Luego de varios días de ritmos caribeños y muy latinos, el Festival de Viña del Mar 2025 continúa este jueves con una gala llena de música en inglés y mucho rock en diferentes formas.

El gran estelar esta noche recaerá en los californianos de Incubus, que prometen poner a ‘poguear’ a los asitentes con hits como “Nice To Know You”. Luego será el turno de un rock un poco más oscuro: con The Cult.

Te invitamos en esta nota a conocer todos los detalles de la quinta fecha que se podrá seguir en todo América Latina vía streaming por el catálogo de Disney+.

Programación Día 5 de Viña 2025

La quinta noche del Festival de Viña del Mar 2025 contará con dos números musicales de artistas anglo. El primero será Incubus y el segundo The Cult. También habrá una comediante y las presentaciones de los participantes de la competencia folclórica y la competencia internacional.

Estos son los talentos confirmados:

Incubus

Banda oriunda de Calabasas, California, en Estados Unidos. Con más de veinte años de trayectoria, han triunfado con discos como “Morning View” y “If Not Now, When?”. Su vocalista Brandon Boyd es una de las voces más reconocidas del rock alternativo. Se esperan hits como “Drive” y “Wish You Were Here” en vivo.

The Cult

Banda británica liderada por Ian Astbury. Son considerados un emblema de la música de los ochenta con temas reconocidos como “She Sells Sanctuary”, “Rain”, y “Revolution”.

Juan Pablo López

Comediante chileno de mucha fama en la escena de ‘stand up comedy’ de su país. Participó de la secuencia “Viernes Sin Censura” del programa “Mentiras Verdaderas” del canal chileno La Red. Además, ya partició en el Festival de Viña 2015 como colibretista. Y ofreció un show en solitario en 2017 que le valió Gaviota de Plata y Oro.

Horarios confirmados de Viña 2025

El Festival de Viña del Mar 2025, a diferencia de años anteriores, comenzará con un número musical e, inmediatamente después, seguirán las presentaciones de la competencia folclórica, luego de ello seguirá el show de comedia. Esta será la estructura del Día 4 a llevarse a cabo este miércoles 26 de febrero:

Incubus

Competencia folclórica

Show de humor: Juan Pablo López

Competencia internacional

The Cult

Este será el horario en el que comenzará el Día 5 del Festival de Viña del Mar:

Perú: 19:15 horas.

19:15 horas. Bolivia: 20:15 horas.

20:15 horas. Venezuela: 20:15 horas.

20:15 horas. Chile: 21: 15 horas.

21: 15 horas. México: 18:15 horas.

¿Quiénes cantan en el Día 5 de competencias en Viña 2025?

Estos serán los talentos que participarán en las competencias del 27 de febrero:

COMPETENCIA FOLCLÓRICA:

Tupay (Bolivia)

Las damas de oro (Ecuador)

Sele Vera y los pampas (Argentina)

COMPETENCIA INTERNACIONAL:

Dani Ride (Chile)

Kakalo (México)

Nia (España)

¿Dónde ver Viña 2025?

El Festival de Viña del Mar se podrá ver en streaming a través de Disney+ este es el enlace oficial.