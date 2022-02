Conforme a los criterios de Saber más

Que el mejor episodio de “El libro de Boba Fett” (“The Book of Boba Fett”) no haya incluido al personaje titular, ya era mala señal. No importa la calidad del guion, ni las sorpresas o escenas de acción. Todo eso está bien, pero le hacen mella a una historia que, se suponía, era del cazarrecompensas original de la saga. El sexto episodio de la serie sigue ignorando al personaje protagónico y nos ofrece historias que bien pudieron contarse en otro formato.

A continuación, SPOILERS de “El libro de Boba Fett” 1x06, “Del desierto llega un extraño”:

La trama

Hay tres líneas argumentales en el sexto episodio. La primera tiene que ver con Din Djarin (Pedro Pascal) y su viaje para encontrarse con Grogu. Él quiere entregarle una cota de malla mandaloriana, pero Ahsoka Tano (Rosario Dawson) lo interpela sobre eso. ¿Este acercamiento al niño es para protegerlo o para que Din se proteja a sí mismo? Como hablar con Grogu podría perjudicar su entrenamiento, el mandaloriano se conforma con verlo a la distancia. Se va del planeta, pero no sin antes encargarle a Ahsoka entregar el regalo.

La segunda trama se enfoca en los jedi, cuando Luke Skywalker (Mark Hamill) entrena al pequeño en los caminos de la Fuerza, una tarea nada sencilla, pero que da frutos progresivamente. Pero Grogu todavía tiene las costumbres que adquirió en sus aventuras con Din Djarin, al cual, según da a entender la serie, percibe a la distancia.

Luke ejerce un entrenamiento que no es precisamente estricto y se basa más en lo que el estudiante siente, que el aprendizaje ocurra a ritmo propio. En ese proceso nota que Grogu todavía está muy vinculado al guerrero de la armadura. Así, Luke le presenta a Grogu dos opciones: seguir por el entrenamiento jedi o irse con Din Djarin a vivir la vida del cazador de recompensas. Aquí es donde termina el episodio, pero no es todo.

La tercera trama nos lleva de regreso a Tatooine, donde Din Djarin le pide a Cobb Vanth (Timothy Olyphant) colaborar en la pelea contra el gremio de la especia y su plan de controlar el planeta. La decisión del sheriff no es concluyente, pero su actitud al inicio del episodio, donde se enfrenta a estos comerciantes; deja a entender que podría sumarse a la guerra.

La participación del sheriff queda en duda cuando aparece un desconocido desde el desierto, tal y como indicó el título del episodio. Se trata de Cad Bane (Corey Burton), que apareció en la serie animada “Star Wars: Clone Wars”, donde es el mejor cazador de recompensas de la galaxia. Él le entrega un mensaje: no te metas en este conflicto. Un error de su segundo al mando, quien se apura en sacar la pistola, hace que Vanth reciba un disparo. Su destino, incierto.

La crítica

Todas las escenas de Din, Ahsoka, Luke y Grogu están más para dar pie a la tercera temporada de “The Mandalorian” y no aportan nada a “El libro de Boba Fett”. Por más que haya sido una delicia ver el entrenamiento de Grogu, donde Luke recrea los métodos con los que fue entrenado, estamos ante escenas que pudieron desarrollarse en un episodio especial aparte, pero que al incluirse en esta serie le restan importancia a la que, se supone, es la trama principal.

La historia de Boba Fett no ha sido la más atrapante, pero tuvo buenos momentos. Su propuesta narrativa, tranquila pero firme, parecía por fin ganar rumbo en el cuarto episodio; pero la entrada de Din Djarin acabó con ese impulso. Este sexto episodio es el último clavo del ataúd para el personaje. Queda solo el séptimo y último, que se sí o sí tendrá el conflicto final de los comerciantes contra la alianza de Tatooine. Pero la serie no ha construido este conflicto como para que, de verdad, le importe a la audiencia: es una guerra donde solo empatizas con un lado y cuyos “villanos” no podrían ser más insípidos (recién Cad Bane parece ser interesante). Ahora la pregunta es qué decidirá “Baby Yoda”. Ni Temuera Morrison ni Ming-Na Wen se merecían este ninguneo.

Boba Fett (Temura Morrison).

En otro nivel de narración, el episodio ofrece unos detalles sobre la educación jedi tras la caída del Imperio: Luke, alumno que recibió formación clásica por parte de Obi-Wan Kenobi, es un sujeto conservador; de ahí que no pueda concebir que Grogu lleve a la par su vida de mandaloriano con la de jedi. ¿No se supone que esa misma educación recibió Anakin (Darth Vader) y, en lugar de ayudarlo, terminó perjudicándolo? ¿Por qué habría de funcionar lo que antes fracasó?

Las personas podemos ser varias cosas en la vida, un lado no tiene por qué ser incompatible el otro. Los jedi de “Star Wars”, al seguir por el camino ortodoxo, ese que solo ve lo malo y lo bueno, sin grises, se arriesgan a desaparecer. No conocemos los detalles de cómo Kylo Ren, en la más reciente trilogía de películas, terminó en el lado oscuro de la Fuerza, pero de seguro que el camino que Luke muestra en este episodio no ayudó a prevenir la masacre. Y si los jedi desaparecen, pues que lo hagan. “The Mandalorian” ya demostró que no necesitas a personajes místicos para levantar una trama. Si “El libro de Boba Fett” hubiese seguido el rumbo inicial, puede que la serie no hubiese dado tanto que hablar, pero al menos habría intentado hacer cosas distintas. Y si “Star Wars” necesita algo, eso es innovar.

Pensamientos sueltos

Adiós, Garsa Fwip. Siempre te recordaremos por haber sido un personaje prometedor que, en sus pocas apariciones, se robó el show; pero que, al morir en un atentado, resultó ser intrascendente.

Al ver este episodio no sabía nada de Cad Bane, pero ahora quiero saberlo todo. Qué manera de presentarlo con ese atuendo directamente inspirado en los westerns de Clint Eastwood.

Luke, dentro de su ortodoxia, intenta hacer las cosas de manera distinta. Que le de a Grogu una elección en lugar de forzarlo es positivo, a pesar de todos los problemas antes mencionados.

Los efectos por computadora para rejuvenecer personajes han mejorado mucho. Este Luke Skywalker se ve mucho más natural que el aparecido en el final de “The Mandalorian” temporada 2.

Calificación

3 estrellas de 5

Dato

El último episodio de “El libro de Boba Fett” llega a Disney+ el miércoles 9 de febrero.

