El lanzamiento de la esperada serie “Secret Invasion” ha revelado un emocionante nuevo capítulo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Entre los destacados personajes de la serie se encuentra Sonya Falsworth, interpretada por la talentosa actriz ganadora del Premio de la Academia, Olivia Colman. Pero, ¿quién es exactamente Sonya Falsworth y cuál es su papel en esta historia llena de intriga y acción? Aquí te lo contamos, ¡sin revelar ningún spoiler importante!

¿Quién es Sonya Falsworth?

Sonya Falsworth es un personaje completamente nuevo creado específicamente para el Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque no tiene una contraparte directa en los cómics, el apellido Falsworth es conocido por los fanáticos de Marvel, ya que apareció previamente en “Captain America: The First Avenger”. Allí, conocimos a James Montgomery Falsworth, un valiente soldado británico que luchó junto a Steve Rogers en los Howling Commandos. Esta conexión ha generado especulaciones sobre una posible relación entre James y Sonya, tal vez como abuelo y nieta, pero por ahora solo podemos especular.

A medida que la trama se desarrolla en “Secret Invasion”, Sonya Falsworth se presenta como una misteriosa agente del MI6 con una intrigante historia previa junto a Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. Aunque no se revela cómo se conocieron, parece que Fury confía en ella, incluso llegando a activar una microcámara en su oficina sin que ella lo sospeche. Esto sugiere una compleja dinámica de “enemigos-amigos” entre ambos personajes, mientras trabajan juntos para proteger a la Tierra de los peligrosos separatistas Skrull.

A diferencia de algunos superhéroes de Marvel, Sonya Falsworth no posee superpoderes sobrehumanos. Sin embargo, como hemos visto en otros personajes de Marvel, no se necesitan habilidades especiales para realizar hazañas excepcionales. La trama de “Secret Invasion”, centrada en los Skrulls infiltrándose en la Tierra, ofrecerá numerosas oportunidades para que Sonya demuestre su destreza y excepcionalidad.

Olivia Colman, conocida por sus impresionantes interpretaciones en cine, televisión y teatro, ha recibido elogios de la crítica a lo largo de su carrera. Ha retratado a diversos personajes relacionados con la realeza británica, lo que demuestra su versatilidad actoral. Ahora, su incorporación al Universo Marvel en “Secret Invasion” promete emocionar a los fanáticos y brindar una actuación memorable en este nuevo capítulo de la franquicia.

Con Sonya Falsworth y la actuación destacada de Olivia Colman, “Secret Invasion” promete ser una serie que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos, desvelando secretos y revelando giros sorprendentes en cada episodio. Prepárate para sumergirte en esta emocionante historia de intriga y superhéroes en el Universo Marvel.

