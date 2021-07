Conforme a los criterios de Saber más

Una escena postcréditos en el final de la primera temporada de la serie de Disney Plus “Loki”, se emitió este 14 de julio y reveló que la historia del villano más carismático para el fandom del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tendrá segunda temporada. ¿Qué se espera de la esperada secuela?

Después de la triste muerte de Loki en el inicio de “Avengers: Infinity War”, dejamos que el Dios de la mentira y la travesura nos engañe una vez más. Pero Loki regresó en “Avengers: Endgame”, cuando apareció en una rama separada de la realidad donde él huyó con el Tesseract.

ALERTA DE SPOILERS

Tras una serie de aventuras, viajes en el tiempo y más, relatados a lo largo de seis episodios, Disney Plus emitió este 14 de julio el último episodio y hacia el final de este confirmó lo que ninguna serie de la plataforma adelantó hasta ahora de alguna de sus series. “Loki” volverá en una segunda temporada.

Recordemos que WandaVision no tendrá una secuela y el futuro de Falcon and the Winter Soldier, emitida entre marzo y abril de este año, es aún incierto.

El anuncio de la segunda temporada de “Loki” llega después de que el carismático personaje se entera del secreto de los Guardianes del Tiempo y el grupo de la Time Variance Authority (TVA), quienes gobiernan diversas realidades en el creciente multiverso.

Tom Hiddleston y Owen Wilson en una escena de "Loki" de Disney Plus.

SIN FECHA DE ESTRENO

Sabemos que la primera temporada de la serie de Disney Plus tuvo seis episodios que iniciaron el 9 de junio, cada uno de forma semanal. Pero, en una entrevista, el actor que interpreta a Phil Coulson, agente de SHIELD, reveló la cantidad de episodios que en total estaban grabando.

“Sería realmente interesante comenzar el experimento de nuevo. Haciendo 10 episodios o 12 episodios de la forma en que Tom Hiddleston me dijo que estaba haciendo en ‘Loki’, con ese tipo de presupuesto y ese equipo de producción del UCM”, dijo Clark Gregg a Variety.

Aunque no se ha anunciado una fecha de estreno para la próxima temporada de “Loki”, podemos prever la misma cantidad de capítulos para la segunda temporada, hasta que la producción lo confirme en sus redes sociales.

Horas antes de emitirse el capítulo final de la primera temporada de “Loki”, Tom Hiddleston se dirigió a los fans de la serie a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Hola, soy Tom y solo quería decirles algunas cosas antes del final de la serie... Sé que “Loki” significa mucho para muchos de ustedes y ha sido un privilegio interpretarlo por tanto tiempo y solo quería agradecerles por vernos... Ha sido un viaje increíble, la historia finaliza con muchas respuestas a sus preguntas y probablemente ahora tengan más preguntas. ¡Disfruten!

LO QUÉ SIGUE

En primer lugar, no es muy seguro que aparezcan las diversas versiones de Loki, como ‘Kid Loki’, ‘Classic Loki’, ‘Boastful Loki’ y ‘Loki cocodrilo’, porque la explicación de las variantes de tiempo ya ha tenido importancia en el penúltimo capítulo de la primera temporada.

Pero sí esperamos ver nuevos personajes para la segunda parte de la serie como Sylvie (Sophia Di Martino), Mobius M. Mobius (Owen Wilson) y Hunter B-15 (Wunmi Mosaku). La figura más interesante por ser un villano también es Kang (Jonathan Majors), quien confunde a Loki y Sylvie con sus palabras.

Loki ( Tom Hiddleston) junto a Sylvie (Sophia Di Martino). Foto: Disney Plus

En el último episodio, cuando el dúo encuentra a Majors, deben ponerse de acuerdo para elegir entre dejarlo vivir, a pesar de ser quien mueve los hilos del tiempo, o matarlo y ocasionar el caos cósmico. Es cuando Sylvie regresa a Loki a la TVA de vuelta mediante un portal y ella ataca a Majors. En tanto, el ‘Dios de la Travesura’ pasa por un momento temporal distinto.

Estas últimas acciones supondrán una circunstancia caótica en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, que tiene previsto su estreno el 25 de marzo de 2022.

