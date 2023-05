La ceremonia 2023 de los Oscar puso los reflectores sobre “Todo en todas partes al mismo tiempo”, una película en la que todos sus protagonistas (de alguna manera u otra) pertenecen a la comunidad asiática. El talento demostrado por este grupo humano ha provocado que, a lo largo de las últimas décadas, forjen su propio camino dentro de Hollywood, una industria que antes les fue adversa o los miraba desde el lente de los estereotipos. El reciente estreno de “Ni de aquí, ni de China” (“American Born Chinese” en su idioma original), que tiene en su elenco a Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y otras estrellas de “Todo en todas partes al mismo tiempo”, así como a jóvenes figuras de la comunidad chino americana, permite resaltar este cambio en la narrativa.

Aunque actualmente parece haber un ´boom´ de actores chinos –y asiáticos- en las grandes películas y series de Hollywood, desde hace mucho tiempo hay presencia de este comunidad en Hollywood. Aunque, como comenta el especialista en cine, Ricardo Bedoya, Hollywood tenía la tendencia a mostrar a los orientales como personajes de acción.

“La presencia de actores asiáticos eran escasísimas, salvo algunas películas que están fuera del sistema”, explicó en entrevista con Saltar Intro. Aunque, una representante que se puede destacar desde el inicio del cine sonoro fue Anna May Wong, una actriz estadounidense de ascendencia china tuvo una fuerte presencia en Hollywood.

Lo propio está haciendo, actualmente, la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh. Su trabajo comenzó en la década del 80, pero había sido reducido a papeles pequeños en los EE.UU. Patricia Castro, profesora de estudios asiáticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), recuerda que la intérprete inició su carrera en Asia apareciendo en producciones relacionadas al Kung Fu. Las artes marciales, precisamente, han sido un vínculo entre la industria de cine occidental y la oriental.

El papel de las artes marciales

El cambio en la imagen de la comunidad china inició alrededor de los años 70, porque, según nos comenta Bedoya, hubo una “especie de gran atención al cine que se hacía en Hong Kong en esa época”, el cual hacía un gran énfasis en las artes marciales. Bruce Lee fue un gran representante de este movimiento.

“Lee era un actor que, además, ya había trabajado en los Estados Unidos, en la televisión en la serie de ‘El avispón verde´. Era una súper estrella de las artes marciales y en Hollywood (destacó) la película ´Operación dragón´. Y, entonces, toda esa presencia en el mundo de la cultura popular, tanto de Bruce Lee como de otros actores y practicantes de las artes marciales, se vuelve muy fuerte”, enfatizó Bedoya.

Posteriormente, llegó un título como “Kill Bill” (de Quentin Tarantino), que, además de la acción a la que estamos acostumbrados a ver en la industria cinematográfica estadounidense, añadió las artes marciales de Asia. “Es una presencia muy fuerte”, dijo Bedoya.

Esta inclusión de las artes marciales también sirvió como vínculo con el mercado mundial y el afán de China por conquistar nuevos públicos y, mediante ello, mejorar sus ganancias. Aunque, no son los únicos, porque incluso el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ha visto una gran oportunidad de negocio al incorporar la cultura china a sus títulos. Una muestra de ello es la película “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, que tiene artes marciales como uno de s ejes principales.

En ese punto concuerda Patricia Castro, quien pone como ejemplo el ‘live-action’ de Disney de la cinta “Mulán”, la cual, además del romance, también muestra artes marciales muy interiorizadas en la comunidad china y que representan su alma y su cultura (a diferencia del resto del mundo que puede considerarlo, por definirlo de alguna manera, como un deporte).

“El interés de Hollywood ha cambiado, y no solamente de ellos. Producciones extranjeras también buscan abordar temáticas chinas en particular. Pero esa es solo una de las razones (por la que vemos más producciones con la comunidad china). Si una producción puede ingresar a China, ¿te imaginas la cantidad de audiencia asegurada que tiene? 1,300 millones de chinos. Solamente por haberse direccionado hacia una audiencia. Ese es uno de las de los intereses de los productores cuando abordan la temática china (…) Por ejemplo, la actriz de Mulán (live-action) de Disney (Liu Yifei), maneja desde muy niña las artes marciales, por eso puede utilizar la espada muy bien y hacer todas las posiciones (de las artes marciales). Eso no lo puedes aprender de un momento a otro, lleva años”, recalcó Castro.

Mirar hacia adelante

Disney trae de nuevo a discusión el tema de la cultura china en las producciones de Hollywood con el estreno de su serie “Ni de aquí, ni de China”, que tiene como protagonistas a Ben Wang, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan y Jim Liu. Este programa que adapta la novela gráfica homónima de Gene Luen Yang tiene como protagonista a un adolescente que llevaba una vida normal hasta que conoce al hijo de un dios de la mitología china y a Kuan-yin, la diosa de la misericordia en el budismo chino que en esta historia es interpretada por Michelle Yeoh.

Esta adaptación de una realidad que es, tal vez, lejana, recalca la necesidad de la industria del entretenimiento por llegar a un mercado más grande a través de su cultura. “´Ni de aquí, ni de China´ es una producción extranjera, pero que ha utilizado una temática china que es sumamente increíble, es buenísima y popular aquí en China”, describió Castro.

Para la especialista, la comunidad china (y descendientes de chinos) en Estados Unidos ha hecho todo lo que está a su alcance para alejarse de los estereotipos. “El problema son los productores que siguen creyendo en los estereotipos y remarcándolos. Todavía no vemos una historia de amor que triunfa en Hollywood, donde el rostro es chino, tienen que ser blancos. El problema no es de la comunidad China y descendientes de chinos en Estados Unidos, han hecho todo lo que pueden. El problema es que todavía Occidente tiene una mirada, no solo discriminatoria, sino también de desconocimiento. Occidente conoce muy poco sobre Oriente. Todavía tiene esas viejas ideas del orientalismo”, precisa la profesora de la PUCP.

Aunque los estereotipos continúen alrededor de la comunidad china, algunas producciones de Hollywood -más que luchar contra ellas- buscan darle la vuelta e incluso burlarse de lo ridículo que puede escucharse. “Ni de aquí, ni de China” usó ese recurso en los primeros minutos del primer capítulo. “Es chino como tú” y “Puedes enseñarle el colegio ya que tienen tanto en común” son las dos frases que lanza la directora del colegio al que asiste Jin cuando le presenta a Wei-Chen (Jim Liu), un nuevo estudiante que ha llegado del mencionado país asiático.

“Hollywood se orienta, sobre todo en los últimos años, aún sin saber todo de consumo popular masivo. Entonces, lo que hace es trabajar con los géneros de acción. Ahí tú encuentras cómo se ha incorporado el imaginario de cine chino, que son básicamente las artes marciales con todo lo que puede tener esto de espectacularidad como las patadas voladoras, los saltos extraordinarios (…) Creo que en el campo de Hollywood se orienta a dar una visión de los chinos a partir de la incorporación de determinados rasgos culturales que pueden ser disfrutados o apreciados por el espectador chino”, finalizó Ricardo Bedoya.

