“L-pop”, la nueva serie de Disney+, refleja solo un pequeño fragmento del fanatismo del k-pop en Latinoamérica. Solo en Ciudad de México, donde se filmó, hay un barrio coreano que tiene a los fans de la cultura coreana bailando, comiendo y divirtiéndose en las calles y restaurantes. Para Andrea De Alba, actriz mexicana y k-poper desde hace nueve años, la música de BTS, Blackpink, los k-dramas románticos o disfrutar del kimchi (plato coreano) es lo mejor del mundo, tal como lo demuestra su personaje en la ficción juvenil.

“Andrea es como Andrea, su personaje”, dice Alicia Jaziz a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual del elenco, en compañía de Isan Beomhyun Lee (solamente “Isan” o “Isan Lee”) y Andrea De Alba, quienes también participan de una divertida conversación previo al estreno de la serie en streaming el 27 de septiembre.

Las actrices mexicanas y el actor coreano hablan del choque cultural entre latinos y coreanos en la nueva serie de Disney+, "L-pop", durante una entrevista con Saltar Intro de El Comercio.

Andrea es la protagonista del falso documental de Disney+, “L-pop”, una propuesta fuera de lo común en el género adolescente, ya que la mayoría de versiones de Disney Channel, como “Violeta” o “Bia”, son parte de la caja de comedias de situación de chicas o chicos populares y los grandes talentos en baile y canto que se convierten en estrellas. En cambio, la nueva serie tiene un estilo inspirado en los k-dramas y el ritmo de edición de colores y emojis de los youtubers del k-pop.

Con ayuda de la directora creativa coreano-mexicana Seo Ju Park y la presencia del actor coreano Isan (”Saw X”) y la youtuber y actriz surcoreana-mexicana Ji Moon, da la talla al marcar una línea entre los súper fans del k-pop y quienes no saben nada de la cultura coreana, como Pau, quien está filmando un documental sobre el universo coreano en México, partiendo de la vida de su hermana ficticia Andrea. Como muchos mortales, la premisa es que ella no sabe absolutamente nada del tema. Así comienza esta conversación virtual con los actores.

Ji Moon e Isan Lee forman parte del elenco de "L-pop", una serie de Disney+.

—¿Qué tan fan eran ustedes de la ola k-pop?

Andrea: Te digo qué tan fan es Alicia. Cero fan. Ella no sabía nada sobre la cultura coreana hasta que llegó “L-pop” a su vida. Se dio cuenta que en su ‘playlist’ tenía muchas canciones de BTS y otros. Pero no sabía quiénes eran. Entrando a la serie, después, empezó a gustarle.

Alicia: Y Andrea es una persona que desde muy pequeña es bailarina y su fanatismo por la cultura coreana nace con la canción “Fantasy Baby”, si no me equivoco.

Andrea: “Fantastic Baby” de Big Bang.

Alicia: “Fantastic Baby”, ahí empezó su amor por el k-pop, y fue evolucionando con el tiempo. Luego, ella llega a la serie de forma mágica. Está casi que hecha para ella, porque Andrea es Andrea de la historia.

Andrea: Empezó a gustarme en 2012 o 2013, después me hice parte de los fans desde el 2018. Todo fue muy gradual, porque mi mejor amigo Santi, que también actúa en la serie, es una enciclopedia del k-pop, entonces por ahí me metí más en esto.

Alicia: Es tan fan que ya tiene clases de coreano. Ya nos puede decir cosas en coreano.

Andrea: Antes de que llegara “L-pop” a mi vida, me gustan los idiomas, pero quería que el primer idioma que aprendiera sea coreano. Entonces, ya llevaba como un año y medio estudiando por mi cuenta, pero soy medio mala con eso, así que después ya me puse ‘profe’.

Alicia: ¿E Isan qué tan fan eras del k-pop?

Isan: Desde muy chiquito escuchaba más k-pop que reguetón, entonces sí me gusta. Me gusto más después de haber grabado esta serie y conociendo al elenco, a los fans de México y de otros fandom. Me encantó.

Elenco de "L-pop", una serie de Disney+.

—¿Eres fan solo de la música o también de los k-dramas?

Isan: Más de los k-dramas o cine. Mi favorito es (ininteligible) Class.

- Isan tú también tienes una historia muy interesante. Me parece que tú fuiste a Corea para hacer servicio militar y luego te quedas estudiando actuación. ¿Cómo surge eso de que después llegas a México?

Isan: Es que estaba en México desde antes, y regresé a Corea para estudiar actuación. Obvio también quería intentarlo en México, pero el coreano es más fácil para mí. Y para los coreanos es obligatorio el servicio militar, así que... En Corea, hacía más teatro. “L-pop” es mi primera serie en la que estoy participando de manera formal; fue un poco difícil interpretar los diálogos y pulir mi español, pero con el elenco, Andrea y Alicia, nos ayudamos mucho. Fue una experiencia es... espectacular.

Alicia: ¡Eso! Amo cómo dice “Alicha”.

(Aplausos)

—¿Cómo se aconsejaban entre ustedes para hacer los personajes?

Alicia: Pues fue un mes y medio de preparación previo a empezar a grabar, de vernos todos los días 8, 10, 12 horas al día y más. Entonces, creo que ahí sí o sí empiezas a crear ciertas relaciones, incluso a veces nos enojábamos, como pasa en las amistades reales, porque ya convivimos tanto tiempo que, de pronto, era algo de que no queríamos hablar. Había momentos así, que eran muy genuinos, como pasa en la serie.

Isan: ¿Ah, sí? No sabía. Yo estaba súper feliz. Alicia siempre estaba sonriendo. Es que tal vez, sabes qué, hay gestos de ustedes y los coreanos que son muy diferentes. Algunas veces no sé si están enojados, tristes o felices.

Alicia: (ríe) No, la pasamos muy bien todo el tiempo haciendo las escenas, había momentos muy divertidos en los cámpers y los tiempos muertos. Se hizo un equipo muy lindo.

—Alicia, tú también tienes una conexión con Perú, porque te hemos visto en las redes sociales con nuestro súper talento de televisión peruano, Andrés Vílchez. Has venido a Perú y has estado en Machu Picchu.

Alicia: Bueno, es fan el joven. Acaba de ir a Corea hace poquitito Sí, sí. Ahí está en una relación. Todavía no es fan del k-pop todavía, pero lo va a ser después de ver esta serie. Lo haremos fan. Le encantan los que k-dramas.

—¿Qué opinan de esta locura de conectarnos entre países (México, Perú, Corea) a través del k-pop?

Andrea: Está buenísimo el tema que toca “L-pop”, una que esta hablando sobre la cultura coreana y sus fans, pero en especial los seguidores del k-pop en Latinoamérica, porque somos muchísimos. El amor de los latinos por el k-pop es gigante, entonces está buenazo que esa serie sea como una puerta para darle voz a todos los fans y que nos conozcan más en el mundo entero. Cómo es que vivimos el día a día al ser un fan del k-pop, y también sobre esta conexión de todas nuestras culturas que al final del día se unen para un motivo muy lindo y puras cosas positivas. Esperamos que lo disfruten.

Trailer de “L-pop”