“No quería hacerle perder el tiempo a nadie”: Kim Kardashian sobre su papel más exigente actuando con las grandes de Hollywood en “Todo vale”

Kim Kardashian se sienta al centro de la sala dispuesta para la conferencia, vestida íntegramente de negro y con el cabello recogido en un moño pulido. La rodean Naomi Watts y Teyana Taylor. Al otro extremo, Glenn Close con un traje rosa que rompe la sobriedad del resto. Estamos en el encuentro oficial de la prensa con el elenco de “Todo vale”, el nuevo drama legal de Ryan Murphy, y aunque el evento tiene a las actrices más importantes de Hollywood, la mayoría de las preguntas de los periodistas se dirigen a una sola persona: Kim. Nadie quería perder la oportunidad de escuchar cómo la estrella de los ‘realities’ enfrenta su reto actoral más grande hasta hoy.

El 4 de noviembre se estrenará el primer episodio de esta serie que sigue a un grupo de abogadas de divorcio que abandonan un estudio dominado por hombres para abrir su propio bufete. “Feroces, brillantes y emocionalmente complejas”, dice la nota de prensa oficial sobre las protagonistas que navegan entre secretos personales y giros inesperados. “Estas son historias realmente locas y reales, porque consultamos con verdaderos abogados de derecho familiar sobre casos en los que han participado”, dijo Kardashian en la conferencia en la que Saltar Intro estuvo presente de manera virtual.

Elenco de "Todo vale" en rueda de prensa internacional.

En la serie, Kim interpreta a Allura Grant, una abogada que ayuda a mujeres a resolver complejos casos de separación. Es su segundo trabajo con Murphy —tras su participación en “American Horror Story: Delicate”—, pero su primer rol verdaderamente protagónico. “Ryan bromeó diciendo que toda su propuesta fue ‘Kim Kardashian como abogada de divorcios’, y Hulu aceptó de inmediato”. Y por el interés que ha concitado también entre el público este rol de la ‘socialité, no dudamos del gancho que tiene.

Herencias familiares y heridas personales

Para Kim, interpretar a una abogada no fue solo un desafío profesional, sino también una conexión emocional con su historia familiar. “Tuve la suerte de hablar con mi papá sobre mi ingreso a la facultad de Derecho”, recordó sobre su padre, fallecido en 2003. “Siempre fui la niña que se metía a su oficina, revisaba fotos de la escena del crimen y hacía cosas que no debía. Él sabía que me interesaba ese mundo y me dio muchos consejos… incluso me desanimó a seguir su carrera. Pero creo que estaría muy orgulloso de verme ahora”, añadió Kim.

Kim Kardashian en el rol de Allura Grant. / Ser Baffo

Robert Kardashian, el recordado abogado del polémico caso O. J. Simpson, fue una figura clave en su vida. Ese legado la inspiró a estudiar Derecho, un sueño que cumplió este año tras seis años de preparación. Glenn Close contó durante la conferencia que Kim llegaba al set con fichas y apuntes para sus exámenes y que le pedía que la ponga a prueba con preguntas: “Así que sí, está siguiendo a su padre”, comentó la veterana actriz.

Kardashian aseguró que esa formación fue crucial para construir su personaje: “Me siento muy versada en derecho de familia y divorcio, y me alegró aportar mis conocimientos al personaje. Lo más importante era representar bien a las mujeres reales que están detrás de estas historias”.

Sarah Paulson es parte del elenco estelar de "Todo vale". / Ser Baffo

Más allá de lo técnico, Kim encontró en “Todo vale” una oportunidad para procesar su propia experiencia. “Vengo de una familia donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía diez años”, compartió. “Luego pasé por mis propios divorcios, y aprendí que no conoces realmente a una persona hasta que no consigue lo que quiere. Creo que todos conectamos en el set desde ahí, hablando de nuestras relaciones, de lo que aprendimos y de cómo seguimos creciendo”.

