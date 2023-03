Alessandra Aguirre creció en un hogar lleno de música. Por un lado, su mamá tocaba la guitarra y, por el otro, tenía a primos de su edad con los que podía cantar. Aunque siempre tuvo clara su vocación, su paso por el concurso “Perú tiene talento” impulsó su decisión de convertirse en cantante. Y ahora, más de diez años después de esa experiencia, la artista nacional logró convencer a un jurado compuesto por estrellas de la talla de Katy Perry en las audiciones de la nueva temporada de “American Idol”, ‘show talent’ en el que buscará ir tras el sueño de ser la próxima gran estrella de la música.

Alessandra aprendió a temprana edad el aplomo que se necesita para enfrentarse a otras personas por conseguir la victoria. En 2012, cuando ella aún tenía 10 años, le pidió a su madre hacer el cásting para el programa “Perú tiene talento”. Ella optó por la canción “Set Fire To The Rain” de Adele para convencer al jurado de que merecía un lugar en el concurso.

Puedes recordar su presentación en este enlace.

Alessandra Aguirre en "Perú tiene talento".

Después de semanas en competencia, y enfrentarse a varios talentos nacionales, el 15 de diciembre de ese año, Alessandra Aguirre –de ya 11 años- ganó el programa en una polémica final que la llevó a decidir compartir parte de su premio con el segundo finalista, un niño guitarrista llamado Juan Hurtado.

“En el colegio siempre había participado en musicales, cosas de cantos generales que me decía ´lánzate, hazlo´. Mi mamá me dijo ´obviamente lo puedes hacer, creo que está preparada´. Y obviamente estuvo conmigo en todo el proceso”, aseguró en entrevista con Saltar Intro.

Regresar a un concurso

La artista decidió estudiar música en la prestigiosa Universidad de Berkley en Boston, Estados Unidos y se mudó allá a inicios del 2020. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, el Covid-19 le impidió continuar con sus clases presenciales; así que sus primeros ciclos los llevó de manera virtual. Cuando, finalmente, se relajaron las restricciones, pudo regresar a las aulas para compartir con sus compañeros la pasión que tienen en común.

“Siento que mi carrera en verdad comenzó en el 2021 que regresé. Aquí todos estudian algo que tenga que ver con la música. Es súper lindo saber que estás rodeada de gente que ama lo mismo que tú. La verdad que, al poder compartir con personas de todos lados del mundo, conoces muchísimo. Yo llegué acá con la mente muy cerrada, pero, obviamente, vas creciendo, vas conociendo mucho más en la vida y te das cuenta de que no todo es así de fácil”, agregó.

(Foto: Archivo personal Alessandra Aguirre)

La universidad, según cuenta, siempre los mantiene al tanto de cualquier oportunidad relacionada a la industria musical para que los alumnos puedan participar. Es así que, un día, revisando su correo se dio con la sorpresa de que “American Idol” estaba haciendo cástings para su temporada número 21. “Yo estaba en Perú y me llega un mail de ´American Idol´. Y yo dije ´ay, esto eso spam´ pero, por alguna razón, sentía que no iba a poder participar en estos programas, ya sea por ser latina, porque todos son americanos o mil cosas más. Entonces (después de ver que el correo era real) me dije ´no pierdo nada´. Metí mi nombre, mi información y hubo dos etapas (de manera virtual) que fueron con los productores antes de llegar con el jurado”.

Alessandra Aguirre no le había contado nada a sus padres sobre el proceso –que inició en septiembre del año pasado- para ingresar a “American Idol” hasta que recibió la aprobación para viajar a Las Vegas en diciembre para presentarse antes los jueces: Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan.

“Cuando llegué a Las Vegas fue de otro mundo, obviamente, todo lo que tenga que ver con el backstage de una producción tan grande. Es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo el que tienes que invertir, pero es una experiencia que no cambiaría por nada del mundo”, precisó.

Abrir los ojos

En “American Idol” se tienen varios días de audición. En el caso de Alessandra, su performance tendría lugar el cuarto día. Durante la previa, estuvo preparándose para hacer la mejor presentación frente a los tres jueces. Una vez que estuvo en el estudio, sus nervios -según confiesa- fueron en aumento porque escuchaba algunas voces diciendo “te vas a Hollywood” y ella aún no subía al escenario.

(Foto: Archivo personal Alessandra Aguirre)

“Yo trato de que en el momento de una audición o de un show meterme en lo que sé que soy buena o por la razón que vine que ir a cantar. Entonces, traté de mantenerme lo más calmada y la verdad fueron buenísima onda. Tuvimos una conversación que todavía no la han pasado porque aún no pasan la audición completa, pero fue súper gracioso. No podían ni pronunciar mi nombre”, dice entre risas.

