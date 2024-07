De nacimiento, estadounidense. De corazón y familia, puertorriqueña. En “The Bear” (”El Oso”), Liza Colón-Zayas es Tina, la cocinera latina del restaurante, quien pasa de ser una empleada testaruda a doblegar su carácter ante una joven chef. En una entrevista en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, la actriz de la serie de FX y Disney+ habla de su experiencia filmando el episodio 6, dirigido por su co-protagonista Ayo Edebiri y destaca el valor gastronómico de la serie.

Liza Colón-Zayas creció en el Bronx (Nueva York), pero se abrió paso en Hollywood desde los 2000, actuando en la compañía de teatro The LAByrinth Theater Company de Nueva York y en episodios de “La Ley y el Orden”, entre otros. Después de dos temporadas deliciosas, los creadores de “The Bear” le dan un papel protagónico a la actriz latina en el episodio 6, cuya historia se basa en la búsqueda de empleo de Tina antes de su ingreso al restaurante y posterior transformación como cocinera.

“Siento que lo único difícil de ser Tina en este episodio fue dejar de lado la intención de no querer decepcionar a nadie”, dice a este diario la actriz Liza Colón-Zayas. “Personalmente, sentí que la historia fue escrita de una forma tan bella por Catherine Schetina que tener a Ayo (Edebiri) dirigiendo el episodio 6 simplemente me hizo sentí que, de verdad, no quería arruinar nada para nadie. Lo sentí tanto como la misma Tina, que intensificó su trabajo cuando confiaron en ella”.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

Sinopsis "The Bear" Carmen Berzatto o 'Carmy' (Jeremy Allen White) es un joven chef de alta cocina, obligado a regresar a Chicago tras el suicidio de su hermano. Él querrá dar un giro al negocio familiar Original Beef of Chicagoland y lo convertirá en el restaurante El Oso, pero antes deberá sufrir las consecuencias emocionales de hacerlo. En las dos primeras temporadas de “The Bear”, Carmen se encuentra con el reto de recuperar el restaurante familiar, mientras tiene una crisis de ansiedad en el intento. El dueño del local y la “sous chef”, segunda chef al mando de la cocina, Sydney (Ayo Edebiri), tienen la loca idea de convertir el negocio en un restaurante gourmet, pero todo se pone ‘patas arriba’ el día de la inauguración.

Mira el trailer de “The Bear” Temporada 3:

Tina y Liza, mujeres parecidas

En el episodio 6, Colón-Zayas interpreta las emociones más profundas de Tina, una mujer por encima de los cuarenta que trabaja arduamente para mantener a su hijo y que siente las limitaciones de la sociedad al ser una mujer adulta.

“Tina resuena de muchas maneras en mi historia personal, entiendo su lucha. Como actriz latina, me siento 100% relacionada con ella”, asegura Colón-Zayas.

Liza Colón-Zayas interpreta a Tina en la serie "The Bear". (Foto: Disney Platform Distribution)

“Entiendo que Tina haya sido una trabajadora pobre, también por la edad que tiene y que sienta cuando la gente tiene opiniones sobre ella sin conocerla. Mucho me dicen en la calle: ‘me recuerdas a mi mamá’, a mi tía o abuela. Eso significa tanto para mí, poder representar personas que la gente ama”, dice la actriz, quien además tiene escenas con su esposo, David Zayas (David en “The Bear 3″), también actor puertorriqueño. Ellos son el motivo dramático del episodio 6.

“Creo que es un gran momento, especialmente para los latinos, que sus seres queridos sean vistos a través de la ficción. No de una manera sexy y brillante, sino honestamente, con todo su poder, con toda su humanidad”, agrega Colón-Zayas.

Ayo Edebiri es actriz y directora en “The Bear”

¿Qué sucede con Tina en el Episodio 6 de “The Bear 3″? Tina (Liza Colón-Zayas) es una empleada de la cocina, donde la especialidad eran las hamburguesas y ahora son los platos de autor. A lo largo de la serie, ha mostrado el valor de su esfuerzo. A pesar de ser una mujer madura y reacia al cambio, se convirtió en una pieza fundamental del equipo. “The Bear 3″ viaja al pasado en el episodio 6 para saber en qué situación llegó Tina a trabajar en el restaurante.

Liza Colón-Zayas y Ayo Edebiri están en la temporada 3 de "The Bear".

“Durante la preparación del episodio 6, empezamos a pensar (con Ayo Edebiri) en cómo sería mi departamento”, comenta la actriz sobre la escenografía de su hogar, donde vive con su esposo David y su hijo Louie. “Buscábamos saber lo que quería ver en él y lo que no. Hablamos de todos los detalles. ¿Cómo cocinaba Tina o qué tan rápido lo hacía por la mañana? ¿Cuáles serían esos ingredientes auténticos que ella usaría? ¿Cómo podríamos unir nuestras ideas? Ya teníamos dos años trabajando juntas, entonces había confianza y respeto entre nosotras. Con el tiempo, empezamos a filmar y eso se hizo fácil y amigable”.

Como dijo antes, la actriz siente un vínculo con su personaje en el tema del trabajo y la edad. “Hace poco, estuve hablando con un miembro de la familia que tiene décadas de experiencia en su campo. Ha tenido 67 entrevistas laborales en los últimos dos meses. ¡Sesenta y siete! ¿Y cómo eso no se va a tratar de discriminación por edad? No sé. Me deja boquiabierta. Espero que los espectadores se acerquen a todos los ámbitos de la vida de los personajes, solo para ser más empáticos con ellos”, dice.

Comida latinoamericana en “The Bear”

En la segunda temporada de "The Bear", Tina debe llevar clases de cocina. (Foto: Captura)

En la segunda temporada, Marcus (Lionel Boyce) fue el cocinero que creó el primer plato de autor del restaurante. Se trató del postre “Cannoli ‘El Michael’, inspirado en la trágica muerte del hermano de Carmen. Siendo una cocinera latina, el personaje de Colón-Zayas también tiene deseos culinarios escondidos. “Nos estamos moviendo en esa dirección en la serie. Creo que Tina está tratando de encontrar algo con lo que ha crecido. No lo sé, no puedo decirlo”, adelantó la actriz puertorriqueña sobre la intención de su personaje de crear un plato con sabor a Latinoamérica.

Tina ha pasado por una escuela de cocina en la segunda temporada, y superó las expectativas de los chefs con entusiasmo. En uno de los capítulos, Colón-Zayas participó en una escena donde se sirvieron impresionantes platos, como una presentación de bistec T-Bone. Sin embargo, su recorrido culinario todavía no la ha llevado a firmar una comida suya.

Además, la actriz reconoció que es una amante de la comida y recordó su experiencia comiendo fusión peruana en Nueva York. “Alguna vez fui a un restaurante peruano de Lowest East Side y probé escabeche. ¿Puede ser con pulpo a la parrilla? Tenía un par de esas cosas. Fue delicioso, lo comí, obvio” aseguró sonriente.