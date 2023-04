La nueva serie de Disney+ “Ni de aquí, ni de China” (“American Born Chinese” en su idioma original) llegará a la plataforma de streaming en mayo de 2023. El programa está protagonizado por la ganadora del Oscar 2023 a Mejor actriz, Michelle Yeoh, quien, además, está acompañada por sus compañeros de reparto en “Everything Everywhere All at Once”.

La serie dirigida por Destin Daniel Cretton está compuesta por ocho capítulos. ¿Quieres saber de qué trata y desde cuándo estarán disponibles los episodios de “Ni de aquí, ni de China”? A continuación, te revelamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena “Ni de aquí, ni de China” con Michelle Yeoh?

La nueva serie de Disney+ protagonizada por Michelle Yeoh se estrenará en la plataforma de streaming el próximo miércoles 24 de mayo.

¿De qué trata “Ni de aquí, ni de China”?

Basada en el cómic homónimo creado por Gene Luen Yang, “Chino Americano” sigue la historia del adolescente Jin Wang (Ben Wang), quien hace malabares para equilibrar su vida social en la secundaria y su vida familiar. Sin embargo, su cotidianidad cambiará radicalmente cuando conoce a un nuevo estudiante extranjero. Sus mundos se verán enfrentados cuando Jin se enreda –sin querer- en una batalla de dioses mitológicos chinos.

Mira el tráiler de “Ni de aquí, ni de China”

¿Quiénes conforman el elenco de “Ni de aquí, ni de China”?

La serie de Disney+ es protagonizada por el joven Ben Wang en el papel de Jin Wang; quien está acompañado en pantalla por Michelle Yeoh y Ke Huy Quan (ganadores del Oscar 2023 por su actuación en “Everything Everywhere All at Once”).

Estos son todos los integrantes del elenco de “Chino Americano”:

Ben Wang como Jin Wang

Michelle Yeoh como Guanyin

Ke Huy Quan como Freddy Wong

Stephanie Hsu como Shiji Niangniang

Yeo Yann Yann como Christine, la madre de Jin

Chin Han como Simon, el padre de Jin

Daniel Wu como Sun Wukong ‘The Monkey King’

Jim Liu como Wei-Chen, amigo de Jin

Sydney Taylor como Amelia

