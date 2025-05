Nacida en Lima y con pasión por la actuación desde los 17 años, Roselló planea una carrera internacional, como muchos actores en el Perú. En 2017, las puertas se le abrieron con la película local “El gran criollo”, pero, después, tomó la decisión de estudiar una carrera externa a las artes, Traducción e Interpretación. Buena elección porque, tras años de preparación, cumplió su meta de estar en una película estadounidense.

Michelle Roselló, actriz peruana. (Foto: Archivo El Comercio / Hugo Pérez).

“Creo que los actores en Perú tienen que estar haciendo sus propias cosas también, generando su comunidad, trabajando en ellos mismos y siempre estar conectados entre todos, preparándose, conociendo gente nueva”, comenta Roselló en una entrevista exclusiva con Saltar Intro de Diario El Comercio vía Zoom.

“Es complejo, pero hay que estar a la expectativa de cuando llegue la oportunidad”, agrega la actriz, quien es una apasionada de la enseñanza y tiene una cuenta de Instagram donde ayuda a otros actores a emprender con su marca personal y explotar su potencial en las audiciones. Años atrás, estudió actuación en diferentes escuelas locales y viajó a Madrid para un curso especializado.

“A Machu Picchu Proposal”

“A Machu Picchu Proposal”, escrita por la canadiense Juliana Wimbles, cuenta la historia de Katie (Rhiannon Fish), quien viaja a Perú con su hermano Dan y la novia de este, Luciana (Roselló). Dan planea proponerle matrimonio a su novia peruana en Machu Picchu. El problema es que el amigo de la joven, el chef Carlos (Alec Santos), interfiere sin querer en los planes. Otros artistas peruanos que aparecen en la cinta son Lucía Caravedo y Valentina Saba.

Wimbles había tenido una experiencia profunda en Cusco, Perú, durante una visita turística y se inspiró para crear esta historia de amor y conexión cultural. La cinta es dirigida por Colin Theys, quien puede trabajar sin problema en películas de fin de semana para Hallmark Channel y Netflix.

En la comedia romántica, Michelle interpreta a Luciana, una joven peruana conectada con su tierra. “Mi personaje es una peruana que vive acá, que tiene conexión con Lima también, pero que está muy conectada con la cultura cusqueña. Y bueno, entonces surge un romance ahí, y toda la película va de acuerdo a esa propuesta que quieren hacerle a Luciana”, cuenta.

Como actriz, uno de los retos fue el idioma. “Fue muy importante que pueda haber una buena comunicación, porque toda la película está en inglés. Ese fue un pilar fundamental”, enfatiza.

El potencial de Cusco

Michelle Roselló, actriz peruana. (Foto: Hugo Pérez/ GEC).

Además, la experiencia fue una oportunidad para redescubrir el Perú. “Incluso siendo peruana, conocí mucho más de mi propia cultura durante la filmación. Soy una persona muy espiritual y conectar con Cusco, vivir allá casi por un mes, me conectó muchísimo más. A mí particularmente me encanta la cosmovisión andina. Es una experiencia vivencial que creo que todos los peruanos deberíamos tener”, dice la actriz, quien es de padre piurano y madre limeña, aunque tiene abuelos de Huancayo y mezcla familiar de distintas regiones. “Siempre digo que mi familia tiene un poco de todos lados”, afirma.

Además, rodar en Machu Picchu fue un reto logístico y físico. La producción no contó con un staff enorme, pero pasaron por lugares icónicos, como Machu Picchu, Písac, Maras y Ollantaytambo. “Había que movilizarse, caminar, lidiar con los mosquitos, con el calor. Machu Picchu es impredecible, no sabes si un día va a salir sol o no, así que también teníamos que cruzar los dedos. Pero creo que todo fue muy bien”, recuerda Roselló.

Alex Santos y Rhiannon Fish en una escena de "A Machu Picchu Proposal".

Durante el rodaje, Michelle compartió escenas con un elenco internacional, incluyendo a Rhiannon Fish (“The 100″) y Alec Santos (“Virgin River”). “Hablamos de todo un poco. Me contaron cómo es la industria en sus países, y yo también les he comentado cómo funcionan las cosas aquí. Ellos tienen sus dificultades también, porque aunque hay más producciones, también hay más competencia”, afirma.

Es indiscutible que la producción ha generado movimiento durante su estancia en Perú. “Vi mucha gente trabajando (catering, restaurantes, vestuario, maquillaje). Hay un trabajo indirecto muy importante. Que se haga en Perú, en un lugar tan emblemático como Cusco, es precioso porque se involucra a miles de personas y es una gran vitrina para la cultura y el talento peruano”, destaca.

Roselló también es consciente de las limitaciones del sector. “En Perú, tener un número de producciones tan reducidas, con leyes que de repente no favorecen todavía, con limitaciones en presupuestos y con el poco consumo de cine nacional, todo eso limita que existan más proyectos. Entonces, el acceso es súper competitivo”, dice.

Hallmark Channel todavía no tiene fecha de lanzamiento de “A Machu Picchu Proposal” en el Perú, pues primero se estrenará en el canal de televisión y su streaming Hallmark Plus. Este no está disponible en la región.