La serie “The Mandalorian”, que pertenece a la franquicia “Star Wars”, estrenó su tercera temporada el último miércoles 1 de marzo a través de la plataforma de steaming Disney+ en medio de gran expectativa por parte de los fanáticos. La producción tiene como protagonista al chileno Pedro Pascal, la estrella de “The Last of Us”.

Gracias al éxito del estreno de la nueva entrega, los seguidores esperan disfrutar el segundo capítulo. Conoce cuándo podrás verla a continuación.

(Foto: Disney+)

¿Cuándo se estrena el episodio 2 de “The Mandalorian 3″?

La tercera temporada de “The Mandalorian” llegó a la plataforma de streaming Disney+ el último miércoles 2 de marzo. De ahí en adelante, el servicio estrenará un capítulo semanal hasta completar los ocho episodios comprendidos en esta nueva entrega.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

Es así que el segundo capítulo de “The Mandalorian 3″ estará disponible desde el próximo miércoles 8 de marzo. En el Perú, los fanáticos podrán disfrutarlo a partir de las 2 a.m. de dicho día.

Aquí te dejamos una lista con los horarios para distintos países de la región y el mundo:

México: 1 a.m.

1 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2 a.m.

2 a.m. Venezuela, Bolivia: 3 a.m.

3 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 4 a.m.

4 a.m. Brasil: 5 a.m.

5 a.m. España: 9 a.m.

(Foto: Disney+)

Guía de estreno de los episodios de “The Mandalorian 3″

Episodio Fecha de estreno Episodio 1 1 de marzo Episodio 2 8 de marzo Episodio 3 15 de marzo Episodio 4 22 de marzo Episodio 5 29 de marzo Episodio 6 5 de abril Episodio 7 12 de abril Episodio 8 19 de abril

¿Qué dice la sinopsis de la tercera temporada de “The Mandalorian”?

En esta nueva temporada, Din Djarin (Pedro Pascal) continuará con sus viajes por la galaxia de Star Wars después de lograr reunirse con su compañero Grogu.

“Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos”, agrega la sinopsis oficial compartida por Disney+.

(Foto: Disney+) / Lucasfilm

Mira el tráiler de “The Mandalorian 3”

¿Quiénes conforman el elenco de “The Mandalorian 3″?

La producción de Disney+ eligió como protagonista al chileno Pedro Pascal con el papel Din Djarin, más conocido como el Mandaloriano.

Estos son los integrantes del elenco de la tercera temporada de “The Mandalorian”:

Pedro Pascal como Din Djarin / The Mandalorian

Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze

David Acord como la voz de Grogu

Carl Weathers como Greef Karga

Amy Sedaris como Peli Motto

Emily Swallow como Armorer

Giancarlo Esposito como Moff Gideon

(Foto: Disney+)

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO