Desde su cuarto, en el que ha ambientado un minúsculo set de grabaciones, Francisca Aronsson tiene entre las pecas de su rostro un rubor de emoción y sorpresa. Para la adolescente de 15 años, el simple hecho de estar nominada a los Kids’ Choice Awards México, los premios de Nickelodeon Latinoamérica, en la categoría Nuevo Ídolo ya es un logro por ser el fruto de su esfuerzo como actriz desde que tenía 2 años y salía por primera vez en telenovelas peruanas, como “Al Fondo Hay Sitio” y “Amor de Madre”. Ahora, se une a una transmisión en vivo por el Instagram de Saltar Intro (@saltarintrope) para sostener una larga charla con nosotros.

“¡Por favor, voten por mí! No es un ‘vota por mí para que gane yo’, sino porque quiero representar a mi Perú. Quiero que la gente internacional vea que el Perú está presente en los premios, porque generalmente no es así. En los Kids’ Choice Awards México hace años que una peruana no está nominada. Estar nominada ya es un logro. Ya es maravilloso, para mí ya es demasiado”, cuenta Aronsson tras recibir la confirmación de su nominación gracias a los votos del público.

Para votar por ella , debes ingresar AQUÍ, y cliquear varias veces hasta que se valide el voto. Puedes volver a ingresar al portal y hacerlo todas las veces que desees. Mientras más clics, tendrá más posibilidades de quedar como finalista.

1. CÓMO SE ENTERÓ DE SU NOMINACIÓN

Hace unos días, Aronsson publicaba el beso que grabó junto a la actriz española Daniela Rubio para la producción española “El internado: las cumbres”, cuando de pronto sonó el teléfono y era su representante. “Francisca, no sabes lo que ha pasado”. Al escuchar que estaba nominada a los premios mexicanos, saltó de la emoción. Ella debe ese logró al boom que significó su personaje en la serie, Rita, una adolescente lesbiana y rebelde que puede ser una pieza clave en la siguiente temporada.

“Una adolescente lesbiana, una relación lésbica en la serie, algo no tan común. Para el público peruano es algo chocante, porque nunca te pusiste a pensar que la actriz de ‘Margarita’ de la nada pasa a ser Rita. Es un cambio muy fuerte, pero yo creo que es lo que hizo que la gente quisiera ver la serie”, opina la joven, que con este papel espera marcar un nuevo camino en su carrera.

2. TODOS LOS PAÍSES EN LOS QUE HA VIVIDO

Francisca Aronsson tiene doble nacionalidad, sueca y peruana, pero además ha vivido cinco años en España. Durante la grabación de “Internado: Las Cumbres”, sus compañeros le preguntaban cómo era nuestra cultura. Desde 2013, ella vive en Lima con su madre y su hermano, su padre viaja mucho por trabajo, pero eso no ha debilitado la relación que tiene con sus padres.

“Mi mamá es una persona muy especial, que siempre me apoya, y mi padre también. Con mi mamá tenemos una relación maravillosa, aunque a veces también chocamos, y lo mismo ocurre con mi padre. A veces no me dejan hacer todo. Mi papá es muy buena gente en muchas cosas, y mi mamá es demasiado perfecta en muchas cosas, pero en otras es bien recta. Es un balance maravilloso que tengo con mis padres”, dijo Aronsson.

Francisca Aronsson interpreta a Rita, una niña lesbiana que cayó en la escuela española por su rebeldía. (Foto: Amazon Prime Video)

3. ESTÁ ENAMORADA DE ‘SU PERÚ'

Además de ser embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de las Naciones Unidas, UNICEF, Aronsson quiere dar la talla siendo una joven peruana informada de la coyuntura nacional. “A pesar de que algunas personas piensen que los adolescentes somos menores de edad y no votamos, para mí, es muy importante que nos informemos, porque va a llegar el momento en que literalmente estemos al mando del país. Saber qué está pasando, quiénes están tomando el control del Perú, investigarlos, ver las propuestas. Yo siempre que puedo, investigo a los candidatos y doy opiniones en mi familia y con mis amigos. Obviamente no en redes sociales, porque todos tienen opiniones distintas. Siento que es muy importante informarnos, aunque no tengamos nada que ver en ello, digamos, no podemos influir, pero sí en un futuro llevar al país”, anota.

4. ¿ESTUDIARÁ ALGO MÁS QUE ACTUACIÓN?

“Sí, después de ‘El internado’, he dejado los papeles infantiles de lado. Con Rita fue un: ‘ya no me llamen para papeles de niña’, con Rita quiero dar ese paso. Cuando me llamen en adelante quiero que mis personajes no sean personajes infantiles. Todo personaje es bienvenido, pero quiero papeles que me reten”, dijo Francisca.

La madre de Francisca Aronsson, a quien no le gusta revelar ni su nombre ni su rostro públicamente, insiste en que se convierta en médico al terminar el colegio, pero la adolescente aún tiene claro qué profesión tendría, pues quisiera dedicarse 100 % a la actuación. “Mi mamá quiere que sea obstetra, pero medicina toma muchos años de preparación, y si se hace, se tiene que hacer bien. Pero puede ser psicóloga... hay demasiadas carreras que pueden ser. Si no soy actriz por una época, porque me aburro, yo qué sé, ya tengo otra carrera ahí”, remarca Aronsson.

