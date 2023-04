“Al fondo hay sitio” es una demostración de que un clásico nunca pasa de moda. La serie ya va por su décima temporada, y con ella celebra la popularidad que están alcanzando sus jóvenes y nuevos rostros. Entre ellos Brenda Matos, quien conversó con El Comercio sobre su experiencia tras saltar a la fama gracias al programa y al personaje de ‘Kimberly Torrejón’, que esta semana ha acaparado las tendencias en las redes sociales al revelar que fingió su embarazo.

—¿Qué te llevó a comenzar a trabajar tanto desde temprana edad?

Yo veía que la situación económica de mi casa no era tan buena. Mi papá no podía trabajar porque le había dado un preinfarto, entonces yo tenía que ponerme las pilas, porque si no trabajaba para pagarme los estudios, nadie lo iba a hacer. Solo vivía con él y mi abuelita, que ya era una persona viejita; por lo que no les iba a pedir dinero a ellos, no tenían.

—¿Cómo fue comenzar en el mundo del modelaje sin ningún contacto que te respalde?

Siento que para comenzar a hacer modelar necesitas una autoestima elevada o mucho autocontrol, porque te van a decir que no para muchos trabajos y te van a criticar. Entonces necesitas tener ese autocontrol para sentirte tranquila y deprimirte. Si no tienes contactos, debes saber mover tus redes sociales, que es lo que está de moda. Eso es lo que a mí nadie me decía, y ahora yo soy la que alienta a mis alumnas a subir un tipo de fotos, colocar descripciones lindas que motiven a las chicas y así.

—¿Cuáles son los estándares tradicionales que deben cumplir las modelos peruanas?

Gracias al body positive [movimiento que normaliza la diversidad de cuerpos] en el mundo comercial están aceptando absolutamente todo tipo de personas, pero en alta costura piden ser delgada y tener una cadera de un tamaño menor a 90 centímetros. También debes medir más de 1.75; o si eres pequeña, necesitas agradarle al diseñador, ser influencer o una modelo muy reconocida para que puedan aceptarte.

—¿Y cuál fue tu mayor traba en esos procesos?

La altura. Yo mido 1.73 centímetros y no llegaba a lo que consideraban como “alta”. Me han rechazado muchas veces por eso, y porque era talla M. A los diseñadores les gusta la talla S o XS.

Brenda Matos, intérprete de la popular Kimberly en "Al fondo hay sitio" para el lente de El Comercio. / Britanie Arroyo

—¿Fue difícil para ti perder peso?

Muy difícil, porque yo confiaba en que las marcas iban a aceptar todo tipo de cuerpo, pero en los castings me decían que regrese cuando adelgazara y eso me hacía sentir muy mal. Comencé a dejar de comer, a querer hacer ejercicio, pero sin saber hacer ejercicio, y me fue peor. Lloraba horrible. Al final, tuve un entrenador que menos mal me comenzó a instruir en ejercicios, y amistades que estaban pasando lo mismo, por lo que entre nosotras nos subíamos el ánimo. Actualmente siento que puedo comer lo que yo quiero sin hacerme daño psicológicamente. Antes vivía pendiente de lo que dirán de mí, pero ahora no. Tener una mente positiva y saludable me ha ayudado.

—También llevaste talleres de improvisación para trabajar en tu autoestima.

Llevé cinco talleres en realidad, tanto de actuación, improvisación y marketing. Quería saber cómo postular a los castings o hablarles a los directores. Después de todas estas clases, le escribí al jefe de casting de “Al Fondo Hay Sitio”. La primera vez fue por Instagram, solo saludándola para enviarle mi reel actoral y pedirle que me considere en alguno de sus proyectos; me agradeció y nunca más me contestó. Luego de dos semanas publicó un casting y ahí sí volví a postular y me envió los guiones. Estoy casi segura de que fue para el personaje de Alessia, nunca fue de mi personaje.

—¿La serie forma parte de la nostalgia de tu niñez? Tienes 24 años.

