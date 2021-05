Conforme a los criterios de Saber más

Cada viernes, un nuevo capítulo de la segunda temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie” se devela en Disney+ y despierta el interés de nuevos fanáticos, más ahora que su protagonista, Olivia Rodrigo, sorprende en el mundo de la música con un disco llamado “Sour”. ¿Qué otras series para adolescentes ofrecen plataformas como HBO GO, Prime Video, Netflix y el mismo Disney+? Aquí dejamos una lista para repasar algunas opciones entretenidas con drama, historias de amor y humor. ¿Qué otras recomendarías?

1. DIARIO DE UNA FUTURA PRESIDENTA

Elena Cañero-Reed es una mujer cubanoamericana y presidenta de Estados Unidos. ¿Cómo lo logró? Esta serie explora a través del diario de Elena a sus 12 años, su vida escolar durante el primer año de escuela secundaria en Miami, sus principales problemas y cómo los enfrenta, lo que la llevarán a convertirse en una futura líder. Se basó en la infancia de su creadora Llana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) y está producida por I Can and I Will Productions de Gina Rodríguez (Jane the Virgin). Está dirigida a adolescentes mayores de 10 años y tiene 10 episodios.

2. THE MIGHTY DUCKS

Evan Morrow (Brady Noon) tiene 12 años de edad y su sueño es formar parte de un equipo de hockey; sin embargo, es separado por no rendir como exige el entrenador. Tras esta decepción, su madre, Alex (Lauren Graham), pone todo de su parte para crear su propio equipo con otros integrantes que, al igual que su hijo, fueron rechazados, pero aman el deporte y se sienten fuera de lugar. Con la ayuda de Gordon Bombay (Emilio Estevez), un antiguo coach alejado del hockey, persiguen el principio del jugar por amor “The Mighty Ducks” es una comedia familiar de 8 episodios.

3. PROYECTO HÉROES DE MARVEL

Esta docuserie reúne superhéroes de la vida real. Niños y niñas con superpoderes que tienen la capacidad de cambiar el mundo. “Proyecto Héroes de Marvel” destaca adolescentes cuyas acciones tienen un impacto valioso sobre la sociedad y se convierten en un ejemplo para otros jóvenes y adolescentes. Para premiar sus esfuerzos, Marvel convertirá sus vidas en un libro de cómic. Una serie emotiva para disfrutar en familia. Está dirigida a adolescentes a partir de los 10 años y tiene 20 episodios con experiencias extraordinarias.

4. THE NEVERS

Nueva serie de HBO con mujeres con poderes como protagonistas. Ubicado en los últimos años del reinado de Victoria, Londres sufre los golpes de eventos sobrenaturales, las personas que recibieron habilidades extraordinarias (similares a los X-Men) son vistas como seres marginales y se ponen en peligro. Esta serie de ciencia ficción producida por HBO cuenta con 6 capítulos y está dirigida a mayores de 12 años.

5. CARNIVAL ROW

Una serie de criaturas fantásticas conviven con los humanos en la era victoriana. Un detective (Orlando Bloom) debe investigar una serie de asesinatos cometidos contra seres mitológicos que habitaban la ciudad. Para ello, tendrá la ayuda de una hada (Cara Delevingne). El amor es inevitable entre ambos aunque se pongan en peligro. Tras el éxito de la primera temporada se espera que este 2021 llegue la segunda. Está dirigido a adolescentes mayores de 16 años y tiene 8 capítulos.

6. SALVAJES

Un grupo de mujeres adolescentes, muy diferentes entre sí, realiza un viaje aéreo que termina en un terrible accidente; sin embargo, sobreviven y deben que hacer todo lo posible para vivir en una isla ayudándose entre ellas. En tanto, descubren sus secretos y problemas. Para sorpresa de todos, encontrarse en esa situación no fue precisamente una casualidad. “Salvajes” es un drama dirigido a adolescentes mayores de 16 años.

7. EVERYTHING SUCKS!

Es una comedia con cuotas de drama situada a mediados de los años 90. Es protagonizada por un grupo de estudiantes de una secundaria de Oregon. Luke O’Neil, McQuaid y Tyler son tres nerds miembros del club de audiovisuales y realizan un largometraje sumamente especial, principalmente para Luck. Él está enamorado de Kate, la hija del director; sin embargo, ella todavía está explorando su sexualidad por lo que no se siente segura en una relación. “Everything Sucks!” es una serie de 10 episodios para descubrir el mundo adolescente y sus conflictos. Por ahora solo tiene una temporada y está dirigido a mayores de 13 años.

8. YO NUNCA

Una serie para reír mucho y llorar mucho, también. “Yo nunca” narra la historia de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente estadounidense de origen indio que vive junto a su madre (Poorna Jagannathan) y su prima Kamala (Richa Moorjani). Devi vivirá una serie de conflictos generados por sus dudas sobre cómo enfrentar el amor, su educación, a su madre y su identidad cultural. Una parte importante será la ausencia del padre y los buenos recuerdos muy presentes en la adolescente. El tráiler no necesariamente le hace justicia a esta serie de 10 episodios elaborada con mucha profundidad. Está dirigida a mayores de 13 años y solo tiene 1 temporada por el momento.

9. LOVE ALARM

Love Alarm es el nombre de una nueva app que ha entusiasmado a todos los adolescentes de la serie y tienen descargada a como de lugar en sus celulares. ¿Cuál es el poder de este aplicativo? Activa una alarma que ubica a la persona que esté enamorada de ti en un radio de 10 metros. Una locura. La protagonista, Kim Jo-jo, es una excelente estudiante que se ve obligada a trabajar en paralelo. Este desgaste se refleja en sus calificaciones y, peor aún, cuando se ve envuelta en un triángulo amoroso.

10. The end of the f***ing world

Una extraña serie con personajes violentos, perturbados y confundidos. Dos adolescentes huyen de sus caóticas vidas no sin causar desastres en el camino. A la vez, se topan con sujetos peligrosos (que terminarán muy mal) y la policía les persigue los pasos. Esta serie recomendada para mayores de 16 años, tiene dos temporadas de 8 episodios cada una. Abajo dejamos el tráiler y resumen de la primera.

