Ha pasado poco más de un año y medio desde que Karol Sevilla y el equipo de “Siempre fui yo” terminaron de grabar la segunda temporada y la actriz mexicana reconoce que ya tenía una gran “ansiedad” por mostrarle al público los nuevos episodios de esta serie que se ganó un lugar importante en su corazón, pues le permitió dar un paso más hacia la madurez artística tras el éxito comercial que consiguió con “Soy Luna”.

Hoy con 24 años de edad y enfocada en hacer papeles más diversos, la joven estrella nos cuenta cómo esta ficción filmada en Colombia al lado del cantante Pipe Bueno le ha permitido conquistar nuevos retos y, de paso, recuerda cómo su última visita a Lima para participar del circo de la Chola Chabuca en julio pasado la reconectó con su vocación artística.

Karol Sevilla y Pipe Bueno en "Siempre fui yo 2". / Miguel Acero

- Ha pasado bastante tiempo desde que se grabó esta temporada de “Siempre fui yo”, ¿qué te conecta todavía con Lupe y su historia?

Yo creo que Lupe me conecta completamente. Me conectó, me conecta hoy y me conectará siempre porque fue para mí un personaje muy importante. Actoralmente fue un cambio muy grande para mí. Yo venía de un personaje como Luna (de “Soy Luna”) que era pura luz y risa, estaba llena de colores, era como un osito cariñosito. Luego llegó Lupe a mi vida y era un personaje un poco más tranquilo y neutro con nuevas emociones que significaban un reto como actriz. Cuando la interprete por primera vez fue un golazo porque descubrí muchas cosas y también conecté mucho con el público joven que hoy pasa por temas como la ansiedad. A Lupe le da mucho pánico cantar en frente de la gente y tiene muchos problemas con sonreír. Lupe no sabe sonreír, no le sale. A mí siempre me han llamado mucho la atención los niños que no saben sonreír y cuando tienen una cámara en frente y les dicen sonríen, su sonrisa resulta muy falsa y me parece tan tierno. Y eso lo usé para el personaje.

- Como personaje público, también debes haber pasado por momentos en los que no quieres sonreír, pero te toca hacerlo. Imagino que también tenías esa referencia.

Yo soy una persona muy observadora. Veo mucho a las personas, sus gestos y cómo se mueven. Hay cosas que me robo, porque sé que en algún momento serán herramientas para mis personajes. Siendo actores podemos jugar con las personalidades, dejas de ser tú para convertirte en otro y tomar personalidades completamente diferentes. Eso es lo que hace divertido actuar: salir de tu zona, salir de tu propia persona.

Karol Sevilla como Luce en escena de "Siempre fui yo 2".

- Como decías, Lupe es un personaje muy diferente a Luna. Especialmente, en esta temporada, hay momentos de mucho drama e intensidad. ¿Cómo ha sido para ti trabajar ese registro?

Dicen que los actores estamos locos porque pasamos rápido por diferentes emociones. Cuando grabamos una producción, no lo hacemos cronológicamente. No vamos por la escena 1 del capítulo 1 a la escena 2 y así sucesivamente. No, nosotros grabamos como saltando por una escalera. El primer día de grabación de esta temporada fue con una escena del episodio 7 en la que me tocaba llorar. Y en la segunda escena que grabamos teníamos que estar súper felices y bailando. Es como para decir: ‘guau, emocionalmente los actores están mal’. Pero yo creo que es muy divertido poder hacerlo. En el caso de Lupe, además, hay un conflicto y todo es un misterio. En la segunda temporada se trabaja mucho la emoción, porque los personajes están encerrados con sus mejores amigos y hay un robo y el único ratero tiene que ser uno de ellos. Lupe es demasiado desconfiada y, tras eso, siente que ahora sí no puede confiar en nadie y ya no es feliz. En la segunda temporada, todos son una cajita de Pandora y en cualquier momento van saliendo secretos.