Niecy Nash-Betts, una de sus compañeras, coincidió en que hay que ser “una persona muy ruda” para ser abogada de divorcios. Kim añadió: “Es diferente divorciarte cuando tienes hijos. Por desgracia, allí es cuando a más gente de la que nos gustaría le afecta la separación. Pero creo que lo único positivo que puedes intentar sacar de una situación que no es esperanzadora ni positiva en ese momento es que aprendes sobre ti mismo, que estarás bien y que descubres quién es tu apoyo a tu alrededor”.

La ganadora del Emmy Niecy Nash. / Ser Baffo

Aprender de las mejores

Kardashian fue honesta sobre el vértigo que sintió al compartir escenas con actrices del calibre de Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson. “Al iniciar las grabaciones, Glenn dijo que se sentía intimidada, pensé: ¿Glenn Close intimidada? Entonces, ¿qué debería sentir yo?”, confesó sonriendo. “Eso me hizo querer prepararme aún más”.

“Sabía desde el principio que estaba trabajando con mujeres que son las mejores en lo que hacen”, explicó. “Mi trabajo era asegurarme de no hacerle perder el tiempo a nadie y presentarme lo mejor preparada posible. Cada día aprendí algo nuevo, solo con observarlas”.

Glenn Close y Kim Kardashian en el set. / Ser Baffo

La convivencia en el set también fue un espacio de aprendizaje personal. “Todas tenemos vidas ajetreadas, hijos, negocios. Naomi me hablaba de su empresa enfocada en la menopausia, Teyana estaba lanzando su álbum. Fue inspirador ver cómo equilibran todo eso con la actuación. Aprendí tanto solo escuchándolas”.

El proceso de rodaje también contó con asesoría real de abogadas especializadas. “Consultamos con Laura Wasser, una abogada de derecho familiar increíble”, contó Kim. “Ella fue mi abogada en dos de mis divorcios, y su padre fue el abogado de mi madre en el suyo. Ryan quiso que cada episodio se basara en casos reales, así que recurrimos a su repertorio de historias, obviamente de forma anónima”.

Ryan Murphy, el mentor

El vínculo con Ryan Murphy, creador de “Todo vale”, fue determinante. “Cuando Ryan llama, simplemente no hay momento adecuado”, bromeó. “Lo hizo en el momento perfecto, cuando estaba lista para asumir algo más grande. Estudiar Derecho me hizo entender que no hay que esperar el momento ideal, solo hay que hacerlo si lo sientes”.

Niecy Nash y Kim Kardashian. / Ser Baffo

Murphy, conocido como el rey Midas de la TV por su larga lista de éxitos, vio en Kim algo más que fama. Su apuesta por ella no fue un capricho, sino una convicción, y ella la supo aprovechar con sus galardonadas colegas. “Estoy feliz de haber podido desarrollar diferentes carreras y aprender a lo largo del camino. Y he tenido a estas mujeres increíbles a las que observar cada día haciendo su trabajo impecablemente y siendo las mejores en eso. Así que creo que espero mejorar a lo largo de la temporada y ver mi crecimiento, incluso porque he tenido a los mejores profesores del mundo, simplemente presenciándolos cada día”,

El proyecto también le permitió reconectar con su papel como madre y empresaria. “Creo que cada persona que me ha hecho daño en el camino ha contribuido a ayudarme a ser fuerte y segura de mí misma. Cada persona que ha sido positiva, me ha apoyado y me ha mostrado el camino también me ha ayudado a evolucionar y crecer. Mis hermanas, mi familia, todos a lo largo del camino”.

Más allá del prejuicio

En la conferencia quedó claro que “Todo vale” no solo es una serie más en el catálogo de Murphy. Es también un experimento sobre la transformación pública de Kim Kardashian: de figura mediática a intérprete comprometida.

Kim Kardashian y Naomi Watts. / Ser Baffo

Los resultados de la actitud con la que enfrentó este desafío, podrán ser vistas pronto en pantalla. El 4 de noviembre, cuando Hulu estrene la serie (y Disney+ en América Latina), el público podrá juzgar su desempeño. Pero algo es seguro: Kim Kardashian ya ganó su propio caso. El de demostrar que, incluso en Hollywood, no hay etiquetas que sean imposibles de revertir.