Este 4 de mayo, los millones de aficionados del este universo celebran el “Día de Star Wars” debido a la similitud fonética entre “May the Force be with you” (”Que la Fuerza te acompañe” en español) con “May the Fourth be with you”. Por ello, no faltan aquellos que quieran unirse a este fanatismo y ver todos los filmes que, en un principio, no les despertaron interés.

Para aquellas almas desafortunadas hacemos un resumen de todo lo básico que tienes que saber de “Star Wars” para pasarla tranquilo este jueves (y esperar el estreno de nuevas producciones alrededor de este universo como “Ahsoka” en agosto próximo.

¿Qué es “Star Wars”?

“Star Wars” es una opereta espacial que se inició con la salida de la película del mismo nombre en 1977. A diferencia de propiedades como “Star Trek” y “Battlestar Galáctica”; la “Guerra de las Galaxias” tiene un menor grado de ciencia ficción y presenta elementos sobrenaturales como la Fuerza, un campo de energía metafísico que se divide entre el lado oscuro y el lado luminoso.

Si bien la franquicia se extiende a libros, series de televisión, videojuegos y cómics, el núcleo de “Star Wars” consiste en nueve películas que se dividen en tres etapas:

La trilogía original se sitúa en la Era de la Rebelión que consiste en la guerra entre los Rebeldes y el Imperio Galáctico y termina con la aparente muerte de Darth Vader y el Emperador Palpatine en “El retorno del jedi” y el establecimiento de la Nueva República. Las películas “Episodio IV: Una nueva esperanza” (1977), “Episodio V: El Imperio contraataca” (1980) y “Episodio VI: El regreso del Jedi” (1983) tienen como protagonista a Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia Organa (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford).

Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, en una escena de "Star Wars: Episodio IV". (Foto: Lucasfilms)

Entre 1999 y 2005, George Lucas lanzó la trilogía de la Era de la República, también conocida como la precuela con “Episodio I: La amenaza fantasma” (1999), “Episodio II: El ataque de los clones” (2002) y “Episodio III: La venganza del Sith” (2005).

Protagonizada por Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Padmé Amidala (Natalie Portman) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen); esta trilogía muestra la caída de la República y de la orden de los jedis.

Ewan McGregor es Obi-Wan Kenobi en la segunda trilogía de 'Star Wars' (Foto: Lucasfilm)

Además, entre la Era de la República y la de la Rebelión, existen dos películas: “Rogue One” (2016) y “Han Solo” (2018), que expanden la historia de la saga, aunque no son consideradas indispensables para comprender la historia.

La tercera trilogía se ubica en la Era de la Resistencia y es la primera fase de Star Wars desde que la franquicia fue vendida a la Walt Disney Company en 2012. Comienza con “El despertar de la Fuerza” (2015), que muestra el surgimiento de la Primera Orden como sucesora del Imperio Galáctico. Los protagonistas son la jedi novata Rey (Daisy Ridley), el exstormtrooper Finn (John Boyega) y el piloto de la Resistencia Poe Dameron (Oscar Isaac); aunque también muestra el regreso de personajes como Luke, Leia y Han Solo. El antagonista es Kylo Ren (Adam Driver), antes conocido como Ben Solo.

Daisy Ridley interpretó a la Jedi Rey en las últimas tres películas de “Star Wars”: “El despertar de la Fuerza”, “Los últimos Jedi” y “El ascenso de Skywalker” (Foto: Lucasfilm)

Cabe señalar que, hace unas semanas, la productora Lucasfilm participó en el “Star Wars Celebration Europe” y anunció que añadirá una nueva trilogía que hablarán del pasado, presente y futuro de la saga: “Los primeros Jedis”, “Los rescoldos del Imperio” y “La Nueva Orden Jedi”. Estas películas del universo “Star Wars” aún no tienen fecha de estreno.

¿En qué orden ver las películas de “Star Wars”?