5. ¿CON QUÉ MIEMBRO DE SU FAMILIA TIENE MÁS CONFIANZA?

Su hermano es su compañero de travesuras. “Aquí me ven como una adolescente madura, pero la gente que pasa tiempo conmigo, como, por ejemplo, mi hermano, que es mi cómplice de todo, él sabe que soy una bebé por dentro. Siempre la paso jugando, quiero pasarla bien y disfrutar de mi adolescencia”, cuenta sonriente.

Daniel Arias (Eric), Gonzalo Diez (Julio), Albert Salazar (Paul), Asia Ortega (Amaia) y Paula Del Río (Paz) forman parte del elenco de "El Internado: las cumbres". (Foto: Amazon Prime Video)

6. CREÓ UN CLUB DE FANS PARA FINN WOLFHARD

El actor y músico canadiense de “Stranger Things”, Finn Wolfhard, ha despertado más de un suspiro, entre esas personas, está Francisca Aronsson. Hace unos años, la pequeña actriz creó una cuenta de Instagram en la que publicaba contenido del artista extranjero. ¡A que le diste like sin saber que detrás estaba ella!

“La gente que me apoya con las cuentas de fans que hacen contenido de mí no saben cuánto, pero cuánto, agradezco eso, porque es toda una chamba. Un secreto mío es que, como fanática de Finn Wolfhard, cree una cuenta de fan y publicaba edits y cosas así. Pero después ya no pude, porque es demasiado”, contó.

7. “EL INTERNADO: LAS CUMBRES”: RAMIRO BLAS LE DABA MIEDO

Conocemos a Ramiro Blas por ser el sádico y pervertido Doctor Sandoval en la serie española “Vis a Vis”. Más de uno, se quedó atónito con la proyección dramática que podía sostener el actor argentino en una historia tan compleja como esa. Nuevamente, en “El internado: las cumbres”, Blas encarna la piel de un rudo y misterioso, como Darío, el padre de una de las alumnas, que esconde un secreto.

“¡A mí la primera vez me dio miedo! Cuando estaba en la producción del ‘Internado’, yo le decía a mi mamá: ‘voy a conocer al Dr. Sandoval’ (se retuerce de los nervios). Porque su personaje es tan odioso, y eso hace que sea tan buen actor Ramiro, obviamente uno lo admira por cómo actúa. Entonces, cuando yo lo conocí me entró un miedo, un pánico. Tengo un video que mi mamá grabó cuando lo conocía… Ramiro, como señor, es tan imponente: su voz, su porte. Yo parecía una criatura frente a él, que estaba a punto de derretirse del miedo. Pero también era demasiada admiración, entonces, por esa parte, estaba emocionada por conocerlo”, comentó Aronsson.

Ramiro Blas es una actor argentino que ha participado en varias producciones de cine y televisión argentinas y españolas. (Foto: Amazon Prime Video)

8. ¿QUÉ COMIDA PERUANA INVITÓ AL ELENCO DE “EL INTERNADO: LAS CUMBRES”?

Un día libre del rodaje, Aronsson invitó a Ramiro Blas y Mina El Hammani a un restaurante peruano en España, y todos comieron ceviche y anticuchos. “Tengo muchos videos de Ramiro, explicando que el anticucho era como una flecha de cupido”, bromea.

9. “EL INTERNADO: LAS CUMBRES”: LA COREOGRAFÍA DEL BESO CON DANIELA RUBIO

Francisca Aronsson nos mostró su celular, donde se veía el video entre Daniela Rubio y ella. “Daniela es una chica tan buena, tan hermosa, un ser humano tan bonito. Ha sido muy fácil trabajar con ella, porque es una muy buena actriz, de verdad. A nosotras dos juntarnos y hacer este dúo de pareja fue como una bomba. Una dinamita se juntó con otra y crearon una bomba. Siempre nos juntábamos para practicar las escenas. Los besos que ven en la serie no son los únicos momentos en los que nos tuvimos que besar. Yo creo que, sumando, nos habremos besado más de 30 veces para ensayar. Porque es toda una coreografía: la mano va por un lado, volteas la cabeza, etc.”, recordaba la quinceañera, que en la transmisión vivo nos mostró el recorrido de la cámara que grabó su madre detrás de cámaras.

10. DESEA ACTUAR JUNTO DANIELA RUBIO DE NUEVO

A una de las preguntas del público, ‘Fran’, como suelen llamar a Aronsson, respondió que “sí, le gustaría” volver a trabajar junto a Daniela Rubio, quien no solo es actriz, sino también toca el piano y es bailarina de danza moderna. Ella interpreta a Adele, la joven hermana de uno de los alumnos de la serie española, “El Internado: las cumbres”. En el último episodio de la primera temporada, Rubio puede ser la respuesta detrás de los asesinatos ocurridos en la escuela.

