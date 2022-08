No hay tiempo de descanso para los abogados ni los superhéroes y menos aún para los abogados que son superhéroes. Así lo muestra el episodio de esta semana de “She-Hulk: Attorney at Law” titulado “Leyes Sobrehumanas”, donde Jennifer Walters (Tatiana Maslany) descubre que, como sospechaba, no es fácil ser un Hulk en la corte.

ADVERTENCIA, EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS SPOILERS

El capítulo nos deja con las consecuencias del debút del alterego verde de Jen en el juzgado, convirtiendo a la experta legal en una sensación mediática apodada She-Hulk por la prensa. A pesar de esto, es momento de festejo para nuestra protagonista, quien cree que ya ganó el caso y sale a celebrar al bar con su amiga (y paralegal) Nikki Ramos (Ginger Gonzaga). Su jolgorio es pronto interrumpido por el jefe de Jennifer, quien le informa que debido a sus actos en la corte donde le salvó la vida al jurado, los abogados defensores de GLK&H han pedido que el juicio sea declarado nulo. No es el único golpe que recibe nuestra protagonista, ya que adicionalmente le informan que ha perdido también su trabajo.

Sin empleo y con una fama no solicitada, Jen postula a una serie de firmas de abogados cada vez peores sin obtener una respuesta positiva, lo que la lleva a incluso considerar trabajar como una mascota en un parque de diversiones. Pero antes de tomar esta decisión, tiene otro reto por delante: la cena familiar. Es interesante ver a una reunión de la familia Walters - y en consecuencia también la familia lejana de Bruce Banner-, una reunión de personajes que parecen haber tomado por asalto la tienda de clichés de los sitcoms con la mamá que se preocupa de tu peso, la tía metiche y el primo con un sobrevalorado ego. Es de todos modos curiosa la calma con la que toman las circunstancias de Jennifer, aunque tiene algo de sentido cuando le dicen que “ni siquiera es la primera Hulk de la familia”.

Ginger Gonzaga y Tatiana Maslany como Nikki Ramos y Jennifer Walters. (Foto: Marvel Studios) / Marvel Studios

Las desgracias de Jennifer Walters no duran mucho y pronto recibe una oferta de Holden Holliway (Steve Coulter), su oponente en el anterior caso, para unirse a su firma GLK&H para dirigir el departamento legal encargado de casos de superhumanos, un prestigioso puesto que viene con algunas condiciones, la primera de ellas que se presente al trabajo como She-Hulk. La segunda condición le causa más conflicto, que es representar a Emil Blonsky (Tim Roth), también conocido como la Abominación, en su pedido de ser otorgado libertad condicional.

Roth es quizás lo mejor del episodio, cambiando a su aburrido personaje de “The Incredible Hulk” (2008) en una mezcla de embustero y gurú con siete ‘almas gemelas’. Y si bien el arrepentimiento de Blonsky es poco convincente, el exvillano presenta buenos puntos al señalar - dejando de lado detalles importantes - que él fue un soldado bajo el comando del ejército de los Estados Unidos que fue sometido a un suero experimental y dado las órdenes para cazar a Hulk. Del mismo modo, Blonsky resalta la hipocresía de que el gigante verde sea ahora considerado un héroe mientras que él se encuentra en prisión.

Tim Roth como Emil Blonsky, también conocido como la Abominación. (Foto: Marvel Studios) / Marvel Studios

Son estos argumentos, así como una llamada intergaláctica a su primo Bruce, lo que finalmente convencen a Jen a tomar el trabajo y el caso. Pero como nada puede ir bien para nuestra protagonista, es en este momento de realización en el que las noticias anuncian la fuga de Emil Blonsky en la cárcel, uniendo a la serie con la escena de “Shang-Chi” en el club de peleas. Verdaderamente no es fácil ser abogada de héroes y villanos.

En general, este episodio mantuvo el impulso de la premiere en la serie, dándonos más un vistazo de esta mezcla de comedia y dramas legales que esperamos sirvan como columna vertebral para el resto de la temporada, y aunque la comedia no fue tan fuerte ni divertida en este episodio, todos los momentos fueron elevados por la actuación de Maslany, quien sigue trayendo su mejor esfuerzo para la serie. Ahora a esperar una semana para la resolución de esta historia.

CALIFICACIÓN

3 estrellas de 5