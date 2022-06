¡Mira en el cielo!¿Es un asgardiano?¿Es un alienígena? No... es un djinn. Después del ‘cliffhanger’ dejado por el segundo episodio de “Ms. Marvel”, la serie de Disney+ regresó con un emocionante episodio titulado “Destined” donde se revelaron los detalles detrás de los poderes de Kamala Khan (Iman Vellani) y el destino que le depara.

Para decepción de la propia Kamala, Najma (Nimra Bucha), la madre de Kamran (Rish Shah), le revela que sus poderes no tiene relación con Thor o con un extraterrestre como esperaba, sino que se deben al linaje de su abuela Aisha (Mehwish Hayat) como parte de los djinn, seres pertenecientes a otra dimensión que han influenciado el folclor del Medio Este y que la propia Kamala describe como “materia de sus pesadillas de infancia”.

No es la única revelación explosiva de esa conversación, ya que Najma también revela que el brazalete de Kamala es parte de un par que son la clave para que su grupo de djinn, identificado como los ‘ClanDestinos’, pueda regresar a su dimensión, dándole temporalmente un propósito a la joven heroína.

Kamala Khan recibe su primera máscara como superheroína. (Foto: Daniel McFadden/Marvel Studios)

“El brazalete y sus visiones te trajeron a mí, y a todas las personas a las que perteneces. Sé que has heredado la grandeza Fue el deseo de Aisha traernos a todos a casa, y ahora debes terminar lo que ella empezó”, le dice ominosamente Najma, despertando las sospechas de los espectadores. Miedos que se declaran fundados luego de que Bruno (Matt Lintz) revelara que si bien es teóricamente viajar entre dimensiones, un error podría tener resultados explosivos.

Pero antes de viajes interdimensionales, Kamala tiene otra prioridad en su vida: la boda de su hermano Aamir (Saagar Shaikh) y su prometida Tyesha (Travina Springer), cuyas preparaciones toman la mayor parte del episodio y que son presentados con autenticidad y el el apropiado ambiente festivo, con un interesante número de baile incluido.

No es lo único que causa emoción, ya que este episodio contiene una escena de pelea extendida con los djinn que se desarrolla muy bien al ritmo de “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi donde Kamala muestra un anticipo del estilo de pelea que podremos esperar de la superheroína en el futuro. Y hablando del futuro, parece que la siguiente parte de la serie viajará de Nueva Jersey a Karachi, luego de una llamada inesperada por parte de la abuela de Kamala, Sana (Samina Ahmed).

Con este episodio, “Ms. Marvel” muestra que continúa a toda máquina, manteniendo esa mezcla de encanto y estilo que bien le ha servido durante los dos primeros capítulos. Sueno a disco rayado, pero sigo sorprendido por lo bien que Iman Vellani interpreta a Kamala Khan no solo en los momentos de ligereza, sino también con sus cada vez más grandes problemas y responsabilidades. Una escena en particular se quedó en mi memoria, donde el sheikh Abdullah (Laith Nakli) es consultado por Kamala sobre cómo ser una heroína. “Bueno no es una cosa que eres, Kamala. Es algo que haces”, le responde, dándole algo de claridad a la joven.

CALIFICACIÓN

4 estrellas de 5