Para esta ocasión, Alessandra optó por cantar la canción “Love On The Brain” de Rihanna. Pero, lo que ella no esperaba era que Katy Perry le dijera que cantara una canción en español porque sabía que había nacido en el Perú. Pero, la artista no había preparado ningún sencillo adicional, así que tuvo que improvisar.

“Mi mente se quedó en blanco porque tenía a estas 3 personas mirando. De ahí les dije ´bueno, les voy a cantar una canción mía original que se llama ´Lárgate, mi amor´´. Sí fue un riesgo, pero dije ´lo voy a cantar con todo lo que pueda´ y eso fue lo que hice. Me dijeron que les encantaba, ´queremos escucharte cantar más en español´ y lo de ´te vas a Hollywood´. Ahí ya pude respirar”, recuerda. “Ellos no hablan español, lo único que tengo que hacer acá es transmitirle algo con mi cuerpo, con mi voz, con mi mirada, con lo que sea. Y funcionó”.

Expandir el repertorio

Mucho antes de regresar a la pantalla con “American Idol”, Alessandra había empezado con la producción de su primer EP “Call Out My Name”, que incluye cuatro sencillos propios “Tell Me”, “Leave Baby Please”, “Everytime” y “Call Out My Name”. Este proyecto inició en 2021 y recién en febrero de este 2023 salió en todas las plataformas digitales.

(Foto: Archivo personal Alessandra Aguirre)

“Le metí punche, sudor, sangre, todo. Estoy feliz de que haya salido porque las canciones fueron como (el reflejo de) momentos de mi vida muy específicos (…) Este es el proyecto en el que me encontré más como artista. Yo creo que la mayoría de artistas siempre tienen esa duda de ´¿quién soy? ¿qué represento? ¿qué tipo de música me gusta?´ A mi me gusta todo, pero no puedo hacer todo. Entonces, creo que este fue el primer paso que me dio a mí para darme cuenta de lo que me gusta hacer, escribir y, obviamente, no cerrarme”, confiesa.

Por último, Alessandra Aguirre confesó que, después del lanzamiento de su primer EP, no ha detenido su producción artística. “Estoy trabajando en baladas en español y nunca pensé llegar a esto. Creo que este primer proyecto simplemente fue como el primer paso para no tener miedo a sacar música. Si te gustó buenísimo, si no te gusto, aprendes”, finalizó.

Cuestionario de Saltar Intro Las producciones favoritas de Alessandra Aguirre —¿Serie que actualmente estás viendo en streaming? “The Bachelor”. Los reality son mis series favoritas de toda la vida. —¿Tu serie favorita disponible en streaming? “Grey´s Anatomy” y “The OC” —¿Cuál es tu personaje favorito de tus series favoritas? En “Grey´s Anatomy” son Meredith Grey y Cristina Yang, me encanta su amistad. En “The OC” eran Summer Roberts y Seth Cohen. —Serie que has visto más de 5 veces Ninguna. Puedo repetir películas, pero no series. —Serie que aún no ves pero que está en primer lugar de tu lista “The Last of Us”, pero siento que no es el tipo de serie para mi porque me desconcentro muchísimo y prefiero series donde pueda agarrar mi celular por un rato y volver a ver la serie y no perderme. Por ejemplo, “Game of Thrones” nunca la entendí. —¿Qué serie no recomendarías? No me acuerdo el nombre, pero era una serie de cocina en Netflix. Tenían que preparar diferentes platos, pero no me gustó porque yo odio cocinar y traté de verla para poder aprender algo. Obviamente no aprendí nada porque es una competencia y es cuestión de que mientras más rápido lo hagas, mejor. No me gustó. —¿Qué película de Disney es tu favorita? “El Rey León” y todas las de princesas. “Blancanieves”, “La bella durmiente” y “La sirenita”, las amo, me he disfrazado de todas en alguna etapa de mi vida. —Una escena de película que todos deberían ver Es muy cliché, pero la escena de “Titanic” donde Jack y Rose están en el mar. Esa escena yo la repito y la repito y lloro cada vez que la veo, pero me encanta. Como es tan famosa que ahora verla es lindo, es lindo ver porque esa película también es espectacular. —Streaming en casa o sala vip en el cine Depende. Si estoy en Lima con el tráfico, me daría flojera ir a la sala VIP, mejor prendo la tele y lo veo; pero si el tráfico no existiera y podría ir a la sala VIP sin problema alguno, obviamente sala VIP. —Por último, ¿a qué actriz famosa elegirías para tu película biográfica? A la actriz de “Mamma Mía 2”, Lily James que hace de Donna.

