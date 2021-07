Conforme a los criterios de Saber más

La historia de “Monsters Inc.” tendrá continuidad 20 años después con el estreno de “Monsters at Work”, la nueva serie de Disney que nos contará qué pasó el día después de que Sully y Mike descubrieron que ya no necesitan asustar niños para generar los recursos que requieren para su planta de energía, que basta con las risas.

En la conferencia de prensa de lanzamiento de la serie, en la que Saltar Intro de El Comercio estuvo presente, se presentaron a los nuevos personajes de esta historia, pero también se confirmó que Boo, uno de los roles más icónicos de la cinta original, no volverá.

Bobs Gannaway, productor ejecutivo de “Monsters at Work”, contó que el retorno de Boo si se llegó a discutir durante la etapa de producción, pero que se concluyó que lo mejor era dejar su historia como estaba.

“No, Boo, no aparece en esta serie. Pete Docter (guionista de “Monsters Inc.”) y yo tuvimos una discusión sobre Boo y los dos concluimos que la relación que entabló con Sulley es tan preciosa y maravillosa que es mejor que quede allí”, explicó el hombre de cine.

Boo en "Monsters at work". (Foto: Difusión)

Aunque no se refirió directamente a las teorías que se han propuesto sobre el personaje tras el estreno de otras historias de Disney-Pixar, como “Brave” (”Valiente”) y que han cobrado mucha popularidad en la red, Gannaway cree que lo mejor es que los fans le den el desarrollo que deseen a esta historia.

“ Que el mundo haga sus propias interpretaciones sobre cómo su historia continuó, no queremos definirlo nosotros . No es que no querramos a Boo o que no tengamos ganas de verla otra vez, pero esa relación está perfecta así como quedó”, dijo el creativo.

Una teoría muy popular en Internet aseguraba que la bruja que aparecía en la película "Valiente" era Boo convertida en una viajera del tiempo, gracias a las puertas de armarios de "Monsters Inc.". (Foto: Difusión)

Henry Winkler, uno de los actores que se suman al nuevo elenco de “Monsters at Work” y que es famoso por su rol de Fonzi en la serie “Días felices”, bromeó diciendo que la salida de Boo era por “un problema contractual”. Luego, recordó un emotivo momento que vivieron antes de que la pandemia de COVID-19 cambiara los planes de grabación en 2020.

“La voz de Boo es de la hija de Rob Gibb, quien fue director de esta serie por un tiempo hasta antes de fallecer lamentablemente durante la etapa de producción. Tuvimos la dicha, antes del COVID-19, de tener su visita y de su hija en una sesión de grabación con John. Fue muy divertido. Así que John y yo tuvimos una pequeña reunión privada con Sulley y Boo”, contó Winkler.

LA FICHA :

Título: “Monsters at Work”.

Plataforma: Disney+.

Fecha de estreno: 7 de julio.

Episodios: 10.

Nuevos episodios: Semanalmente cada viernes.

Sinopsis: Monsters At Work transcurre el día después de que la planta de energía Monsters Incorporated comenzó a recolectar risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis gracias al descubrimiento que hicieron Mike y Sulley de que la risa genera diez veces más energía que los gritos. La serie sigue la historia de Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y siempre soñó con ser asustador. Pero cuando consigue trabajo en Monsters Incorporated, descubre que asustar ya no está de moda y que las risas son lo que cuenta. Luego de que Tylor es reasignado temporalmente a Monsters Incorporated Brigada Técnica (MIBT), debe trabajar al lado de un grupo de mecánicos inadaptados mientras intenta convertirse en un bromista.

Elenco: Ben Feldman, Mindy Kaling, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, Billy Crystal y John Goodman.

VIDEO RELACIONADO :

Tráiler de "Monsters At Work". (Fuente: Disney Plus)

TE PUEDE INTERESAR...