- Si la grabación de las escenas no es continúa, ¿cómo es en el caso de la música? En esta serie, la música es muy importante, ¿cómo se hace para conectar la melodía con las emociones?

La música en esta segunda temporada es demasiado protagonista y te voy a contar algo que nadie sabe. Cuando nosotros grabamos las canciones, más allá de lo que es el disco, puede pasar algo como que Lupe esté con la guitarra y tenga que cantar “La canción más bonita del mundo” para una escena. Son tracks de literalmente 20 o 15 segundos, dependiendo de la toma, pero obviamente tienen una emoción. Cuando vamos al estudio, siempre son más o menos dos días allí grabando porque a veces no puedes cantar más de tres horas. Ese día va el director al estudio. En este caso, Mónica Botero, la directora de la temporada, y te da las indicaciones. Tienes que grabar la canción con la emoción de la escena, pero la escena todavía no está grabada y a veces es muy complicado conectarlo después. Hay una escena específica, pero no les voy a ‘spoilear’ mucho, en la que Lupe está llorando, está muy mal. Y cuando uno llora no puede hablar, se te quiebra la voz. Cuando escuché el track, estaba demasiado bello pero veías mi cara en la escena y yo traía el moco colgando. Entonces hablé con la directora y le pedí grabar la canción en vivo y hay una parte en la que se me quiebra la voz. Quedó bien bonita. Pero grabar (escenas de música) es bien complicado, de verdad es como una matemática. Lo que pasa atrás ustedes no lo ven, ven lo que está grabado, pero detrás el trabajo del equipo es impresionante: la gente de audio, la gente que acomoda las cosas, la gente de limpieza que es súper importante, la gente de vestuario y maquillaje, ¡el catering!.. hay tanta gente atrás y es gracias a ellos que el proyecto es lo que es. Si es un éxito, es un éxito de todos.

La música juega un rol protagónico en "Siempre fui yo 2". / Miguel Acero

-Estoy segura que la gente va a morir de curiosidad de ver esa escena. Para terminar, hace un buen tiempo que no vienes al Perú, cuando escuchas Perú, ¿en qué piensas?

En el 2023 estuve en el circo de la Chola Chabuca. Te puedo decir que por mucho tiempo yo he tenido muchas cosas en el amor hacia mi arte y hacia como canto. Nunca me ha gustado cantar y siempre me he tirado mucho ‘hate’ a mí misma por mi voz. Cuando estuve en el circo de la chola, tenía que cantar y no había una escenografía. Era yo, estando parada en el circo con el público. Primero, tengo que decir que estar en circo es un gran honor y un reto, pero allí aprendí a amarme y descubrí que “Soy Luna” está más presente que cuando estaba al aire en televisión. Tenemos público que hoy en día siguen siendo chiquititos, por los hermanos o los papás. Y encontré un amor bien bello. Gracias a Lima, al Perú y al Circo de la Chola Chabuca descubrí el amor que tengo hacia mi arte y hoy estoy pues mucho más enfocada en mi música para poder expresar lo que siento. Así que en el Perú tienen un lugar bien importante en mi corazón.

Además… Nueva temporada "Siempre fui yo 2" estará disponible desde el 17 de enero en Disney. La temporada transcurre tres años después del concurso televisivo “El camino de El Faraón”, cuando sus participantes se reúnen para grabar un álbum de reencuentro en la isla privada de Pipe, que ahora es uno de los artistas más famosos de Colombia. Por su parte, Lupe está instalada en México trabajando como periodista y Noah pasa sus días en un bar que heredó de su familia. Si bien el álbum de reencuentro parece la oportunidad perfecta para reconectar, las cosas se complican cuando en la primera noche desaparece un collar que El Faraón le obsequió a Lupe. Así comienzan a salir secretos a la luz y las dudas empiezan a asfixiar a la siempre desconfiada Lupe.