“Blood of My Blood”, la precuela de “Outlander” que profundiza en el origen de dos familias clave: “Hay guiños y sorpresas ocultas”

Los fans de “Game of Thrones”, “Orgullo y prejuicio” y otras historias con romance y peleas de espadas en el bosque, estarán encantados con el nuevo universo que Disney trae en agosto. “Blood of My Blood”, precuela de “Outlander”, tiene una relación inquebrantable con su serie madre, que consta de siete temporadas estrenadas desde 2014. Este pasional universo se expande con más viajes en el tiempo, que se dividen entre el siglo XVIII en Escocia y otro periodo, la Primera Guerra Mundial.

“Blood of My Blood” se estrena el 8 de agosto con los primeros dos episodios, “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, que se podrán ver cada semana a través de Disney+ en América Latina hasta completar los 10 capítulos de la primera temporada.

En la precuela de la aclamada serie basada en las novelas de Diana Gabaldon, se exploran los orígenes de las dos líneas de sangre que confluyen entre los protagonistas de “Outlander”, Jamie Fraser y Claire Beauchamp. Recordemos de la serie madre que esta pareja ha sufrido los estragos de guerras, violaciones, enfermedades y mentiras durante varias temporadas, antes de estar juntos y formar una familia, pero la nueva entrega se encarga de contar cómo tuvo lugar la relación romántica de sus ancestros. La nueva serie es algo muy parecido a Romeo y Julieta.

La precuela de “Outlander” ocurre en dos épocas distintas, donde se desarrolla el romance entre Brian Fraser, interpretado por Jamie Roy, y Ellen Mackenzie (Harriet Slater) en Escocia, mientras que, por el otro lado, tendrá lugar la historia de amor a principios del siglo XX entre Julia Moriston y Henry Beauchamp, en la piel de Hermione Corfield y Jeremy Irvine. Todo indica que habrá viajes en el tiempo donde estos periodos históricos confluyen, y familias que están en desacuerdo con los vínculos de sus más jóvenes integrantes.

¿”Blood of My Blood” tendrá relación con la temporada 8 de “Outlander”?

En una conferencia de prensa virtual con el elenco protagónico, donde estuvo presente Saltar Intro de El Comercio, los artistas dieron no conocer detalles sobre un ‘crossover’ con la temporada final de “Outlander”. Sin embargo, la actriz Hermione Corfield, que interpreta a la madre de Claire Beauchamp, sugirió que existen pistas cuidadosamente sembradas en la historia.

Hermione Corfield y Jeremy Irvine interpreta a los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, en "Outlander: Blood of My Blood".

“Hay guiños y sorpresas ocultas de ‘Outlander’ a lo largo de nuestra serie (‘Blood of My Blood’). Así que para los fans de ‘Outlander’, cuando vean la precuela, habrá momentos de ‘¡Ah, ok!’, cuando ese personaje realmente conoció a ese otro o algo así. Todo eso se entreteje a lo largo de toda la serie”, dijo a este diario.

Corfield, a su vez, sugiere que los detalles escondidos dentro de “Blood of My Blood” podrían ampliar la experiencia de los fans al ver ambas series. Además, ambas producciones se filmaron al mismo tiempo en diferentes lugares de Europa, y el showrunner Matthew B. Roberts trama alguna conexión durante los estrenos. Se espera que la última entrega de la serie madre llegue a principios de 2026.

¿Los actores de “Blood of My Blood” habían visto “Outlander” antes de protagonizar la precuela?

Jamie Roy y Harriet Slater interpretan a Brian Fraser y Ellen MacKenzie en la serie "Outlander: Blood of My Blood"

La relación de los nuevos actores con “Outlander” fue, en realidad, posterior a la audición. Tanto Harriet Slater como Jamie Roy confesaron que no habían visto la serie antes de presentarse al casting. Fue durante el proceso, y ya con los papeles confirmados, que comenzaron a verla de forma maratónica.

“Nunca había visto ‘Outlander’ hasta que hice la audición. Conseguí el papel y seguí viéndola”, dijo Slater a este diario. Ambos afirmaron que terminaron convirtiéndose en fans mientras rodaban su propia historia, con conversaciones por chat entre ellos, quienes se escribían a diario para saber si estaban viendo al mismo tiempo las escenas. “Nos llevó mucho tiempo terminar de verla, porque hay muchísimos episodios”, agrega la actriz.

Según contaron, veían episodios de “Outlander” entre jornadas de rodaje de “Blood of My Blood” e intercambiaban mensajes sobre lo que pasaba en la historia. “Me fijaba en cómo era la gente en aquella época, porque, que yo sepa, ninguno de nosotros lo somos (del siglo XVIII). Intentaba inspirarme en ese mundo y ver sus movimientos y cosas así”, continuó Jamie Roy sobre lo mencionado por su compañera. “Pero, sobre la personalidad de Sam (Heughan, quien interpreta a Jamie Fraiser, padre de su personaje), no era algo a lo que realmente le prestara atención, sino para familiarizarnos con la serie y también para que Harriet y yo nos hiciéramos fans. Sin darnos cuenta, vimos como tres temporadas en cinco días, una maratón”, agregó.

La producción de “Blood of My Blood” incluyó un riguroso campamento de entrenamiento de dos semanas en las Tierras Altas de Escocia. Los actores practicaron desde montas a caballo hasta técnicas de lucha y manejo de dialecto escocés. Este entrenamiento físico e inmersivo ayudó al elenco a ubicarse mentalmente en la época.

Durante el rodaje, el reparto pasó mucho tiempo en conjunto fuera de cámaras. Fines de semana en casas, excursiones al Lago Lomond y reuniones constantes forjaron un grupo unido que, según comentó Slater, influyó en la química que se ve en esta la historia de amor de “Blood of My Blood”. “Somos un reparto muy unido”, dijo.

Una de las anécdotas más vívidas la compartió Jamie Roy, al recordar el proceso de transformación física de sus compañeros, como las pelucas, los trajes y los peinados medievales. “La primera vez que te vi, pensé: ‘Qué tal, una transformación total’”, contó el actor a este diario. Mencionó el impacto que tuvo ver a actores como Connor McNeal (Ned Gavin) y Sam Radford (Diggle) entrar en personaje mediante la indumentaria, lo que facilitaba la inmersión en el set. La producción se lleva a cabo en los mismos estudios que “Outlander”, en Ward Park Studios, y conserva parte del equipo técnico de la serie original.