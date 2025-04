En 1997, el estreno de “Mirada de Mujer” marcó un antes y un después en el modo de ver telenovelas, ya sea por su trama, por su modo de narrar la historia de amor de una mujer de 50 años y un joven 15 años menor que ella como por el modo de actuar de sus protagonistas.

Alejada de los clichés y la sobreactuación imperante de entonces, esta producción mexicana estelarizada por Angélica Aragón y Ari Telch fue un boom a nivel mundial a pesar de ser la segunda versión televisada después de la original “Señora Isabel”, una serie colombiana escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo estrenada en 1993.

En la foto, de izquierda a derecha: Angélica Aragón, Fernando Luján, Margarita Gralia y Ari Telch, protagonistas de "Mirada de Mujer".

El éxito de “Mirada de mujer” dio pie a una serie de adaptaciones posteriores. Así, por ejemplo, Telemundo estrenó “Victoria” en 2007, televisa hace lo propio con “Si nos dejan” en 2021 y RCN lleva a sus pantallas “Ana de Nadie” en 2023. Este año, el pasado 21 de marzo, Televisa, a través de VIX, lanza a modo de serie “Con esa misma mirada”, una producción que marca el regreso a la actuación de Angélica Rivera.

De izquierda a derecha: Iván Sánchez,, Angélica Rivera y Diego Klein en una foto promocional de "Con esa misma mirada".

Junto a la ex primera dama, completan el elenco de “Con esa misma mirada”: Diego Klein, Iván Sánchez, Blanca Guerra, Sofía Castro, Nicolás Haza e Ivanna Castro. Y es precisamente con esta última, la actriz de 18 años que da vida a Matilde, la hija menor de “Eloísa”, (Angélica Rivera) con quien conversamos vía telefónica, para que nos cuenta sobre su experiencia en esta nueva serie.

Ivanna Castro interpreta a Matilde, la hija menor de Eloísa (Angélica Rivera) en "Con esa misma mirada".

-¿Cómo fue ese primer acercamiento con este proyecto?

Fue un proyecto mágico. Yo estaba el 5 de julio en Guadalajara (yo soy de Guadalajara) en mi casa y me marcó un acting coach a decirme que me quería para un personaje y que si podía mandar unos tapes para enviarle porque necesitaban los tapes de urgencia porque comenzaban a grabar el lunes. Entonces yo esa misma noche preparé todo, se lo mandé a las 12 de la noche y al siguiente día el director de casting se contactó con mi mamá y con todo mi equipo para comentarles que me habían escogido para el personaje, que al siguiente día empacara tres meses de ropa en unas maletas para irme a la Ciudad de México a vivir y empezar a grabar esta hermosa serie. El 8 de julio comenzó el rodaje, yo el 7 ya estaba haciendo pruebas de vestuario... todo fue express, o sea, fue increíble y siento que los tiempos de Dios están perfectos para ponerme en este hermoso proyecto y dar dar un poquito de mí.

-Sé que las comparaciones pueden ser un poco odiosas, pero es inevitable no hablar de las versiones anteriores de esta nueva entrega, y sobre todo de “Mirada de mujer ” que no sé si la habrás visto, pero fue un parteaguas en las series de ficción en México. ¿Por qué crees que fue importante volver a traer esta historia a la pantalla?

Yo siento que una historia buena, bonita y llena de vida merece ser contada muchas veces y claro que está inspirada en ”Señora Isabel" y todo, pero es una historia mucho más moderna que involucra temas más mucho más de esta sociedad y de esta generación que merecen volver a verse. Entonces, por ejemplo, mi personaje cambia mucho, sufre de trastornos alimenticios, que es algo que viven actualmente muchas jóvenes, también se involucran un poco las redes sociales, el cómo tristemente seguimos viendo que una señora de unos 50 años no puede rehacer su vida y solo se puede quedar con el título de ama de casa o de ‘esposa de alguien’. Entonces decirle al público: “¿Sabes qué? Tú eres una mujer independiente que puedes buscar tu felicidad y rehacer tu vida a la edad que quieras y nunca estás tarde, nunca tienes un reloj ahí contando que creo que es lo que la gente siempre piensa y siempre estamos a contrarreloj... No, tus tiempos son tus tiempos y tú tienes que escuchar a tu cuerpo y lo que tú necesitas y eso es algo que merece ser contado otra vez.

Ivanna Castro y Angélica Rivera durante el rodaje de "Con esa misma mirada".

-Para preparar a Matilde, tu personaje, ¿Viste el trabajo de Bárbara Mori en “Mirada de Mujer” o el de las otras actrices en los anteriores remakes?

Vi algunas cosas, pero sinceramente quise yo preparar a Matilde como yo pensaba que era Matilde y no enfocarme en Bárbara Mori. Pero 100% Bárbara Morí es un ejemplo a seguir para mí y siento que marcó muy bien la vulnerabilidad que el personaje tiene que tener y sí fue como que un aspecto en el que buscaba no imitar, pero retratar lo mismo que hizo ella.

-¿Cómo fue a trabajar con Angélica Rivera?

