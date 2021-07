Conforme a los criterios de Saber más

Si te gustan las películas con animales como protagonistas, seguramente tienes a “Socios y sabuesos” en tu TOP 10. La cinta protagonizada por Tom Hanks se convirtió en todo un clásico del cine tras su estreno en 1989 y no es de extrañar que, 30 años después, una compañía como Disney haya decidido darle continuidad a esta historia.

Con Josh Peck (el recordado niño estrella de “Drake y Josh”) como el nuevo héroe de la trama, ya está disponible en la plataforma de Disney+ la primera temporada de la serie que se compondrá de 12 capítulos. En la serie, Josh Peck será Turner, el hijo del protagonista que encargó Tom Hanks en el pasado, y quien verá cómo cambia su vida cuando su hermana Laura (Lyndsy Fonseca) le pide que se haga cargo de Hooch, la mascota que dejó su padre antes de morir.

Saltar Intro de El Comercio participó de la rueda de prensa de presentación de la serie en la que sus protagonistas contaron detalles muy divertidos sobre la historia. Aquí cinco de ellos:

1. El reto de tomar el lugar de Tom Hanks

Para el actor de 34 años uno de los retos más interesantes de la película es el de tomar la posta de uno de sus actores favoritos. Peck explicó que el involucrarse en esta historia le permitió ver con otros ojos el trabajo que hizo Hanks a finales de los 80.

“Creo que estoy tratando de emular a uno de los mejores actores de todos los tiempos, porque, vamos, él es bueno incluso cuando hace videos de YouTube (risas). Una de las mejores cosas de Tom en ese momento era que estaba en pleno ascenso, ya había hecho cosas geniales, pero no había hecho ‘Forest Gump’ o ‘Filadelfia’ y es muy genial verlo así. Es como un samurái, afilando su espada. En esa película puedes verlo trabajando todas esas cosas, esos gestos, ese estilo, que lo hacen luego Tom Hanks, el genial”, dijo Peck.

Tom Hanks tenía 33 años cuando protagonizó "Socios y sabuesos".

2. Animales en el set

Peck tampoco duda en destacar la experiencia que significó trabajar con perros actores en el set de “Socios y sabuesos” (o “Turner & Hooch”, como en el título original). Como recuerdan aquellos que han visto la película, la historia nos presenta a un joven aspirante a alguacil que, por cosas del destino, terminar con un gigantesco dogo de Burdeos como dupla. Lo mismo le ocurre al ‘nuevo Turner’, el personaje de Peck, quien intenta seguir los pasos de su padre en la policía, cuando la historia se repite: debe trabajar con un perro en su equipo.

“En teoría, yo llegué al set pensando que amaba a los perros, pero luego de terminar de grabar, me di cuenta que me había enamorado de estos animalitos con los que trabajamos. Fueron varios los que hicieron de Hooch y cada uno tenía una personalidad distinta. Estaba Obbie, que era el que nos acompañaba en las tomas más tranquilas por ser el mayor, y hacía movimientos muy lentos pero sabía muchas cosas. También estaba Hammer, que era muy fuerte y me arrastraba por todos lados y era muy animado. Fue fácil tomarles cariño”, explicó el actor.

El dogo de Burdeos que protagoniza "Socios y sabuesos". (Foto: Disney Plus)

3. Humor de perros

A Vanessa Lengies (Erica Mouniere en la serie) le ocurrió lo mismo. En su caso, ella siente que el rodaje de “Socios y sabuesos” le permitió comprender como nunca antes a los animales, pues su personaje es una entrenadora canina que se convierte en el interés amoroso de Turner.

“Yo solo había tenido un perro en mi vida y había sido un poodle que parecía de juguete. No tenía ninguna experiencia con perros grandes y cuando fuimos a Vancouver a filmar, pasé mucho tiempo con los entrenadores y los perros antes de cada escena. En mis días libres también estaba con ellos y aprendí mucho. Creí que yo era una persona a la que le gustaba los perros, pero ahora sí que soy una ‘dog lover’, mi forma de comportarme con los perros ha cambiado por completo”, contó Legies.

Y todos los actores durante la rueda de prensa coincidieron en algo: muchas de las escenas debieron cambiar por el estado de ánimo de los animalitos, pero esto fue para bien. Legies reconoció que las habilidades y personalidades alegres de los perritos contribuyeron a enriquecer muchas de las tomas, y establecieron una dinámica de ‘impro’ con sus pares humanos.

4. Atrapados por la pandemia

Otro reto para el elenco de “Socios y sabuesos” fue filmar en plena pandemia de COVID-19. El elenco llegó a Vancouver, Canadá, cuando se decidió cerrar las fronteras como medida sanitaria, así que debieron convivir con una familia.

“Las fronteras se cerraron, estábamos alejados de nuestros seres queridos y así pasamos 8 meses juntos filmando y nos hicimos una familia. Fue un tiempo intenso. Hubo días en los que tuvimos miedo, días en los que paramos para saber que estábamos a salvo, pero nos unimos. Por eso el último día de grabación fue muy difícil, tuvimos que romper esa familia que habíamos creado”, explicó Lyndsy Fonseca.

La actriz de origen portugués, famosa por su trabajo en “How I Met Your Mother”, nos contó también que, aunque en la serie interpreta a la hermana de Josh Peck, en la vida real lo estima como si compartieran la misma sangre.

“Josh y yo nos conocemos desde los 14 años, hemos vivido en el mismo edificio con nuestras madres, tenemos una larga historia juntos y tenemos experiencias similares. Es realmente un regalo cuando tienes que trabajar con personas con las que puedes establecer de manera natural una conexión. Actuar de su hermana es lo más fácil que he hecho en mi vida, porque nos queremos mucho fuera de cámaras”, aseguró Fonseca.

5. Una historia en la que te puedes reconocer

Finalmente, Josh Peck y sus compañeros de reparto consideraron que uno de los grandes puntos fuertes de esta nueva versión de “Socios y sabuesos” es su capacidad para conectar con todas las personas.

Sobre su personaje, por ejemplo, Peck dice sentirse reflejado en muchos aspectos.

“Mucha gente en los inicios de sus 30, y yo me puedo identificar con eso, cree que tiene claro todo. Turner, por ejemplo, sabe cuál será su trayectoria, quiere ser oficial de la policía, quiere una esposa y un departamento perfectamente limpio, pero luego le rompen el corazón y además aparece Hooch que acaba con toda su estabilidad. Para mí fue algo similar cuando me convertí en padre. Mi hijo tiene 2 años y medio y me rompió los esquemas pero también me trajo mucho amor. Son esas experiencias en las que, si te ajustas y flexibilizas, descubres algo que nunca podrías haber imaginado, algo que siempre será mejor que todas tus predicciones”, afirmó Peck, que cree que otro acierto de Disney+ es el enfocarse en las familias.

“Si yo te digo la trama de esta serie, dirás: alguaciles de policía, persecuciones, robos de bancos... ok, esta es una serie que podría estar en cualquier plataforma de streaming. Pero si luego te digo: ya, pero a todo eso súmale que hay un perro, que se convierte en compañero de un policía y es súper divertido, me dirás: esa historia es de Disney+. Es una linda combinación, algo que una familia entera puede disfrutar, creo que esa es el arma secreta de Disney”, afirmó Peck.

LA FICHA :

Título: “Socios y sabuesos”.

Sinopsis: La vida del joven y estructurado policía Scott Turner se altera por completo al heredar a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota es una molestia, pero con el tiempo, resulta ser un buen socio para ayudar a Scott a atrapar a delincuentes, encontrar el amor y hasta resolver el misterio del último caso de su padre.

Elenco: Josh Peck, Carra Patterson, Brandon Jay McLaren, Lyndsy Fonseca, Vanessa Lengies, entre otros.

Plataforma: Disney+.

Fecha de estreno: 21 de julio.

