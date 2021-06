Conforme a los criterios de Saber más

A diferencia de la acción del primer episodio, el segundo de “Loki” se concentra en explorar el mundo del TVA y cómo el Dios de las Mentiras encaja en la cacería de su variante fugitiva; la cual tiene un plan. Loki (Tom Hiddleston) intenta engañar a Mobius (Owen Wilson) para que le consiga una audiencia con los Time-Keepers, algo que ni siquiera los funcionarios de rango alto pueden tener.

Tras ser descubierto en una de sus mentiras, Loki recibe trabajo de escritorio y descubre que la variante se refugia en eventos cataclísmicos de la historia para no llamar la atención del TVA. En resumen, no importa qué ocurra allí, pues las desgracias son tan grandes que pueden anular las acciones menores del intruso y así la línea de tiempo no sufre la tan temida bifurcación.

Esta teoría conduce tanto a Loki como a Mobius al año 2050, a un pueblo que desaparecerá por un huracán. Allí se revela que la variante, a quienes los fans ya conocen como ‘Lady Loki’ (Sophia Di Martino), busca provocar caos (¿para qué? eso aún no es claro), esto por medio de unas granadas que le robó a la TVA; explosivos capaces de resetear líneas de tiempo, pero que la variante utiliza para crear múltiples bifurcaciones a la línea temporal, la peor pesadilla de los Time-Keepers. Así, el capítulo desencadena el que parece ser el mayor conflicto de la temporada.

Pero aún así, no convence. No como el primer episodio.

Los problemas

En el fondo, estamos ante un episodio que se sostiene solo por Tom Hiddleston. Es él quien hace que ciertas escenas redundantes no lo parezcan, pues hay un límite para cuántas traiciones puedes mostrar en la pantalla antes de que el truco pierda su fuerza; tal y como el mismo personaje acepta en una conversación con su guardián.

Donde el episodio sí brilla es al explotar incluso más la broma de tener a un dios asgardiano en una institución burocrática, sea incomodando a los otros trabajadores en el comedor, o al verlo navegar entre documentos mientras busca la información que necesita. Si hay algo que en definitiva no es divino, eso es enfrentarse a un aparato burocrático con credenciales de escaso privilegio.

Otro gran momento: la discusión del protagonista con Lady Loki, donde ella se niega a unirse al “original” en su plan por derrocar a la TVA. Por primera vez, el Dios de las Mentiras ha encontrado alguien tan ingenioso como él.

Pero mientras el impacto del pez fuera del agua se mantiene, donde la serie decae es en las dinámicas propias del procedimental tan explotado en televisión, en los cuales detectives investigan para hallar el culpable; determinar su próximo golpe incluso. En el caso de “Loki”, la sensación de deja vu es mayor, pues hay que sumarle el tópico del “consultor criminal” que se une a las autoridades; no de manera distinta a “The Blacklist”.

No ha sido un mal episodio, pero sí uno que dista mucho del primero en términos de ingenio. Tom Hiddleston y Owen Wilson son cruciales para mantener el interés (esa amarrada de corbata promete generar decenas de ‘fanfics’ de Loki x Mobius), pero solo eso. El libreto no le da muchas oportunidades a Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) y la Cazadora B-15 (Wunmi Mosaku), que son las secundarias de mayor perfil hasta antes de la aparición de la Lady Loki de Di Martino; a la cual veremos mucho más en las semanas siguientes.

Calificación

★★★☆☆

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Loki” todos los miércoles en Disney+.