Angélica fue la primera actriz que conocí del reparto y desde el primer momento hubo un click entre las dos, inexplicable. Conectamos muchísimo y fue para mí de los mayores apoyos en esta serie. Cualquier cosa que yo necesitaba, no sé, en una escena donde necesitara estar más vulnerable o que me debiera llegar a cierta emoción, Angélica estaba desde el primer momento diciéndome: ‘A ver, ¿en qué te ayudo?’ ‘¿Qué recordamos?’ ‘¿Qué hacemos?’ ‘Mírame, hay que hacer contacto visual, aquí estoy, mi niña’. Angélica fue un super apoyo y bendito Dios todo el cast, somos una familia. Y eso lo vimos y se vio en la rueda de prensa, todos estuvimos muy pendientes de todos.

Ivanna Castro y Angélica Rivera interpretando a Matilde y Eloísa, respectivamente, en "Con esa misma mirada".

-¿Recuerdas algún consejo en especial de Angélica que puedas compartirnos?

Angélica y Sofía (Castro) me decían mucho que confíe en mí y en mi talento; porque yo siempre he tenido esta... -pues quieras o no, en el medio en el que estamos está toda la rivalidad y competencia- y Angélica siempre me dijo: ‘Mi niña, tú tienes talento, por algo estás aquí, confía en ti e impúlsate a ti misma’. Y eso es algo que me ayudó muchísimo a ver por mí y a ver por mi talento y a creerme que yo puedo llegar muy lejos si es lo que yo quiero y si yo me impulso a hacerlo.

-¿Qué situación o escena ha significado para ti un gran reto?

Mi personaje sufre de problemas alimenticios porque ella es bailarina de ballet. Entonces, entrando en este mundo del baile, que puede llegar a ser muy tóxico como cualquier mundo, llega a caer en ciertos problemas para poder cumplir su sueño. En cuanto a interpretar a alguien con problemas alimenticios, yo sentía un peso y una carga muy grande de interpretar como se merecía a alguien con estos trastornos, porque tristemente ahorita la mayoría de mi generación y de otras generaciones sufren de estas cosas y creo que son temas tan delicados que se tienen que interpretar y mostrar tal cual y como es, para que no haya dudas y para que la gente vea lo que realmente viven este las niñas de mi edad y cómo puede llegar a cambiar a una familia por completo y cómo puede destruir a una persona en todos los aspectos. ¡Bendito Dios! nunca he tenido ningún trastorno y el ponerme en los pies de Matilde y el imaginarme yo pasando por esta escena y estar viviendo lo que vive Matilde es muy fuerte, pero esto es el día a día de muchas amigas y de mucha gente en realidad. Yo soy una persona muy sensible, entonces el ponerme en los pies de estas personas terminaba afectándome tanto que yo llegaba al camerino y me abrazaba a mi mamá y le decía: “Mamá, es que no puedo con esta culpa que ella está sintiendo al ver su comida favorita...Es algo que termina afectándote quieras o no. Era un dilema mental el pensar: A ver, Ivana, tú eres así, tú siempre has sido así, tú tranquila, tienes un cuerpo que amas, tranquila y para esto mi mamá siempre ha sido mi mayor apoyo.

-¿La gran pasión de Matilde es el ballet. Tuviste que aprenderlo o ya bailabas?

Tuve que aprenderlo. Esto fue loquísimo porque como empezamos a grabar tan rápido yo les decía: ‘Yo sí me siento más tranquila si aprendo ballet y me empiezo a formar en ballet como Matilde, para poder meterme más en el papel’. Entonces, yo llegaba una hora y media antes a los llamados para entrar a clases de ballet y en los cortes a comer yo me iba a practicar ballet, entonces estaba todo el tiempo trabajando y pensando solo en ballet y eso me ayudó mucho con el personaje.

Ivanna Castro, en la piel de Matilde, su personaje en "Con esa misma mirada".

-¿Hay alguna anécdota con Angélica Rivera que nos puedas revelar?

Hay una escena, la primera escena del capítulo 3. Matilde llega de una audición derrotada porque no logra tener el resultado que ella quiso y vemos cómo saca su furia contra su mamá. Esta fue la primera escena que grabé de toda la serie. Era la primera vez grabando y me toca hacerlo con la señora Angélica y encima una escena tan fuerte como esa. Angélica llegó y me dio las manos y me dijo: ‘Mi nena, estamos juntas en este camino. Tú y yo tenemos que contar una historia, confía en mí, confía en ti y vamos a abrirnos a esto. Y explora conmigo y grítame, empújame y todo’. Entonces, eso fue 100% un gran apoyo, el poder tener un ejemplo a seguir ahí vivamente y el poder confiar en ella y saber que yo siempre iba a estar cuidada cuando tuviera una escena con ella.

-¿Qué viene de acá en adelante para ti?

Seguimos pendientes a que se acabe esta bonita serie. Tenemos mucho que ver de Matilde y la historia de ella va a avanzar muy bonito. También viene la tercera temporada de “El Niñero”, empezamos a grabarla en unas semanitas. Estoy con muchas ganas de trabajar y sé que vienen muchas cosas para mi carrera y estoy muy feliz por eso.

Ivanna Castro, durante el rodaje de "Con esa misma mirada".