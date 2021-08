Conforme a los criterios de Saber más

Una forma entretenida para salir de las historias canon de Marvel y un homenaje a Chadwick Boseman en su última participación en el MCU. Eso es “What If…?”, el comic de 1977, que regresa en versión animada de 10 episodios para Disney Plus y nos adentra en tramas alternas que parten del mismo concepto que nos explicaron en la exitosa serie “Loki”: los cambios en el tiempo.

Conversamos con dos fanáticos y expertos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, Mauricio Chichizola y César Tumba, para saber por qué deberíamos apreciar la serie que Disney estrena este 11 de agosto en su plataforma de streaming.

Abrir la mente

“What If…?” sirve para generar suposiciones de las tramas del universo cinematográfico de Marvel: ‘qué pasaría si…’.

Como sabemos, al jefe creativo de Marvel Kevin Feige, le gusta simplificar las historias en el MCU, puesto que en los comics las líneas narrativas son mucho más largas y complejas. Por eso, en “What If…?”, los grandes supuestos estarán justificados por la existencia de la serie estrenada anteriormente en Disney Plus, “Loki”, que trajo a bordo la ciencia de las variantes y el multiverso. Así que, si aún no la has terminado, te recomiendo que lo hagas ya.

“Un hecho muy chiquito puede generar un cambio drástico más adelante, eso lo explica el jefe de gerencia de la Autoridad de Variación Temporal, Mobius M. Mobius (Owen Wilson), en ‘Loki’. Es una cosa bien rara para la audiencia acostumbrada a la narrativa común del MCU, pero creo que también les abre la mente a nuevas posibilidades. Esa es la llave para que el público entienda el universo de posibilidades que hay en Marvel. ¡Ese es el atractivo de la serie! Porque en ‘What If…?’ aparecen personajes de Marvel, pero distintos, a quienes vemos con otros ojos”, comenta Mauricio Chichizola, fanático e investigador académico de los personajes de Marvel, y también realizador audiovisual en la casa productora Kubrick.

Tal como en “Rick y Morty” (Netflix), la nueva serie de Marvel proviene de un comic no serializado. Es decir, “What If…?”, en los comics, siempre contuvo historias one-shot, un evento o un número de comic que no tiene continuidad con otro. Se trata de 18, 30 o hasta 100 páginas, si es que se estrenaba como un especial, y solo cuenta la historia que sucede en esa versión. Por eso, definitivamente es una serie que saca de la caja a los seguidores de Marvel.

Que un personaje cale

“‘What If…?’ sirve para formalizar la idea de que existen multiversos, algo que antes Marvel guardaba mucho. Viene a representar el resultado de lo que hemos visto en ‘Loki’. El cómo existen líneas alternas donde los roles se pueden intercambiar. Y lo más importante es rescatar personajes. Se sabe que Kevin Feige tenía un gran interés en Peggy Carter, por eso hizo ‘Agente Carter’ en 2015, temporadas 1 y 2. Y el personaje estuvo muy vinculado a las películas del MCU”, apunta el fundador de la comunidad de fanáticos Marvel Perú, César Tumba.

Según Tumba, lo más importante para un fanático de Marvel es probar los diferentes ámbitos y roles que la serie ofrece. Por ejemplo, Pantera Negra (T’Challa), interpretado por el fallecido Chadwick Boseman en 2020 es Star-Lord de “Guardians of the Galaxy”. Así, “What If…?” responde a la pregunta de qué pasaría si el heredero al trono de Wakanda hubiese sido abducido y raptado por los devastadores y se hubiera convertido en un guardián de la galaxia. ¿Y si nos traen una serie de esa versión?

“Los fans ven a la serie como un homenaje a Chadwick Boseman, porque es la última serie de Marvel donde participó con su voz. También hay que rescatar a la actriz que va a prestar su voz para ser Peggy Carter, quien en “What If…?” es Capitán Britania. Con eso, cabe la posibilidad de que uno de estos personajes, porque hay varios, salte a una película o una historia de origen del MCU”, agrega Tumba.

