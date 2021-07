Conforme a los criterios de Saber más

Tras varias semanas de intriga, “Loki” muestra quién realmente controla la TVA, el “ministerio” para el correcto orden del tiempo. Hasta ahora, la serie ha incrementado de manera progresiva los riesgos, además de hacer que nos preocupemos por los personajes. ¿Cómo encaja el sexto episodio en ese contexto?

A continuación, SPOILERS de “Loki” 1x05: “Eternamente, siempre”.

La trama

En el palacio al final del tiempo, Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) encuentran a un hombre que no se presenta, aunque asegura que lo han llamado de varias maneras, incluyendo “conquistador”. Por motivos prácticos, esta reseña lo llamará igual a su contraparte del cómic, Kang. Interpretado por Jonathan Majors, él no muestra en ningún momento miedo por la presencia de los invasores, pues al conocer el futuro prevé cualquier intento de atentar contra su vida.

Kang dice ser un científico del siglo XXXI que descubrió la existencia de universos paralelos y, junto a sus variantes, trajo desarrollo al multiverso. Como no todas sus variantes fueron pacíficas, empezó una guerra por el control donde él salió victorioso tras convertir el poder de Alioth (el monstruo de nubes del quinto episodio) en un arma. De ahí que crease la TVA para mantener el orden que tanto trabajo costó obtener.

Si Kang sabe todo lo que ocurrirá, ¿Por qué permitió a Sylvie y Loki llegar tan lejos? Aquí la explicación no es tan clara, pues el mismo adversario es revoltoso con sus palabras; por momentos parece que busca que alguien más ocupe su trabajo o que simplemente lo maten y lleven la línea de tiempo al caos. También hay otro detalle: Kang solo puede ver el futuro hasta cierto punto en el tiempo y, cuando explica la situación a sus interlocutores, todos cruzan el “umbral”. A partir de ese momento, la “sagrada línea de tiempo” empieza a ramificarse sin control.

Sylvie decide matar a Kang, pero Loki se le opone y aboga por pensar un poco antes de decidir. Tras una breve batalla, ella sale victoriosa, mientras que el asgardiano que todos conocemos acaba varado en una realidad alternativa. Con Kang muerto, parece ser que Sylvie queda como nueva jefa de la TVA y solo le queda prepararse para la guerra.

Jonathan Majors como Kang. Foto: Disney+.

Un episodio inferior

Hasta ahora, la historia sobre autoaceptación y confianza protagonizada por Sylvie y Loki estuvo tan bien contada que fue fácil olvidar por un momento que esta no es una serie autocontenida. en cambio, como todo lo hecho por Marvel Studios, responde a un “gran plan” donde ninguna ficha está sola a la deriva, sino que están vinculadas a otras; no solo las conocidas, sino las que están por venir. La aparición de Kang, si se analiza por este lado, tiene sentido: es Disney velando por su futuro con el equivalente a un nuevo Thanos.

Pero una cosa es presentar al villano de tu franquicia y, otra distinta, frenar el bien ganado impulso que una serie ha mantenido por cinco semanas; algo que no es sencillo. Donde otras historias no convencieron, sea por el lento comienzo de “WandaVision” y la dispersión temática de “The Falcon and the Winter Soldier”; “Loki” sí consiguió un equilibrio. Empezó con una explosión y logró mantener el fuego. Pero el sexto episodio es el equivalente a un baldazo de agua.

Pudo ser peor, pero Jonathan Majors hizo lo mejor posible en escaso tiempo al mostrarnos un villano que disfruta su trabajo. Lo vemos no solo en su tono de voz, sino en cómo emplea el escenario para mostrar su personalidad. Donde Thanos fue serio, Kang es divertido. Donde fue solemne, Kang es relajado. Pero ese carisma no basta para mantener el interés en un episodio que es, en lo más básicos, tres personas conversando en una oficina.

Una vez presentados tanto Kang como la posibilidad de matarlo, la serie, que ya había perdido fuerza, no la recupera. A estas alturas, que Loki y Sylvie peleen (y que luego se besen) parece más una tarea a cumplir que algo orgánico. Los actores hacen lo mejor que pueden para darle intensidad dramática a su pelea, notas el dolor en ellos al tener que ponerse en lados opuestos del conflicto. La serie volverá más adelante con su segunda temporada, pero incluso si “Eternamente, siempre” tiene la función única de sembrar tramas para el futuro; resulta insuficiente. Este no es el “glorioso propósito” que se nos prometió.

Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

Considerando que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llega en marzo del 2022, no sería descabellado pensar que la nueva temporada de “Loki” se lanzaría entre enero y febrero de ese año.

La secuencia de apertura, con Loki y Sylvie ante la casa al final del tiempo, podría interpretarse como el modo que tiene Kang para ver todas las posibilidades que se le presentan.

Entre las voces de esa misma secuencia de apertura, además de momentos icónicos del Universo Marvel, destacan personas del mundo real; como las activistas Greta Thunberg y Malala Yousafzai y la escritora Maya Angelou. Puede que ellas, por su relevancia, sean lo más cercano que el mundo real tiene a “eventos nexus”.

Kang también aparecerá en “Ant Man and The Wasp: Quantumania”.

Un gran secreto que la serie todavía no revela: ¿Cuál fue el evento “Evento Nexus” de Sylvie?

Si quieres ver a Jonathan Majors en otra gran historia, revisa “Lovecraft Country” de la plataforma HBO Max.

Excelente trabajo el de Tara Strong como Miss Minutes, que su aparición en la mansión de Kang se muestra como un ser tenebroso.

Mucha atención a la jueza Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), que ha recibido indicaciones misteriosas de Kang.

Si Loki está en otro universo, ¿Por qué ha encontrado también a nuevas variantes de Mobius (Owen Wilson) y la cazadora B15 (Wunmi Mosaku)? ¿No sería lo más lógico que fuesen otros personajes? ¿O es que estas personas tienen características únicas que la TVA necesita?

Sylvie y Loki. Foto: Disney+.

Calificación

★★★☆☆

Datos

Puedes ver todos los episodios de “Loki” en Disney+.

El servicio de streaming estrenará en agosto “What If..?”, serie animada que muestra realidades alternativas del Universo Cinematográfico de Marvel. Este 2021 también deberían llegar por ese canal las series “Hawkeye” y “Miss Marvel”; mientras que en cines se estrenarán “Eternals” y “Spiderman: No Way Home”.