Claro que sí, me encantaba. Mi papá es fan, él me obligaba a ver la serie. Por eso no creía que me iban a aceptar, sentía que no era capaz. Incluso después de decirle a mi papá que ya iba a salir en la serie, él creía que sería solo un extra. Cuando vio mi cara se emocionó mucho.

—Claro, apareciste desde el primer capítulo. ¿Tu personaje tenía desde el principio la relevancia que ahora mantiene en la serie?

No, en realidad me dijeron que solo me iban a dar el primer capítulo y que si les gustaba a los directores me podrían realizar otra audición. Dicho y hecho, me dieron 10 capítulos más y de ahí seguían escribiéndome más guiones que yo aceptaba feliz.

—Al inicio tu personaje era posesiva, manipuladora y celosa. ¿Tuviste miedo ante la idea de recibir el odio de las personas?

Me preparé para el odio de la gente, pero en realidad no me dio miedo. Sabía que Kimberly era mala, y me preparé por si alguien en la calle me quería molestar o recriminar; porque es lo que suele pasar cuando la gente vive mucho la serie. Pero estaba bien y realmente me gustaba la idea de ser un personaje antagónico. Psicológicamente sabía que no debía tomármelo personal y que debía sonreír y agradecer porque eso significaba que las personas están viendo el programa, y es lo que más importa.

—Pero resultó al revés, el público te quiere mucho.

Sí, no solo estoy con grandes actores, sino que la gente de verdad me dio mucho cariño, tanto por redes sociales como en persona. Cuando salía por las calles me pedían fotos y era algo que nunca antes me había pasado, lo recibí muy bien y estaré siempre agradecida con las personas.

—¿Hubo un lado negativo entre aquella fama repentina?

Bueno, ahora hay mucha gente criticando mi aspecto físico, aunque yo lo tomo bien porque a estas alturas mi autoestima está bien arriba. Me dicen, por ejemplo, que se me ve más gordita en las cámaras, que me opere la nariz, o no sé, incluso que porqué salgo en “Al Fondo Hay Sitio” morena y en TikTok con un color de piel más claro. Yo creo que es por el maquillaje, o porque hago gestos que como modelo no haría. Por ejemplo, me siento ‘chorreada’ o saco papada y panza a propósito. Como así es Kimberly, la gente también cree que soy así.

Brenda Matos en la nueva sede de "El Comercio". / Britanie Arroyo

—¿Y entonces cómo es la personalidad de Brenda Matos fuera de pantalla?

Mi personalidad es la de una chica súper tranquila, amable, y que siempre te va a sonreír sin querer hacerte alguna maldad. En cambio, Kimberly es todo lo contrario, ella es tóxica. Yo no lo soy con mi pareja. Además, se maquilla demasiado, y no me gusta mucho los colores que usa. Tampoco cómo combina la ropa, es muy loca. Aunque también tiene una parte tierna que estuve construyendo y que le ha encantado a los niños y niñas. Siempre se me acercan, hasta recibo besitos. Nunca creí que justamente el personaje que creía que era una chica, terminó encantando a los pequeños.

—¿Esta experiencia te hizo preferir la actuación por encima del modelaje?

Claro, ahora definitivamente prefiero actuar. Siento que vivo experiencias que yo jamás haría en mi vida personal. Por ejemplo, nunca me pelearía con una chica y nunca entrarías una casa sin permiso. Me encanta hacer travesuras mientras actúo.

—¿Y mientras continúas grabando la serie, en qué otros proyectos te gustaría involucrarte?

Me encantaría estar en una película de acción, ahora que ya sé usar un arma a raíz de la serie. También quisiera aprender a boxear o nadar. Me enseñaron que en la vida tienes que aprender todo porque en la actuación nunca sabrás cómo será tu personaje, entonces debes tener muchas habilidades independientemente de si te gustan o no. Me encantaría también seguir estudiando y descubrir nuevos talleres para mí.

