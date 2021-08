Conforme a los criterios de Saber más

La primera serie animada de Marvel Studios, “What If...?”, llegó a Disney+ este miércoles con una vuelta de tuerca al momento fundacional de la saga, en la Segunda Guerra Mundial, donde el soldado Steve Rogers asume el manto del Capitán América. ¿Pero qué hubiese ocurrido si otra persona, igual o más valiente, era la receptora del poder?

A continuación, SPOILERS de “What If...?” episodio 1: ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuera la primera vengadora?”

La trama

Cada episodio de “What If...?” responde una pregunta: ¿Qué pasa cuando un solo hecho cambia en la historia? En el primer episodio, Peggy Carter (Hayley Atwell) se queda muy cerca del lugar del experimento que le daría poderes sobrehumanos al soldado Steve Rogers (interpretado aquí por Josh Keaton); algo que ella observa a distancia en la película “Captain America: The First Avenger” (2011). Pero en la serie esa decisión genera un cambio en la línea de tiempo.

Un agente de HYDRA hiere a Rogers, quien no está en condiciones de pasar por la prueba. Con el doctor Erskine muerto y escaso tiempo para que la ventana del experimento se cierre, Peggy Carter ocupa el lugar de Steve en la máquina y recibe los poderes del suero del súper soldado. Desde aquí, los hechos ocurren más o menos como en la película, pero con motivos diferentes. Peggy Carter, peleadora por naturaleza, se opone de inmediato a la decisión de los superiores de mantenerla fuera de labores de guerra; así que con la ayuda de Howard Stark (Dominic Cooper) roba el Teseracto de manos de HYDRA.

Eventualmente, el Teseracto vuelve a las manos de HYDRA, que también ha capturado al piloto del robot gigante HYDRA Stomper, Steve Rogers. La batalla final pone frente a frente a Peggy contra el campeón de HYDRA; un monstruo de múltiples tentáculos que más parece una pesadilla de Lovecraft. Peggy es arrastrada con la criatura a otra dimensión y, cuando regresa, ya han pasado 70 años desde que le prometió un baile a Rogers.

Vistazo crítico

Lo más valioso de “What If...?” es el cómo muestra situaciones clásicas del Universo Marvel desde otro punto de vista. Aquí no hay sorpresas, porque es el truco de la serie; la razón de su existencia. ¿Pero qué otro valor ofrece? En animación hay fluidez en las escenas de acción, que tienen esa combinación de diversión, peligro y toques de humos que el MCU ha perfeccionado en una década. Hay un momento en el que recuerda a las caricaturas de Superman de Max Fleischer . Pero esta misma técnica resulta insuficientes al animar las expresiones faciales de los personajes.

La serie cuenta con parte de las voces originales de las películas, pero esto no resulta un valor adicional. Algo ha ocurrido, sea con los actores o con el director de voces, para que el desempeño de los intérpretes se sienta incompleto. Hay discordancia entre las voces y las expresiones faciales, un pecado cuando hablamos de animación . El tema es tan grave que, por momentos, es difícil reconocer voces de actores y esto se aprecia más en el caso de Sebastian Stan, que al darle la voz al Bucky animado pierde algo. Con Hayley Atwell no ocurre esto, principalmente por su característico timbre de voz. Consejo: vean este episodio doblado al español latino.

Por el lado del argumento, este primer episodio de “What If...?” se concentra nada más en la forma, que es mostrar la situación alternativa y desarrollarla de manera superficial. Mientras “Captain America: The First Avenger” (2011), a la par de la aventura de Rogers en la guerra, tenía un discurso sobre lo que significa el valor; el episodio no tiene otro mensaje. Por momentos muestra sexismo, pero no ahonda más en las razones de fondo de ese u otro tema.

¿Es el tiempo limitado la razón por la que el episodio se sienta vacío? Esa no es excusa. Cada narrador hace lo mejor que puede con el tiempo y recursos a su disposición. Hay historias que encuentran en su brevedad la clave del éxito. En su primer episodio, “What If...?” demuestra que no está en este grupo.

Calificación

★★★☆☆

Te puede interesar