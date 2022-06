"Obi Wan-Kenobi"

La trama

Diez años después de los hechos representados en “Star Wars: The Revenge of the Sith”, Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) vive en el planeta desértico Tatooine, donde, a la distancia, se encarga de vigilar al niño Luke; que al ser hijo del poderoso caballero jedi Anakin Skywalker, podría llamar la atención del emperador del mal Palpatine. Además, de este modo estará al tanto cuando el niño manifieste los poderes que debería otorgarle su linaje. Mientras tanto, en el planeta Alderaan, la princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair), hermana de Luke, es secuestrada. Por esto su padre, Bail Organa (Jimmy Smits), va al encuentro de su amigo de toda la vida Kenobi para pedirle rescatar a la niña.





Para esta misión, el jedi en situación de retiro viaja al planeta Daiyu. Allí descubre dos cosas: primero, que Leia es una niña muy inteligente e inquieta y, segundo, que el secuestro solo fue un plan para atraparlo por parte de la inquisidora Reva (Moses Ingram), también conocida como la Tercera Hermana, una cazadora de jedis fugitivos que busca tener éxito allí donde su superior no tuvo. En la huida del planeta, Obi Wan descubre que Anakin Skywalker (Hayden Christensen) sigue vivo. Lo que no sabe es que ahora se le conoce como Darth Vader y, física y psicológicamente, es otra persona, alguien podrido por el Lado Oscuro.