La pasión de Wichtel en la actuación comenzó a los 9 años, cuando la llamaron para una temporada del popular programa de televisión “Mil oficios” con Adolfo Chuiman. Años después, cursó estudios de artes escénicas en Boston. Tenía un alma “purista” por actuar en el teatro, pero se fue abriendo campo en otros formatos, como la serie “El Último Bastión” de TV Perú y “Los Vílchez” de América TV. Sin duda, “Sube a mi nube” simboliza un salto importante en la carrera de la artista, pues representará su primer trabajo en cine.

“Hubo una preparación súper intensa para actuar en la película. Lo hemos hecho con muchísimo amor, respeto y profesionalismo”, dice Wichtel a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista exclusiva por Instagram Live desde la cuenta oficial de este portal.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz se describe como una mujer con “alma de poeta”, y esa vena literaria late con fuerza en su vida. Su primer libro, “El salto de un valiente” (2022), surge en el seno familiar, desde donde recuerda las vivencias de su abuelo adoptivo, “José” o Józef Wichtel, un sobreviviente del Holocausto a quien conoció a los tres años en Argentina, cuando su madre contrajo matrimonio por segunda vez. Desde entonces, ella guarda por él un profundo cariño y admiración. Aunque muchos la conocían como Alessa Esparza, este año se presenta como Alessa Wichtel. Así que “Sube a mi nube” marca también su debut como actriz con su nuevo nombre artístico.

Fecha de estreno de “Sube a mi nube”

“Sube a mi nube” estrena el 19 de septiembre en cines de Perú.

Trailer de “Sube a mi nube”

Almendra en “Sube a mi nube”

No es un biopic sobre la vida de Mónica Santa María, quien falleció a los 21 años durante el momento cumbre de Nubeluz. Más bien, “Sube a mi nube” se inspira en el mundo mágico del programa y encuentra en los personajes y hechos un hilo conductor para dar un discurso sobre la salud mental en 1990, versus, una reflexión que pasa por los días modernos. Almendra, el personaje de Wichtel, cumple un rol de mejor amiga, como si fuera la voz de una hermana mayor, para la protagonista Mónica, interpretada por la actriz peruana Silvana Cañote.

El rodaje duró 27 días, incluyendo filmaciones en la capital y también en Buenos Aires. Además, se equipó un set completo en Pachacámac para grabar las escenas del programa. (Foto: La Soga Producciones)

“A Almendra Gomelsky la admiro muchísimo desde antes de estar en el proyecto. Siempre he admirado su carrera y a ella como persona. Siempre he querido hacer la película con todo el respeto del mundo, sabiendo también que (mi personaje) es una inspiración en ella”, comenta Wichtel. “Me encantaría que Almendra Gomelsky vea lo que hemos hecho (con ‘Sube a mi nube’), pero entiendo si decide no hacerlo, respeto lo que ella decida”.

Almendra Gomelsky había tomado distancia de la producción de Sergio Barrio, hijo del productor de Nubeluz antes, Cusi Barrio. “Me llamaron antes de la pandemia y dijeron que estaban con la idea de realizar esta película”, dijo Gomelsky a “El reventonazo de la Chola” meses atrás. “Me contaron un poco de lo que querían hacer, me pidieron la ayuda para la difusión de la película y yo les dije que no estaba interesada. No me interesaba el enfoque que le estaban dando. (...) Espero que, como los que están detrás de la película son personas que admiro y quiero, lo hagan con todo el respeto que se merece la memoria de Mónica y el nombre Nubeluz”.

“Me encantaría tener la oportunidad de conocer a Almendra Gomelsky y trabajar con ella”, cuenta Wichtel. “El personaje de Almendra en la película está inspirado en ella. Entonces, lo trabajé a partir del guion, pero vi las entrevistas que ella hizo a partir de 1990 a 1994. Cuando me llamaron para la audición vi todas las que pude en corto tiempo, porque fue de un día para el otro”, dice Wichtel.

Mónica Santa María

El 1 de septiembre de 1990 se estrenó “Nubeluz”, programa de Panamericana Televisión bajo la conducción de Almendra Gomelsky y Mónica Santa María. (Foto: GEC Archivo Histórico) / ARCHIVO FOTOGRAFICO

“Al final del arcoiris” es una producción de Cusi Barrio que ronda por Youtube. Este sketch, muy onda de “La rosa de Guadalupe”, recapitula los hechos sobre la trágica muerte de Mónica Santa María, interpretada por Milagros López Arias en este caso. Con un punto de comparación abismal, la película “Sube a mi nube” traza las relaciones de la conductora de televisión con las personas del entorno de Nubeluz, como Almendra y los productores, y se concentra en sus emociones y el impacto de la fama. También encuadra un romance importante entre ella y su pareja durante el lamentable hecho. Andrés Wiese encarna este personaje.

“Almendra cumple el hecho de hermana mayor que protege mucho y es su cómplice también, pero se preocupa cuando su hermanita menor no se siente bien. Y por la época, no puede tampoco interferir tanto tampoco. Había ese tabú de hablar de la salud mental. Eso también lo hablamos muchísimo y creo que es súper importante que el público lo sepa, que es una historia que habla de las alegrías, las tristezas y la vida de esas dos chicas, pero también que pone sobre la mesa este tema urgente de conversar”, advierte Alessa Wichtel.

“Nubeluz fue un programa que cruzó fronteras. Hubo un duelo colectivo (por la muerte de Mónica Santa María), definitivamente un shock. Las personas que eran admiradoras o que tuvieron la oportunidad de ir los fines de semana al programa… es para ellos como una herida de infancia y de ese momento que perdura en el tiempo. Por eso, es muy difícil y muy doloroso hablar de esto hasta hoy, más de 30 años después”, añade Wichtel.

“Si, hoy en día, es difícil e incómodo hablar del tema de salud mental, no me puedo imaginar cómo era en los noventas. Todos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Esta película es una oportunidad para traer esperanza. Mi deseo es que, si alguien que va al cine está pasando por una depresión u otro problema de salud mental, o tiene a alguien que sospecha que está pasando por eso, que no se sientan solos. El cine tiene ese poder”, reflexiona la actriz.