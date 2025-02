Todo parece consumado. Xavier Collins ha comenzado a ejecutar la rebelión, porque así debe llamarse al movimiento de tropas y armas que viene liderando para derrocar a Sinatra, la todopoderosa creadora de esa cueva aparentemente indestructible a la que fueron a parar 25 mil personas para salvarse de un cataclismo que amenazaba el mundo tal como lo conocemos. Esto es lo que arroja el episodio 6 de “Paradise”, la exitosa serie de Disney Plus, desarrollada por Hulu en Estados Unidos.

A falta de solo dos capítulos para que termine la serie creada por Dan Fogelman, las cosas parecen mucho más claras. Un oscuro poder está tras la muerte del presidente Cal Bradford y posteriormente de uno de los agentes de seguridad más cercanos a este, Billy Pace. Consciente de todo esto, Xavier Collins ha movido las piezas del rompecabezas para derrocar a Sinatra.

En su propósito, el personaje interpretado por Sterling K. Brown se ha aliado con su jefa Robinson. Si en algún momento pensamos que haría lo propio con la doctora Gabriela Torabi (psicóloga de Sinatra) nos equivocamos. Aunque el contacto entre ambos permanece, todo indica que el agente de seguridad sabe que la experta en crisis emocionales no es alguien de fiar. Tal vez no porque sea mala, pero sí porque es vulnerable.

Robinson co lidera el grupo rebelde junto a Xavier Collins.

Aquella vulnerabilidad de la doctora Torabi es algo que queda expuesto más de una vez en este sexto episodio de “Paradise”. Porque es ella a quien le apunta Sinatra para descubrir dónde diablos está y qué demonios hace Xavier Collins moviéndose de un lado a otro (todos en la cueva tienen una especie de Smart Watch que controla sus desplazamientos). Así que, cara a cara, la poderosa millonaria tecnológica se dirige a la terapeuta sin ocultarle sus cartas:

“Tú amas esta ciudad, yo también. Si queremos preservarla, tienes que salir a comer con tu hombre y descubrir sus planes”.

Sinatra ha espiado a Torabi mientras esta mantenía relaciones con Xavier Collins. Ella sabe, entonces, el vínculo que los une y presume que la terapeuta irá a buscar al agente para disuadirlo que pare su plan de derrocar el ‘gobierno’ tras las sombras.

La psicoterapeuta experta en duelo consigue concertar una cita con Xavier y le pregunta quién es, en quién se ha convertido. El agente de seguridad no revela sus planes, pero sí reflexiona sobre los pensamientos que han ocupado su cabeza en los últimos días:

“No puedo dejar de pensar en cómo atrapaban a las vacas para matarlas. Antes no pensaba en eso y ahora es todo lo que pienso. Me imagino cómo es que lo hacían, cómo se escuchaba, cómo las acorralaban. Y redujeron el espacio más y más hasta que los animales perdían. Se alineaban en una fila india y marchaban por un conducto hasta su muerte. Tanto músculo, tanto peso, y ellas solo se rendían. Y me hace cuestionar si eso es lo que nos hizo. Nos trajo hasta aquí, nos acorraló y nos envió al matadero”.

Xavier Collins quiere derrocar a Sinatra, a quien responsabiliza del caos.

Este tipo de reflexión nos hace pensar en aquello que mencionamos al comentar los primeros episodios de “Paradise”: algo aquí nos lleva al recuerdo de “The Truman Show”. En algún momento, tal vez para mostrar cómo es la cueva en que se mueven estas 25 mil personas, se muestran una serie de tomas aéreas. Para ser esto lo que resta de “existencias”, todo parece muy chico, muy cerrado, pero sobre todo muy controlado. Y controlado por Sinatra.

Pero retomando la rebelión que lidera Xavier, vale decir que su asociación con Robinson es una gran decisión. Quien fuera su jefa –y amante del ya fallecido presidente Bradley—toma la iniciativa y, apoyada por otros rebeldes han ido directamente al almacén de armas. Porque en toda situación de este tipo, lo primero es controlar todo aquello que pueda causar temor.

Sinatra, aunque se percata rápidamente de esto, se ha pasado las últimas horas preocupada porque Xavier –con ayuda de un técnico—está desplegando mensajes en el cielo que advierten a la población sobre el engaño que habría detrás de su reclusión en esta cueva. Claro, todo se fueron para salvarse de un cataclismo, no obstante, ¿ese fenómeno destruyó por completo el mundo como lo conocemos? Consciente de lo peligroso que es todo esto, Sinatra –todavía con poder—ordena ‘apagarlo todo’.

Y como pasó en “The Truman Show” cuando Christoff manda a corte comercial para buscar a Truman, todo dentro de la cueva se va a negro. Las luces se apagan de punta a punta y, nuevamente, solo Sinatra tiene el poder. Aunque cuando Xavier decidió cortarse el cinto de su muñeca y perder el GPS, las cosas empezaron a voltearse. El agente decidió dejar pistas por todo lado. Cuando los guardaespaldas de Sinatra hallaron el almacén sin armas, descubrieron una nota: “Ahora yo tengo las armas, jo, jo, jo”.

¿Qué es eso?

“Es una referencia a ‘Duro de matar’”, le responden.

Xavier, Robinson y un puñado de hombres armados están dispuestos a todo. La muerte del presidente es lo primero que debe esclarecerse. La de Billy Pace también, sin embargo, hay un propósito aún más grande: dar con la verdad que originó la creación de esa cueva. ¿Realmente se acabó el mundo allá afuera?

El mini ejército que han formado Xavier y Robinson.

Y en un cierre bastante impactante, Xavier llega a la residencia de la todopoderosa Sinatra –su esposo e hija están a salvo—para enfrentarla. La empresaria tecnológica intenta persuadirlo, pero este le aclara que ella está bajo arresto y debe poner las manos detrás de su espalda.

Al apuntarla en la cara, cuando todo parece perdido y Xavier luce al mando, es la mente de Sinatra la que brilla una vez más. Entonces, habla:

“Su esposa está viva arriba, y si detiene esta idiotez, le ayudaré a encontrarla”, dice la poderosa dama.

Momento final del episodio 6, con Xavier apuntando a Sinatra.

A esperar una semana.