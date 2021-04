Conforme a los criterios de Saber más

¿Antihéroe o anti-villano? Describir a este personaje de Marvel tiene amplio margen de error, porque con él nunca se sabe. “Loki”, la serie del villano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) que tanto ha recaudado en taquilla en los últimos años, llega este 11 de junio y los fanáticos no dejan de pensar en cuál será la siguiente travesura del Dios de la mentira que marcará el conflicto en esta primera temporada de seis capítulos.

“Loki fue muy llamativo para quienes empezaron a ver las películas de Marvel desde ‘The Avengers’. Fuera de Thanos, es el villano de todo el universo cinematográfico que mejor desarrollo ha tenido desde la primera película hasta su final (mortal) en ‘Infinity War’. Es muy popular en el fandom femenino. Es increíble como en encuestas de popularidad y de contenido desarrollado ha sido siempre el protagonista para las fanáticas del MCU. Yo diría que se unieron y empezaron a ver todas las películas a partir de Loki”, comenta Sebastián Lazo, creador del canal de contenido de live action Friki tóxicos.

Es muy cierto. Según un informe de este año de TV Time, “Loki” se posiciona como una de las series más esperadas (67 %), con mayor expectativa del público en comparación con “Falcon and The Winter Soldier” (38 %). El villano de “Thor: Raghnarok” y “Avengers: Infinity War”, que reivindicó con su vida su pase al lado bueno como un héroe para ayudar a su hermano, Thor, fue la pérdida más dolorosa para los seguidores.

“El actor (Tom Hiddleston) de ‘Loki’ tiene una gran base de fans y jala bastante taquilla. Si hacemos una tabla, tenemos a ‘WandaVision’ y ‘Falcon and The Winter Soldier’ con dos personajes principales que coestelarizan una serie. ‘Loki’ es solo uno. ¿Tanta fe le tienen que le van a dedicar la totalidad de capítulos como si fuera el héroe o protagonista de la historia? Una frase popular que me gusta cada vez más es: ‘un villano interesante es mucho más querido que un héroe interesante’”, comenta Mauricio Chichizola, fanático e investigador de los personajes de Marvel, y también realizador audiovisual en la casa productora Kubrick.

Ambos comentaristas y los seguidores de Marvel en el mundo fandom coinciden en que el público no solo espera ver al villano en pantalla nuevamente y tampoco ver su historia de origen, que ya anda un poco agotada, sino seguir las pistas de la lógica de los multiversos y entender más sobre los viajes en el tiempo.

“Con esta serie, esperamos ver qué implicancia tiene Loki en esta línea del tiempo, donde lo vemos convertido en un nuevo líder y dirigiendo a otros líderes atemporales, como Gengis Kan y otros. Lo vamos a ver en su máxima expresión como el Dios de la travesura, cometiendo los crímenes más misteriosos del mundo. Eso es lo que nos intriga, verlo creando su propio universo (dramático), por así decirlo”, comentó César Sulca, presidente de Marvel Assemble Perú.

La serie de “Loki” no continúa los hechos de ‘Infinity War’, sino de “Avengers: End Game”, cuando el hermano de Thor desaparece con el tesseract, el cubo construido para soportar la fuerza de la Gema del Espacio, cuando Capitán América y Iron Man habían viajado en una línea de tiempo distinta para recuperar justamente el tesseract.

Una entidad que no tiene la fama de ser muy eficiente en los comics, Time Variance Authority (TVA), es la encargada de custodiar el desenvolvimiento de las líneas de tiempo artificiales y naturales (los cambios temporales radicales e inofensivos) y en la serie se encarga de detener a Loki luego de realizar la travesura de desaparecer con el tesseract en ‘End Game’.

Hemos visto pequeñas dimensiones alternas en el MCU, por ejemplo, en “WandaVision”. En un espacio físico, dentro de una realidad misma, existía una distinta versión de esa realidad. Según lo que sabemos por los comics sobre el accionar de la TVA, si ellos se dan cuenta de esos cambios artificiales maliciosos y perjudiciales para la línea de tiempo, juzgan con argumentos importantes al culpable hasta desarmarlo, sin contar que, además, tienen la capacidad de destruir toda una realidad y someterla a una burbuja de tiempo, prácticamente destruirla.

Aunque la tarea de los cronomonitores de la TVA es identificar estos momentos artificiales en la línea de tiempo, como lo hicieron con Loki, y tomar acción, en la serie de nuestro carismático villano, más bien vemos al gerente interno de la institución, Mobius (Owen Wilson), haciendo una especie de trato con su recluso.

Por su puesto, también se resolverían otros misterios, siguiendo lo que vimos en el trailer, como la inexplicable escena donde aparece Black Window, que no sabemos si tendría conexión con la siguiente serie protagonizada por Scarlett Johansson (estreno: 9 de julio), o la presencia de un probable personaje paralelo de Loki, DB Cooper (vestido con traje negro).

Para los fanáticos, “WandaVision” fue “una cuestión media rara, experimental”, dice Sebastián Lazo, y “Falcon and The Winter Soldier” se concentra más en una fórmula de acción y política de Estado, como nos comentó anteriormente César Sulca. Esta vez “Loki” jugará el travieso papel de villano que manipula los recursos de la magia y los mundos alternos, revelando algo más de los misterios del universo que “Guardians of the Galaxy” y “Thor: Ragnarok” supieron aprovechar con éxito y se volvieron de las películas más trascendentes y populares del MCU. Por eso, podríamos decir que la temporada sobre el Dios nórdico del mal es la historia más esperada para los fans.

