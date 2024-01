Los People’s Choice Awards anunciaron a sus nominados para la ceremonia del 2024 y el nombre de una peruana resaltó en la lista. Se trata de Alondra García Miró, quien competirá en la categoría de Mejor influencer latino junto a conocidas figuras de las redes sociales de diferentes nacionalidades.

La categoría se incorporó al premio en 2020, año en el que la guatemalteca Gaby Asturias recibió el trofeo. En el 2021 el vencedor fue el mexicano Kuno y en el 2022 la peruana Flavia Laos. Conversamos con Alondra García Miró sobre lo que espera de este reconocimiento.

-¿Cómo fue para ti guardar el secreto de tu nominación durante tanto tiempo?

La noticia nos la dieron hace meses y lo sabíamos solo mi manager y yo, tuve que mantenerlo bajo 18 millones de llaves hasta que ya nos dijeron que podríamos conversar con algunos medios de prensa. Soy buena guardando secretos, pero no sabes cómo me ha costado guardar este. A veces tenía reuniones, y tenía que postergarlas por temas relacionados a los People’s y me preguntaban pero por qué no puedes y yo tenía que inventarme cosas. Me moría de ganas de gritarlo a todo el mundo, esperando que sea 10 de enero y poder contar que estoy súper orgullosa por la nominación y por representar a mi país.

-¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia?

Quedé en shock. Dijeron: ‘has sido nominada a Mejor influencer latina de los People’s Choice Awards’ y mi cerebro se fue a otro mundo.

-¿Ya has planificado tu ‘outfit’?

Quiero que sea de un diseñador peruano, porque parte importante de tener una plataforma es poder darle visibilidad al talento y me gustaría a través de mi plataforma mostrarle al mundo ese talento peruano que hay en nuestro país. Pero todavía no he podido llamar a alguien a decirle, porque hasta ahora tenía que guardar el secreto. Pero voy a ir despampanante (risas).

- ¿Qué significa para ti el término ‘influencer’ porque hay a quienes no les gusta esa clasificación?

Yo me siento súper orgullosa de ser influencer y súper segura de mí misma porque sé todo el trabajo que hay detrás, porque es un trabajo y muchas veces no tiene ni horario, todo el tiempo estás generando contenido, grabando, editando. Hay muchas cosas que las hago yo, porque aunque trato de delegar, soy un poquito perfeccionista y maniática. Ese tema de delegar es algo que incorporé en el 2023 a mi filosofía de vida, antes yo hacía todo y no me daba a basto. Llegó un momento en el que ya era demasiado porque no solamente soy influencer y creadora de contenido, tengo otros proyectos en paralelo, todo va amarrado es cierto, pero no me daba tiempo hacer todo de inicio a fin. Ahora tengo más ayuda en el tema de edición y un equipo. Entonces, por eso yo me siento orgullosa del término influencer. Es un trabajo que no para, es 24x7. Cuando viajamos, la gente dice ‘ay, qué rico a dónde se ha ido, qué relajado’. Pero no tienen idea del itinerario previo, hay que buscar los ‘looks’, tener todo ‘seteado’ para que todo cuadre, en el momento en el que se están tomando las fotos, tú estés editando los videos para entregar el mejor contenido posible y de la manera más profesional.

Alondra García Miró.

- ¿Y sobre el aspecto de influenciar a las personas?

No solamente lo veo como influencer de quien influencia, sino como una plataforma para compartir. Desde aprendizajes, experiencia, mi día a día, moda, ‘life style’ y viceversa, porque yo comparto, pero mis seguidoras también comparten conmigo un montón de cosas. Y eso lo hace más especial. A veces estoy en la calle, en el aeropuerto, y vienen señoras o personas que me agarran y me dicen, si es que han visto algo en las noticias o en las redes, ‘Alondrita, cómo ha pasado esto’ o que me mandan mensajes de aliento. Es muy loco porque traspasa todo lo que puede ser un tema de pantalla. Hay una conexión en las redes sociales, pero cuando nos encontramos en la calle, siento que me hablan como si fuera su hija o una amiga.

-En el 2023 has viajado mucho, ¿tienes una base fija actualmente o eres una ciudadana del mundo?

Literal, una ciudadana del mundo. En el 2023 he viajado un montononón. He estado por todos lados. He estado mucho entre Madrid, Lima, Miami, Ciudad de México. He viajado mucho por Europa, teniendo a Madrid como base, pero sí es algo que me gusta mucho de mi trabajo, que me permite conocer muchos lugares y personas.

-¿Y planeas que siga así en este 2024?

Esperemos que sí, mientras Dios me lo permita y mi trabajo también. Mi papi está súper cerca, él está en París, entonces cada vez que voy a Europa, estoy unos días con él y viajamos juntos. Me encanta poder tenerlo cerquita. Antes, en Lima, lo veía menos, y ahora estamos juntos siempre.

-Te hemos visto en varios proyectos recientemente. Abriste un restaurante, tu shop de belleza, debutaste incluso en la actuación. ¿Qué te mueve actualmente en lo profesional?

En el tema de la actuación estamos viendo un proyecto para el 2024. Todavía no está tan aterrizado ni tan claro, pero estamos en conversaciones. Con respecto al shop, me encantaría internacionalizar la marca y seguir lanzando diferentes categorías. Nació como una marca principal, pero he ido sacando varios bracitos. Alondra Jewelry fue la primera categoría que lanzamos, que fue la de joyería y fue un éxito. Nació ha pedido de mis seguidoras, que me preguntaban por cosas que veían en mis redes y querían saber dónde las compraba y yo les explicaba que las había mandado a hacer con mi joyero. Allí pensé que ya era momento de así como que comparto todo, poder compartir esos diseños que estaba creando. Luego lancé Alondra Collection, que me permitió reconectar con mi carrera...

-Tu carrera de diseñadora de modas...

Sí, yo me gradué como diseñadora y he podido retomar de lleno mi carrera. También hice Alondra por Marquis en Ripley, que ya vamos por la segunda colección y viene una tercera para el 2024. También requiere de mucho trabajo, porque no es que yo firmo la colección nada más. No, no, no. Yo estoy de inicio a fin, desde que aterrizo el ‘moodboard’ hasta que la prenda esté colgada en la tienda. Estoy en todo el proceso, en todas las tiendas. Este mes también estoy lanzando una nueva categoría de lentes de sol en mi shop, con una marca española que me encantó, porque al viajar también voy viendo qué marcas y cosas llevar cosas al Perú. Y tengo otro proyecto en el que estoy trabajando desde hace dos años, lo tengo bajo siete llaves, porque creo que es algo que nunca nadie ha hecho todavía dentro de la moda, lo voy a anunciar en febrero. Entonces, me siento súper bendecida de lo que hago, de trabajar con marcas que me gustan tanto y que realmente consumo. Y estoy así en todo a la vez.

Alondra García Miró.

- Tienes muchos proyectos pero, ¿sientes que acá en el Perú todo se ciñe siempre a tu vida personal?

Yo creo que todo ha ido de la mano. Si en algún momento se han enfocado más en el tema personal que en lo profesional, ha tenido un porqué y lo he respetado y tratado de llevar de la manera más profesional posible, sin exponer, quizás lo mínimo indispensable, por un tema de mi tranquilidad y paz. No tengo nada en contra de las personas que muestran de lleno su día a día y sus relaciones, me parece súper válido, pero en mi caso por una tema de paz mental he tratado de mantenerlo lo más al margen posible, porque creo que es una puerta que cuando se abre, luego es muy difícil de cerrar.