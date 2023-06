En los últimos años, Marvel Studios nos ha tenido acostumbrados a una temática ultra fantasiosa, que va desde la posibilidad de conocer acerca del multiverso hasta llegar a un plano en donde el tiempo no funciona y todo está conectado como en una ‘dimensión desconocida’. Es por eso que, luego de que se anunciara la “Fase 4″ del MCU y tras algunos años, hemos vuelto a ver un inicio de temporada serio en “Secret Invasion”.

Hace dos años, en el año 2020, Marvel Studios inició su camino mostrándonos las novedades para las siguientes fases de su universo cinematográfico y es aquí la expansión en la plataforma de streaming, Disney Plus, en donde nos regalaba la posibilidad de ampliar al máximo al mundo de personajes que tienen para conectar historias. Esto llegó a ser un tanto contraproducente no en el tema monetario, pero sí en el de la calidad.

¿Cuándo fue la última vez que vimos una serie de un tono ‘serio’ en el MCU?

Vamos a remontarnos al inicio de las series de Marvel Studios en Disney Plus y para eso nos vamos al año 2021 con “WandaVision”.

“WandaVision” nos contó una historia post “Avengers Infinity War y “Avengers Endgame” en donde vemos cómo Wanda Maximoff está pasando por una crisis en la que ha perdido todo tras el asesinato de Visión. El tema multiversal es llevado a un plano serio, misterioso y místico, casi terrorífico por momentos, por lo que se siente esa esencia pero con un final muy PlayStation.

En “Falcon and The Winter Soldier” puedo decir que nos presentaron la serie de esa fase con un tono más ‘serio’ que otras; sin embargo, esto no le ayudó a ser alabada por la crítica y los fans, pero sí a salvarse de una caída estrepitosa con un buen final que dará pie a “Capitán América: Brave New World”.

Mientras tanto, en “Loki”, otra de las series que tocó un tema de multiverso y viajes temporales combinando la realidad en un solo punto y que fue una delicia de para los fans al mostrarnos al Dios nórdico en su máximo esplendor, se supo combinar la seriedad con lo místico y épico, haciendo bromas que no cansaban.

Con “Hawkeye” comenzó un poco el problema del porqué no vemos a Marvel Studios haciendo temas serios en sus series. Esta historia presenta a Kate Bishop, un poco diferente a la del cómic, con un tono más juvenil americano y tras esto, todo se vino encima al ritmo de pura comedia y temas enfocados de una forma que quizá, los que crecimos con el MCU en su momento, no lo aceptábamos como cambio generacional. Entre estos tenemos “Ms. Marvel”, “Yo soy Groot” (que claramente iba dedicado a un público menor) y “Abogada Hulk”.

Hoy, 21 de junio del año 2023, luego de dos años del estreno de “Loki” y dos años y tres meses del estreno de “Falcon and The Winter Soldier”, tenemos el estreno más serio de Marvel Studios en cuanto a serie se refiere y con una calidad que nos permite soñar con ver a ese MCU serio que tanto buscamos.

En el primer capítulo de “Secret Invasion” seguimos arrastrando el tema de Thanos, que ha calado hondo para la construcción de todas las series de Marvel Studios, pero es tocado de una forma distinta, en el dolor que le produzco a Nick Fury el saber que no puede proteger a la Tierra ante otros ataques ya y no solo eso, toca temas más importante como la crisis migratoria y puntos de contaminación altísimos que sirven como refugios secretos para personas que llegan de otros lugares y no tienen dónde vivir.

Algo para resaltar son los pocos chistes que hubo en un capítulo de una serie del MCU. Y es que solamente pude contar dos chistes que no desentonan el contexto, ya que luego vuelve a la realidad seria de la propia historia en sí y esto es un gran acierto por parte de Kevin Feige y de los ‘showrunners’. “Secret Invasion” no es un juego, es una invasión. Como tal, no hay juegos con el destino de la Tierra.

Al final, no ha sido un estreno por todo lo alto pero sí ha sido un estreno más serio del que quizá con este nuevo MCU imaginábamos, lo cual es aplaudido si lugar a dudas. A esperar qué le depara el futuro a la “Invasión Secreta”.

