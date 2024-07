Aunque criada en “una familia muy abierta”, Alison Brie (Los Ángeles, 41 años) reconoce que hay ciertos secretos sobre etapas de su vida que siempre prefirió guardarse para sí misma. Por consiguiente, la actriz de “Un revés inesperado” (”Apples Never Fall”), la serie dramática de Universal+, tampoco ve mal que sus padres hicieran lo mismo, reservando aspectos de su pasado lejos de ella y de su hermana mayor.

“Mi hermana y yo compartimos muchos de nuestros secretos, incluso con nuestra madre. Y conforme íbamos creciendo, ellos nos iban contando cosas sobre sus respectivas vidas”, reflexiona Allison Brie en una entrevista virtual en exclusiva para Saltar Intro de El Comercio.

" En la vida, a veces hay cosas que los padres no necesitan saber sobre, no sé, tu época adolescente, o sobre algunos de tus comportamientos más irresponsables. Y viceversa. Hay cosas que no necesitamos saber de nuestros papás. Y me interesa el balance entre cuánto de ti debes guardarte y cuánto no" Alison Brie, actriz de "Apples Never Fall"

“No obstante, conforme pasan los años, siento que hay ciertas cosas que nunca les dije, y no sé si alguna vez lo haga. Es un tema interesante. En la vida, a veces hay cosas que los padres no necesitan saber sobre, no sé, tu época adolescente, o sobre algunos de tus comportamientos más irresponsables. Y viceversa. Hay cosas que no necesitamos saber de nuestros papás. Y me interesa el balance entre cuánto de ti debes guardarte y cuánto no”, agrega la actriz.

“Apples Never Fall” estrena el 16 de julio por Universal+. La serie está directamente relacionada con la familia y los secretos. En la miniserie, la artista californiana interpreta a Amy, la mayor de cuatro hijos formados en una familia de deportistas que, en algún momento, estalla al revelarse intimidades que nadie imaginó, pero cuyos efectos terminan siendo devastadores.

Trailer de “Apples Never Fall”

Tráiler de "Apples Never Falls" en Universal Plus.

Creado por Melanie Marnich tomando como base la novela de Liane Moriarty “Apples Never Fall”, este drama televisivo cuenta la historia de los Delaney, encabezados por Stan (Sam Neaill) y Joy (Annette Bening), y donde también se encuentran sus hijos: el millonario Troy (Jake Lacy), la fisioterapeuta Brooke (Essie Randles), el calmado Logan (Conor Merrigan Turner) y la ya mencionada Amy, una especie de gurú espiritual que se vive junto a su muy joven ‘roomate’.

Allison Brie, trabajando con sus ídolos

La abrupta desaparición de Joy Delaney (Annette Bening) detona el misterio en "Apples Never Fall", la nueva serie de Universal+.

Poco tiempo después de protagonizar la comedia romántica “Alguien que solía conocer” (“Somebody Who I Used To Know”) en Prime Video, y junto a su esposo Dave Franco como director, Brie tuvo en sus manos el guion de “Apples Never Fall”. Aunque sabía los antecedentes de Moriarty como escritora de bestsellers, fue la presencia de la actriz cinco veces nominada a los Oscars, Anette Bening, y del legendario actor Sam Neill (“Jurassic Park”) lo que convenció a Brie (”Community”, “Mad Men”).

“Siempre es divertido poder leer guiones imaginando quiénes interpretarán a los personajes principales. Y es mucho mejor cuando esos actores son artistas icónicos que has admirado desde siempre. Eso fue lo primero que me gustó del proyecto”, afirma Brie.

Muchas son las diferencias entre Ally, el personaje que la actriz interpretó en la comedia romántica de Prime Video y este drama de Universal+. Aquí, más importante que Amy, estamos ante una pieza de ese complejo rompecabezas que conforman los Delaney. No obstante, la forma en cómo Marnich y los guionistas decidieron contar cómo era su personaje, también le llamó la atención sobremanera.

“Hay ciertos aspectos de Amy que notas de inmediato, lo divertida que es, su espiritualidad, su emotividad. Eso atrajo mi atención. Por ejemplo, en el episodio 3 de la serie, se levantan ciertas capas que además te permiten entender por qué ella es como es, y el sentido de sus emociones. Amé eso, y la forma de narrar esas pequeñas subhistorias. Me emocionaba mucho la idea de profundizar en un personaje como este”, añade en otra parte del diálogo con este Diario.

El reconocido actor Sam Neill es el padre de la familia Delaney en "Apples Never Fall", la nueva serie de Universal+.

Brie cree que sí tiene coincidencias en su vida diaria con el perfil de Amy, pero estas tienen que ver con aspectos que quizás mucha gente desconoce. “Es la primera vez me toca interpretar a un personaje así (…) disfruté explotar ese lado espiritual, a ratos irresponsable, o también su lado ‘consumidor de marihuana’. Son cosas con las que me podría sentir cercana, claro (risas)”, añade.

