Ben Affleck ha aparecido en más de 50 películas, pero desde el 2017, el actor comenzó a notar algo que le llamó la atención. Las personas que lo detenían en la calle para saludarlo, le comentaban que una de sus cintas favoritas era una que nadie consideraría entre sus mayores taquillazos: “El contador”.

Su estreno en octubre del 2016 fue bastante discreto. Si bien logró recaudar tres veces más lo que costó hacerla, la cinta parecía haber pasado sin pena ni gloria por las salas de cine, pero un fenómeno se comenzó a dar fuera de ellas: en 2017 se convirtió en la película más rentada en los Estados Unidos y, tras su llegada al streaming, siempre se ha ubicado entre los títulos más reproducidos en la categoría de acción. Con estos antecedentes, el plan de Gavin O’Connor, su director, para tener una secuela, tomó nuevos rumbos.

El director Gavin O'Connor, los actores Ben Affleck y Jon Bernthal y las actrices Daniella Pineda y Cynthia Addai Robinson nos hablan de la secuela de "El contador".

En una videollamada por Zoom junto a Jon Bernthal, su coestrella en esta secuela, Ben Affleck cuenta a Saltar Intro de “El Comercio” que uno de los mayores alicientes para volver a interpretar a Christian Wolff, un contador que trabaja para los criminales más peligrosos del mundo, era el peso que se le daría en esta nueva historia a su relación con su hermano Braxton, interpretado una vez más por Bernthal.

La química que logran ambos actores es lo que sostiene esta secuela y la hace mucho más atractiva que su predecesora, a pesar de no ser una historia perfecta.

“Realmente admiro a Jon y mi afinidad por él ha crecido más con esta película”, es lo primero que nos dice Ben Affleck a través de la videollamada. “Es un tipo que me agrada y quiero conocerlo más. La química que hemos tenido en esta película es algo difícil de lograr porque se sostiene sobre lo que sucede en el momento, es como tratar de atrapar un rayo en una botella. Creo que esta ha sido mi mejor experiencia con este tipo de actuación en una película y me hace querer hacer todas las películas con Jon”, dijo el actor sobre su colega, quien, en los casi diez años que han transcurrido desde “El contador 1” se ha convertido en un referente del cine de acción.

Los hermanos Christian y Braxton conversan sobre el techo de la casa rodante Airstream en la que vive el primero es una de las escenas más memorables de "El contador 2".

Curiosamente, aunque no deja de ser un filme de acción, “El contador 2” funciona más como una ‘buddy comedy’, con estos hermanos que se unen para resolver el misterio detrás de la muerte de un ser querido y deberán trabajar al lado de una representante de la ley: la agente Marybeth Medina, interpretada por Cynthia Addai-Robbinson, cuya presencia empuja mucho más la dinámica de humor entre estos personajes.

Acción con emoción

La primera vez que vimos juntos a los hermanos Wolff en 2016 fue en medio del caos emocional y también entre puñetes y patadas. En aquella primera entrega de “El contador”, no sabíamos el vínculo que tenían Christian y Braxton hasta que, en las últimas escenas del filme, se revela el misterio de que son hermanos. En esta secuela, su reunión se da en otras circunstancias y con otras emociones detrás.

“En la primera película la gente no supo hasta el final que eran hermanos. En esta versión, lo que verán es que nadie te conoce como tu hermano. Han crecido juntos, entonces Christopher sabe cómo piensa Brax, cómo huele, cómo se siente… no hay cómo esconderse. Fue genial poner esta versión tan lejana de la perfección del personaje, y entender cuánto ama a su hermano y cuánto lo frustra a la vez”, explica Bernthal.

Jon Bernthal interpreta a Braxton, el hermano poco ortodoxo de Christian en "El contador 2". / Warrick Page

Las actuaciones de los protagonistas de esta secuela hacen que las poco más de horas que dura sean entretenidas, a pesar de que la trama plantea muchos argumentos a la vez y se pueda sentir, por momentos, como un laberinto de ideas.

El escenario sobre el que se desarrolla la historia de los hermanos es complejo: la investigación que los reúne aborda una red de crimen organizado que trafica personas desde Centroamérica y esto nos lleva a ver la crueldad del viaje migratorio, en el caso de esta película, que retrata el camino desde El Salvador hasta Texas, en los Estados Unidos.

Para Ben Affleck, el planteamiento de estos argumentos fue propuesto desde el respeto.

“Creo que (en la película se) le da un entendimiento más visceral a esta noción abstracta de la migración, de cómo se ve en algunos casos, de lo que se sacrifica, los riesgos que se toman y los peligros a los que se enfrentan (los migrantes). (Un tema) que creo puede ser fácilmente malinterpretado. Es muy difícil para mí, en un nivel humano, tomar a la ligera ese viaje personal de una persona, particularmente cuando es tan complicado y peligroso. Era muy importante para mí que hubiera una investigación y que se presentara de manera precisa cómo ese viaje se puede ver desde Centroamérica, a México y a los Estados Unidos”, aseguró Affleck.

El retrato de los que migran

Si bien “El contador 2” se sostiene sobre tres personajes que fueron parte de la primera entrega, esta secuela suma un rol que permite que las subtramas de la migración y la trata de personas aparezcan: Anaïs, una villana con muchos matices interpretada por la actriz de ascendencia latina Daniella Pineda.

Ben Affleck retoma el rol de Christopher Wolff, un contador con un TEA de alto funcionamiento en "El contador 2".

“No puedo pensar en un peor crimen que el tráfico sexual y para mí era importante que este tema no solo se usara como una forma conveniente de sentirnos mejor al dispararle a un villano, aunque no puedo pensar en alguien por quien pueda tener menos simpatía que un traficante de personas”, afirma Affleck, quien añade: “Nadie va al cine para que lo sermoneen o le den una conferencia, así que (en una película) debes saber cómo presentar esta información, debe ser dentro del contexto del drama y en este caso se da dentro del rompecabezas que Christian tiene que examinar. Se siente dentro de la trama de la película, pero creo que hay gente que no entiende la complejidad y la dimensión humana del tema de la migración”, comenta Affleck, quien vivió durante unos años de su infancia en México y habla español con una fluidez poco habitual para sus colegas de Hollywood.

“Amo América Latina, hablo muy mal español pero lo intento. No tengo más que amor y respeto por la cultura latinoamericana en general”, concluye el actor.

Camino a una trilogía

“El Contador 2” tuvo una suerte de preestreno el 8 de marzo en el Festival SXSW y fue muy bien recibida por los críticos y el público. Aunque es cierto que la trama puede ser difícil de seguir y el retrato de la neurodiversidad desde el personaje de Affleck se mantiene en el estereotipo, la dupla Affleck/ Bernthal promete mucho.

Ben Affleck y Jon Bernthal en la premiere de "El contador 2".

Por eso, Gavin O’Connor, el director de “El contador”, ya trabaja en una tercera película. Pues como nos contó en otra entrevista exclusiva que puedes leer aquí, siempre concibió esta historia como una trilogía.

El director incluso imagina otra de las subtramas, la de Justine, la asistente remota del contador, como un posible spin-off, y no descarta el regreso de personajes que tuvo que dejar fuera de esta segunda parte, como el personaje de Anna Kendrick, a quien vislumbra en una tercera entrega. Como ven, planes de los realizadores para esta historia hay muchos, el público tendrá la palabra final una vez que la cinta llegue a las salas globales.