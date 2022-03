Cada vez suma más películas del género de acción a la lista. Esta vez, Eiza González es la mejor paramédico de la ciudad de los Ángeles, Camille Thompson, en la cinta de Michael Bay, “Ambulance”. La actriz de “Bloodshot” (disponible en Prime Video), “Descuida, yo te cuido” (Netflix) y otras producciones de aventura y thrillers de Hollywood, ve que esta historia es un logro significativo en su carrera. En entrevista con El Comercio, la mexicana habla más sobre su preparación para el papel.

Aunque no era la idea del guion inspirarse en una historia real, Eiza González decidió usar como referente para el papel a la consultora médica de “Ambulance”, Dannie Wurtz. La paramédico y directora de operaciones clínicas de la empresa Falck California se sumó al equipo de rodaje en 2020. Trabajó junto a Bay y el productor Brad Fischer durante el tiempo más complicado de la pandemia por el COVID-19. Su energía estaba en educar a la actriz hispana en la dura labor médica y esto también lo logró con apoyo de un grupo de médicos y paramédicos durante un entrenamiento de meses previos a la filmación.

-Te tocó hacer un personaje protagónico femenino muy diferente por ser una paramédico, además está dirigida por el grande de la acción, Michael Bay. ¿Qué tanta importancia cobra “Ambulance” en tu carrera?

Gigantesca. Creo que es, como dijiste, la primera vez que tengo un protagónico de este nivel, creo yo, en una película. Y, sobre todo: el personaje. Yo siento múltiples cosas. Siento que es un personaje muy importante para Michael Bay, porque es la primera vez que siento que se enfoca tanto en un personaje femenino de una manera bastante diferente a lo que ha hecho anteriormente. Es una mujer tenaz, independiente, pero lo que realmente la hace son sus capacidades. También me encanta que es como un Michael Bay más de los 90. Es como un ‘Bad Boys Michael Bay’. Y me encanta que el personaje femenino se siente contemporáneo y real a los tiempos de hoy, sabes. Una mujer latina siendo paramédico en Los Ángeles. Se siente muy real para mí. Una mujer que es completamente capaz de hacer lo que sea necesario y ser la mejor en su industria. Entonces, me sentí muy orgullosa, sobre todo sentí mucha presión, porque la hicimos en medio de la pandemia, cuando realmente el mundo estaba pasando por cosas muy complicadas y la gente que se dedica a esto realmente está… Sabes, dependíamos más que nunca de nuestros médicos, paramédicos, enfermeros. Y, sabes, yo sentí muchísima obligación de hacer un buen trabajo para poder representar a nivel mundial a la gente que pueda ver esto, lo que esta gente está sacrificando por nosotros. Y sobre todo una mujer en esta industria, entonces me sentí… me siento muy nerviosa de lo que la gente va a pensar y espero que se sienta real.

Dannie Wurtz, la paramédico en jefe que tuvo una experiencia vivencial para entrenar a Eiza González en su papel. (Foto: Falck California)

-¿Cómo fue pasar toda esa información vivencial con Dannie Wurtz al drama de una película de acción?

Pasé cuatro meses, no solamente con Dannie, también con muchísimos médicos, enfermeras. Hablaba con cirujanos constantemente para informarme y educarme. Las conversaciones entre ellos son muy diferentes. A parte de lo que leemos en los libretos, yo quería que se sintiera real, entonces yo le preguntaba a Dannie: ‘yo sé que esto es realmente lo que uno diría, pero cómo lo dirías tú en este momento, si tienes prisa, o si no’. Hay diferentes términos. Fue difícil, porque obviamente Dannie tomó su tiempo para dedicarse a hacer este proyecto y que se sintiera real en un momento donde se necesitaban todas las manos que se pudieran en el mundo. Estaba muy nerviosa y me ponía mucho al pleito con Michael (Bay). Yo le decía: ‘no, es que esto tiene que ser real’. ‘No podemos hacer el término Hollywood, tiene que ser real, porque le debemos esto a la gente, le debemos esto a los médicos’.

-¿Qué cosas le decías?

Que no fueran cosas que se sintieran ilógicas, como cuando ves películas de acción y dices ‘esto no podría suceder’. Quería que se sintiera real, que la gente estuviera viéndola a ella, lo que ella estaba sintiendo. Y no nada más que fuera una mujer dura o fuerte, sino que hubiera momentos de vulnerabilidad. Y que ella pudiese transmitir esos miedos que a ellos (los paramédicos) les pasa. Y sí, ella es la que está en un mundo médico, pero nunca ha sido una rehén. ¿Qué haces en una situación como esa? Es tu parte humana la que entra, pero al mismo tiempo sigues haciendo tu trabajo.

-Oye, Eiza, ¿y tú te ves haciendo una película de aventura y acción en el Perú en algún momento?

¡Me encantaría! Nunca he ido al Perú. Me urge ir al Perú. Tengo muchísimas ganas. De hecho, cuando viví en Argentina, tenía planeado ir al Perú y, pero finalmente no fui, porque me mudé a los Estados Unidos. Pero tengo que regresar e ir, me encantaría. Perú es uno de los lugares más lindos de Sudamérica y tiene que estar más en la pantalla, porque, visualmente, el Perú es hermoso.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO