No se puede hablar del Universo Cinematográfico de Marvel sin hablar de sus villanos. Loki, Thanos, Hela y otros marcaron a las audiencias con sus decisiones. Algo así ocurre en la serie “Falcon y el Soldado del Invierno” (”Falcon and the Winter Soldier”) con Karli Morgenthau, interpretada por Erin Kellyman; quien por medio del grupo subversivo Flag Smahers busca crear un cambio fundamental en el mundo.

El Comercio accedió a declaraciones exclusivas de la actriz de 22 años, quien interpreta a la villana más joven que haya tenido el Universo Cinematográfico de Marvel; así como aquella con mayor conciencia social.

“Karli es muy dura y muy real también, es un personaje con muchas capas. Hay mucho para explorar. Ella se crio en la calle, arreglándoselas sola. No tiene una familia biológica conocida, de modo que se armó su propia familia”, cuenta Kellyman.

Tráiler de "Falcon & Winter Soldier", serie de Marvel y Disney+

En “Falcon y el Soldado del Invierno”, Karli Morgenthau representa a un grupo de desplazados internacionales que, ante la inefectividad del Global Repatriation Council; deciden tomar la justicia por sus propias manos. No obstante, ella y sus seguidores llevan a cabo actos cuestionables.

Kellyman: “(Karli) está tratando de hacer justicia en el mundo por la fuerza y ayudar a las personas desplazadas. Roba insumos médicos para ayudar a estas personas. Pero la cosa se vuelve un poco desagradable. (...) Es fácil ver a los Flag-Smashers como ladrones que causan problemas, inician peleas y matan gente. Pero están tratando de hacer el bien. Aunque quizás no lo hagan de la manera que corresponde.”

A solo unos días de lanzarse el episodio final, el destino de Karli Morgenthau es incierto. Ella está en Nueva York, donde los Flag Smahers realizarán su mayor golpe en una reunión del Global Repatriation Council, donde los líderes planean volver a las restricciones migratorias previas al ‘blip’. Pero ella no tendrá el camino libre para actuar, pues Sam Wilson (Anthony Mackie) la buscará para la confrontación final de ideas.

Dato

Puedes ver el último episodio de “Falcon y el Soldado del Invierno” este viernes 23 de abril por Disney+.

Mira también

Anthony Mackie y Sebastian Stan hablan de "Falcon y el soldado del invierno". (Fuente: El Comercio)