Hay dos escuelas de pensamiento respecto al orden para ver las películas. El primero es el orden cronológico, que se adhiere (en algo) a la visión original de George Lucas. Aquí te dejamos el orden para que puedas disfrutar las cintas en streaming:

Título Año Plataforma de streaming “Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma” 1999 Disney+ “Star Wars Episodio II: El ataque de los clones” 2002 Disney+ “Star Wars Episodio III: La venganza de los sith” 2005 Disney+ “Han Solo: Una historia de Star Wars” 2018 Disney+ “Rogue One: Una historia de Star Wars” 2016 Disney+ “Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza” 1977 Disney+ “Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca” 1980 Disney+ “Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi” 1983 Disney+ “Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza” 2015 Disney+ “Star Wars Episodio VIII: Los últimos jedi” 2017 Disney+ “Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker” 2019 Disney+

Mientras tanto, hay quienes (como el escritor de esta nota) recomiendan ver las películas en el orden de producción, comenzando con la trilogía original y viendo cada película de acuerdo a su fecha de salida. Tenemos entonces una lista así:

Título Año “Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza” 1977 “Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca” 1980 “Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi” 1983 “Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma” 1999 “Star Wars Episodio II: El ataque de los clones” 2002 “Star Wars Episodio III: La venganza de los sith” 2005 “Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza” 2015 “Rogue One: Una historia de Star Wars” 2016 “Star Wars Episodio VIII: Los últimos jedi” 2017 “Han Solo: Una historia de Star Wars” 2018 “Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker” 2019

¿Qué es el Universo Expandido de Star Wars?

El Universo Expandido de Star Wars son todas aquellas producciones aprobadas por Lucasfilm relacionadas a la historia de la opereta espacial.

Antes de 2014, el Universo Expandido estaba conformado por cientos de libros, películas, cómics y videojuegos que exploraban diversos aspectos de Star Wars, incluyendo la reconstrucción de la Orden de los Jedis por Luke Skywalker después de "Episodio VI", o la historia de personajes como el cazarrecompensas Boba Fett o el piloto rebelde Wedge Antilles.

Sin embargo, antes de la salida de “El despertar de la Fuerza” (2015), Lucasfilm estableció que todo el material del Universo Expandido dejaría de ser canónico y pasaría a ser llamado “Star Wars Legends”, con la única excepción de la serie de televisión “The Clone Wars” y la película animada del mismo título. A esto se incluye la serie de Disney+ “The Mandalorian” (2019-2023), el videojuego “Jedi: Fallen Order” (2019) y unas novelas y cómics nuevos.

(Foto: Disney+)

¿Cuál es la relación entre Darth Vader y Luke Skywalker?

La relación entre Darth Vader y Luke Skywalker es una de las grandes revelaciones de "Star Wars: El imperio contraataca", así que si todavía no sabes la respuesta a esta interrogante, te recomendamos que veas al menos la trilogía original para llevarte una sorpresa que pocas personas en el mundo podrán disfrutar.

¿Sigues aquí? Entonces te contamos que la gran revelación es que Darth Vader es realmente Anakin Skywalker, padre de Luke y protagonista de la trilogía de las precuelas, que muestran su caída en desgracia de caballero Jedi a mano derecha del emperador Palpatine.

(Foto: Lucasfilm)

¿Quién es Rey?

Rey, interpretada por Daisy Ridley, es la protagonista de “El despertar de la Fuerza”, “Los últimos jedi” y “El ascenso de Skywalker”. Es una humana sensible a la Fuerza, abandonada en el planeta desértico de Jakku por sus padres una década y media después de la caída del Imperio Galáctico.

Su destino queda entrelazado con la Rebelión luego de cruzar su camino con el desertor de la Primera Orden Finn. Luego de encontrar el sable de luz de Luke Skywalker, Rey se une al legendario capitán Han Solo con la misión de encontrar al jedi Luke y reclutarlo para la Resistencia.

Daisy Ridley interpretó a la Jedi Rey en las últimas tres películas de “Star Wars”: “El despertar de la Fuerza”, “Los últimos Jedi” y “El ascenso de Skywalker” (Foto: Lucasfilm)

¿Quién es ‘Baby Yoda’?

El bebé Yoda, mejor conocido como ‘el Niño’, es un personaje de la serie de Disney+ “The Mandalorian” que ha tomado al mundo por sorpresa. A pesar de su apelativo más conocido, ‘el Niño’ no es algún descendiente del maestro jedi, sino un infante de ‘solo’ 50 años de su especie.

El creador de la serie, Jon Favreau, indicó que creó a el Niño como una manera de explorar la misteriosa raza a la que Yoda pertenecía.

Conocido oficialmente como 'el Niño', este pequeño de 50 años es un infante de la misma raza del maestro jedi Yoda. (Foto: Lucasfilm)