El tenis es el centro de “Apples Never Fall”

En “Apples Never Fall”, Stan y Joy Delaney son dos extenistas que devinieron en entrenadores y formaron una exitosa academia a la que dedicaron casi media vida. En ese trajín diario de formar nuevos campeones sus cuatro hijos terminaron inevitablemente involucrados. La presión, entonces, no era solo por competir, sino por ganarse el cariño de sus papás.

“Estos chicos fueron criados jugando tenis con su padre como entrenador. Eso fue una dinámica muy especial, y el amor que recibían estaba condicionado a ganar o perder. Todos en esta familia estaban influenciados por eso. Incluso Amy, quien rechazó todo y decidió irse al extremo opuesto, no planificar nada en su vida, no competir; Brooke, la más joven, quien sigue luchando por la aprobación de su padre, o el propio Troy, quien quiere ser un ganador, y hacer más dinero. Cada chico en esta familia reaccionaba según cuánto amor recibía de su padre en la infancia. Entonces, sí, (el tenis) fue un tema importante”, considera.

A lo largo de los 8 episodios de “Apples Never Fall”, veremos a todos sobre una cancha de concreto. Para dotar las escenas de realismo, la actriz californiana revela que siguió entrenamientos previos, personales y también junto a sus compañeros de elenco.

Alison Brie junto a los actores que interpretan a sus hermanos en la serie "Un revés inesperado" de Universal Plus. / PEACOCK

“Tuvimos clases de tenis con Sam Stosur, una famosa campeona australiana. También tuve lecciones privadas en Los Ángeles. Pensé que podía terminar siendo muy buena en el deporte, pero luego el tiempo se nos hizo justo y, entonces, básicamente, aprendí la coreografía”, indica.

MISTERIO Y DISYUNTIVAS FAMILIARES SOBRE TODAS LAS COSAS

Aunque el tenis o los secretos familiares no debe alejarnos del núcleo de esta miniserie. Porque “Apples Never Fall” tiene un hecho misterioso que atraviesa toda su trama: la abrupta desaparición de Joy Delaney, la búsqueda de presuntos culpables, el señalamiento a su conflictivo y temperamental esposo Stan, y la más absoluta desorientación de Amy y sus tres hermanos.

“Es siempre entretenido para los televidentes intentar resolver misterios. Pero este también es un show sobre la familia, que es un tema global. Todos pueden sentir empatía, o interés en la forma en cómo se han planteado ciertas dinámicas. Todos venimos de una familia, sea natural o por elección, y estamos relacionados con gente, e intentamos sobrellevarla todo el tiempo”, refiere.

En su propósito de plasmar una familia llena de secretos, pero aparentemente unida, el personaje de Amy aparece en pantalla casi siempre junto a sus tres hermanos. ¿Implicaba el actuar en ‘grupo’ una especie de dificultad extra? La recordada figura de la comedia “GLOW” no lo cree así.

“La serie la filmamos en Australia. Estábamos muy lejos de nuestras respectivas familias y durante el rodaje nos convertimos en una, definitivamente. Pasamos mucho tiempo ensayando, grabando y fue divertido porque grabábamos doce horas al día, y al terminar decíamos ¿vamos a cenar? Y lo hacíamos todo juntos. Eso hizo la grabación muy especial. Y creo que la cercanía que se ve en pantalla es real, porque llegamos a querernos mucho con Jake, Conor y Essie. Quería siempre protegerlos, cuidarlos, como haría una hermana mayor”, revela la figura de “Apples Never Fall”.

APPLES NEVER FALLS/UNIVERSAL PLUS Sinopsis: La familia Delaney parece feliz, pero Joy desaparece, obligando a su marido y a sus cuatro hijos adultos a replantearse su historia familiar. Showrunner: Melanie Marnich Elenco: Annette Bening, Sam Neill, Jake Lacy, Alison Brie Duración: 7 episodios

Además, la versátil actriz consideró muy fructífera la experiencia de laborar junto a su esposo Dave Franco en la mencionada rom-com (romance y comedia) “Alguien que solía conocer”. Y no solo no descarta repetirla a futuro, sino que anuncia una nueva película en conjunto. Ambos como estrellas. Se trata de la cinta de terror “Together”, ya en etapa de posproducción, escrita y dirigida por el australiano Michael Shanks.

“Trabajar con Dave fue una de las más grandes alegrías de mi carrera. Filmar la cinta fue muy divertido. La escribimos juntos durante la pandemia. Fue algo enriquecedor. Era una celebración de las comedias románticas, que ambos amamos. La hicimos, además, junto a muchos de nuestros amigos. Por todo esto, es algo que nos gustaría repetir por el resto de nuestras vidas”, concluyó.