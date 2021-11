Conforme a los criterios de Saber más

Este es el año de los latinos en Marvel. Después de Salma Hayek como Ajak en “Eternals”, la industria de los ‘súper’ agrega al elenco también a Tony Dalton, el actor texano que tiene el corazón más mexicano de los mexicanos. Quien se ha sumado a “Hawkeye” con el personaje del espadachín ha sorprendido con su trabajo en los primeros episodios ya disponibles en Disney Plus. Pero qué tanto sabemos del actor y su trayectoria, siendo del villano de las historias que seguro has visto y no te acuerdas.

Qué fan de “Rebelde” se imaginaría que el tutor de Luján y villano de la telenovela mexicana juvenil, Gastón Diestro (Tony Dalton), más tarde sería la primera opción en el casting para Swordsman o Espadachín en la serie “Hawkeye”. “Nunca había estado en un set de ese tamaño, los capítulos son unos monstruos. ¡Encima Marvel! Sigo sin creerlo, es impresionante”, contó el actor texano a la revista Quién.

Dalton recibió la propuesta en medio de la pandemia. El primer rodaje que vivió junto a la producción de Marvel fue en Nueva York y en medio de la pandemia. Acababa de finalizar algunos papeles muy similares y se encontraba en esa etapa de cada actor donde quieren dar un giro a su trabajo para no encasillarse.

Estuvo en el elenco de “Los simuladores” en 2008, también protagonizó “Sr. Ávila” en 2013 (disponible en Movistar Play), trabajó en “La dictadura perfecta” al siguiente año junto a Damián Alcázar (Netflix), y con todos estos papeles ya se encontraba en la casilla de un villano con parecidas tendencias de comportamiento, por lo que la siguiente propuesta, “Better Call Saul”, fue el salto que marcó la diferencia.

“Better Call Saul” cuenta los percances del abogado Saul Goodman, quien debe defender a varios criminales, entre ellos, narcotraficantes, y poco a poco se va adentrando en el mundo delictivo. Dalton es en la serie Lalo Salamanca, uno de los narcos que ayuda a su familia en un negocio familiar.

Al igual que su papel de asesino en “Sr. Ávila”, Tony Dalton trabaja la forma de caminar y gestualizar de Lalo Salamanca en “Better Call Saul”, tanto como le dio forma al personaje de Jack Duquesne, Swordsman, al darle el toque del acento inglés y así brindarle un ápice de sofisticación a un supuesto villano, pues con los dos primeros episodios de la serie aún no están claras las verdaderas intenciones de Espadachín. En los comics, él fue un real enemigo de los Vengadores, pero después también aparece como un superhéroe.

Desde que tiene memoria ha participado como un personaje maquiavélico, desde las telenovelas “Clase 406″ y “Flor Salvaje”, donde hizo de personajes machistas, intolerantes y mentirosos. Pero su trayectoria no solo ha sido en la televisión, sino también en el cine.

Algunas de las películas en las que ha trabajado Dalton son “Matando cabos”, sobre mafia, “Las hijas de Abril”, un drama con actores internacionales, “La dictadura perfecta”, inspirada en hechos del ámbito político mexicana, y el último rodaje en el que estuvo para “Amalgama”, una película en la que participa junto a nuestra embajadora del arte cinematográfico, Stephanie Cayo.

