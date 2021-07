Conforme a los criterios de Saber más

Cuando tienes un episodio titulado “Journey Into Mystery” (“Viaje hacia el misterio”), tienes que desarrollarlo de modo tal que cumpla las expectativas puestas desde el arranque. El quinto episodio de “Loki” hace eso en una combinación de fondo y forma donde descubrimos más de lo que esperábamos.

A continuación, SPOILERS de “Loki” 1x05.

Crisis de Lokis infinitos

El episodio no arranca desde lo que vimos en la escena post créditos, sino que nos lleva de regreso al TVA, donde la cámara hace el trabajo de representar, simbólicamente, la locura que estamos a punto de ver: el plano se inclina hasta dar una vuelta total. Entonces, llegamos al Vacío al Final del Tiempo; la zona a la que van a parar quienes han caído a manos de los cazadores, así como los restos de edificaciones y otros vehículos de las líneas de tiempo reseteadas. En otras palabras, un basurero cósmico.

Allí nuestro Loki (Tom Hiddleston) conoce a Loki Clásico (Richard E. Grant), al Niño Loki (Jack Veal), a Loki Presumido (Deobia Oparei) y, por último, pero no menos importante; a Loki Caimán. Una reunión familiar donde no tardamos en aprender las reglas del lugar: lo único que hay que hacer es huir de Alioth, el monstruo que devora los restos, grandes o pequeños, del lugar. Estos nuevos personajes narran sus batallitas, pero dejan en claro que están resignados a pasar sus días encerrados.

Loki no cree eso, pues quiere Alioth y así escapar. Pero no es el único que tendrá ese objetivo, como también ocurre con Sylvie (Sophia Di Martino), quien aprende algunas cosas del Fin del Tiempo gracias a la jueza Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). La burócrata, que si bien engaña a su presa con una muy creíble actuación, de verdad quiere descubrir quién está detrás de la TVA ahora que se descubrió que los Time Masters eran robots.

Loki Caimán, un personaje de apetitos refinados. Foto: Disney+.

¿Por qué estamos ante el mejor episodio?

El quinto de “Loki” hace eco de una situación ya vista en el tercero, del personaje en un lugar condenado, solo que ahora no solo hay dos, como Loki y Sylvie, sino más. Cada Loki, con sus matices, amplía el concepto que tenemos del personaje; haciendo que el inescrupuloso dios sea más bien un sobreviviente marginado. Porque eso es a lo que te lleva tratar de salir siempre bien parado de cualquier situación, el precio de tanta traición a beneficio propio.

Incluso esta sociedad de Lokis no está exenta de ese problema, como lo demuestra Loki Presumido, el traidor de turno que se une al Presidente Loki (interpretado también por Tom Hiddleston) en un golpe de estado a Niño Loki; donde vemos una primera muestra de los poderes de Loki Clásico como maestro de las ilusiones, así como de la fuerza mandibular de Loki Caimán. Una escena que en la práctica solo sirve para sacar de su escondite a los Lokis, pero también está hecha para el humor, porque si pones “Loki” en Disney+ lo que quieres son escenas como esta. La serie sabe divertirse consigo misma, no solo a estar concentrada con la trama.

Luego tenemos la acción, representada en la batalla final; última pieza en la triada que confirma con la travesura y el desarrollo de personajes. Para ese entonces Tanto Loki como Sylvie han encontrado a Mobius (Owen Wilson), quien volverá a la TVA para causar un desastre, lo cual deja a Loki y Sylvie como los encargados de cargarse a Alioth; mientras que el Loki Clásico, Niño Loki y Loki Caimán deciden quedarse en el Vacío, pues allí se sienten cómodos.

Pero no nos adelantemos. Antes de la batalla final, Loki y Sylvie tienen algo de tiempo para aclarar sus sentimientos. “¿Cómo sabré que no vas a traicionarme?”, pregunta Sylvie, con el conocimiento de que ella haría lo mismo. Loki pondera su respuesta, no suelta algo ingenioso de inmediato. Qué fácil habría sido para el guionista del episodio, Tom Kauffman (”Rick and Morty”) resolver este problema diciendo algo como “he traicionado a todos, menos a mí mismo” para que Loki justifique ante Sylvie por qué no la apuñalará por la espalda. En cambio, el personaje abre su corazón en un diálogo que parece sacado de otro personaje. Porque eso es en lo que este Loki se ha convertido, otra persona, gracias al viaje de varios episodios y a los amigos que hizo en el camino.

Loki (Richard E. Grant) encuentra su "glorioso propósito". Foto: Disney+.

De vuelta en la batalla final, Loki Clásico pone fin a su historia de soledad para rescatar a la pareja protagónica. Él invocar la que posiblemente sea su mayor ilusión hasta el momento: una recreación 1:1 de Asgard que distrae a Alioth. Y entonces, muere, en lo que las convocatorias de cásting llamarían un “rol pequeño, pero icónico”. El personaje cumple así su “glorioso propósito”; de hecho dice esa frase, algo que este redactor esperaba con ansias y que se mencionó por primera vez en “The Avengers” (2012). Es lo obvio, pero todo lo contrario a la escena de Loki, Sylvie y la manta que mencioné hace un rato. Porque en medio de sus traiciones, Loki también es eso: sacrificarse por el bien mayor y verse genial mientras lo hace.

Así, con las manos entrelazadas, Loki y Sylvie hacen honor al título del episodio y dejan para el final el resultado de lo que hallarán en la casa al final del tiempo. Pero en el proceso nos dejan un episodio con cerebro y corazón, con humor y drama. Lo único malo es que, luego de este clímax, difícilmente el final pueda estar a la altura. Aunque con Marvel nunca se sabe.

Pensamientos sueltos

Alioth es una de las estrellas de la constelación de la Osa Mayor, sobre la cual los pueblos nórdicos tenían leyendas.

El título del episodio, “Journey Into Mystery”, es la referencia más evidente del episodio: así se llamó la revista donde los Thor y Loki que todos conocen en 1962.

Miss Minutes (Tara Strong) no es solo una inteligencia artificial mecánica. Al entender que Renslayer podría morir, miente para ganar tiempo. Razones como esta dan que pensar sobre cuál es su verdadera naturaleza. Podría incluso estar en la casa al Final del Tiempo, considerando que el episodio de la próxima semana podría ser insuficiente parea conocer a un “jefe final” nunca antes mencionado.

La escena de Loki y Sylvie, sentados momentos antes de enfrentarse al monstruo del episodio, fue muy bien hecha. Primero, ambos están muy al tanto uno del otro, hasta que de manera progresiva se acercan; no solo físicamente con la manta, sino emotivamente. Las sonrisas, el lenguaje corporal. Los movimientos de cabeza. Las fases del cortejo en solo unos minutos. Y a diferencia del anterior episodio, esta vez sí me creo que ambos, sino están enamorados, están cerca de estarlo.

Foto: Disney+.

Recién caigo en lo irónico de que la TVA no permita robots en sus premisas y que los Times Masters resultaran ser justo eso. Imagino que no querían competencia.

Otro gran momento: el abrazo de Loki a Mobius.

Dicho esto, si Mobius no monta una moto acuática en el próximo episodio, va a haber mucha gente decepcionada.

Loki Presumido: “ ¿Dejaste tu glorioso propósito allí (en la TVA)? ”. Loki: “ Podría decirse que sí ”.

”. Loki: “ ”. Ravonna Renslayer tiene todavía un rol que jugar en el episodio final, pues en ella hay dudas. ¿Qué es lo que quiere?

Dos detalles excelentes que hacen referencia a los cómics: el helicóptero de Thanos y Thor Rana.

Vaya semana para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, pues no solo tienen el mejor episodio de “Loki” hasta el momento, sino que este viernes llega “Black Widow” por Disney+ Premiere Access.

Dato

Puedes ver el final de Loki este miércoles 14 de julio por Disney+.

Calificación del autor :

★★★★★

