a hombres cansados de tener aspiraciones sobre el futuro inalcanzables en la historia. Es algo con lo que una audiencia latinoamericana podría identificarse, además de algunos de los temas más maduros que cubrimos.

Otin es el lagarto robot estrella de "Iwájú".

¿Qué tan importante crees que es hablar del privilegio en esta serie?

Toluwalakin: No creo que sea más sobre por qué hablar del privilegio, sino que, al contar una historia sobre Lagos, es imposible no tocar la física división que existe. Lagos está alejada literalmente al ser una isla en un gran continente en la vida real. Si ves casi cualquier programa de comedia en Nigeria, incluso si no es en Lagos, puedo garantizar que harán una broma sobre la isla versus el continente, porque siempre es divertido hablar de las diferencias sociales entre ambos. Sin embargo, la cuestión es que muchas personas son privilegiadas y ni siquiera se dan cuenta de que lo son hasta mucho más tarde. De hecho, recuerdo claramente a un miembro de mi familia cuando era mucho más joven, y cómo esa persona se quejaba de que no nos acomodábamos a las cosas, porque no se daba cuenta de lo privilegios que teníamos. Todos estábamos en la isla, por lo tanto todos eran ricos (mucho dinero), entonces es una burbuja que te tiene sin interactuar con personas de otras realidades.

¿Cuál es finalmente el mensaje que quieren llevar con lo dicho a los niños y los adultos?

Hamid: Las personas que viven en Lagos identificarán algunas cosas que yo, originario de Uganda, no veo, al igual que otras que en Occidente verán. Los niños pueden aprender algunas lecciones, porque también es un programa pensado para que se diviertan. Ojalá lo disfruten y sientan la tensión de la serie, y esta se convierta en un espectáculo memorable para ellos. Para los adultos, hay muchas cosas. Una clave, espero, es que se lleven la forma en que Tola, la niña protagonista, va en contra del ‘status quo’ para tratar de inspirar a los adultos a hacer las cosas de manera diferente. En muchas culturas africanas, hablando de Uganda personalmente, solo hay ciertas rutas que son aceptables para seguir. Si te desvías, casi que estás cometiendo un gran error. Con suerte, este programa le mostrará a la gente eso, pero no diré más para no hacer más ‘spoilers’ sobre el final de la serie.