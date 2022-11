Lo primero que nos llama la atención al conectarnos con Aracely Arámbula por Zoom es su elocuencia y energía. “Ay, yo me robo el micrófono, perdón”, sonríe y muestra la lengua, pícara, durante una entrevista con Saltar Intro de El Comercio a propósito del estreno de la segunda parte de “La Doña”, una de sus telenovelas más exitosas.

La producción llegó a la pantalla de Telemundo Internacional el 1 de noviembre. Por eso, la actriz desespera en decir halagos a su personaje, Altagracia, una mujer empoderada pero vulnerable, que sufrió de abuso sexual por un grupo de hombres cuando era niña. “Altagracia puede llegar a ser un ejemplo para muchas mujeres que hayan sufrido este ataque físico”, sostiene Arámbula.

Embriagada del odio, Altagracia o “la Doña” domina a su esposo, manipula a las personas para conseguir sus propósitos y se convierte en una asesina. Sin embargo, esa mujer con dinero, belleza y poder de la temporada 1 no es la misma en la segunda parte de la telenovela. Frente a Mónica (Danna Paola), su hija perdida y producto del abuso de cinco enmascarados, el personaje procesa sus emociones. El amor pisotea el rencor y ella alcanza el perdón: es un cambio de personalidad que los seguidores de la telenovela pedían en los comentarios de las redes sociales. “Quisiera que ella se arrepintiera”, escribe una usuaria de Facebook en una publicación de la página oficial de la telenovela.

“Es una mujer que tomó las riendas de su vida y agarró fuerza. Se levantó después de algo tan doloroso y trágico”, comenta Aracely Arámbula sobre su personaje. “Logró ser una mujer triunfadora. De lo malo, siempre hay que sacar lo positivo y avanzar por el lado de la luz. Ella acepta (su pasado). También pide perdón a su hija. Es importante quitarse esos pesos de encima en la vida”.

“Esta es una historia que toca este tema para tratar de ayudar y que las personas se identifiquen con nosotras, las mujeres. Que alcen la voz. Que no se queden calladas ante un abuso”, agrega.

En 2016, el creador de “La Doña”, José Vicente Spataro, se propuso dibujar en la pantalla de la televisión al antihéroe femenino de Doña Bárbara, que apareció por primera vez en las páginas del escritor Rómulo Gallegos en 1929. Con el tiempo, el personaje ha mutado. En 2008, Edith Gonzáles protagonizó la misma historia, que tenía un título homónimo a la obra literaria. De igual manera, la mujer aborrecía a los hombres y tuvo un viaje de sanación a lo largo de las temporadas que duraron dos años.

En ambos casos, “Doña Bárbara” y “La Doña”, el personaje femenino abandona a su hija por ser producto de un trauma y también vive un conflicto con ella cuando el hombre al que ama se enamora de la más joven. En el caso de la telenovela actual de Telemundo, el gran equipo de rodaje incluyó a dos coach actorales, Mauricio Pimentel (T1) y Mileth Gómez (T2), para apoyar a los protagonistas a sostener la línea de la tragedia.

Durante el rodaje de la segunda temporada, los horarios de Danna Paola alteraron el cronograma de la producción mexicana, pues la actriz se encontraba en España grabando la serie de Netflix, “Élite”. Se tuvo que adelantar el comienzo de una escena en Brasil, donde Altagracia participaba de una persecución junto al actor Carlos Ponce. En ese momento, Mileth Gómez recordaba a Arámbula el tono de la emoción del personaje hacia su hija Mónica, cuando su compañera de escena ya había salido del país.

Historia con Danna Paola

Por los años 1999 y 2000, Arámbula y Danna Paola eran vecinas de estudios de televisión. Desde los 5 años de edad, la joven promesa caminaba de la mano de su madre, Patricia Munguía, por los sets de Televisa. A partir de “La Doña”, la relación de Arámbula se ha vuelto más cercana que antes con la actriz de “Rayito de luz”, “¡Vivan los niños!”, “Amy, la niña de la mochila azul”, entre otras telenovelas infantiles de la época.

“Dannita Paola nació para ser una estrella”, afirma Arámbula. “Cuando triunfaba en la telenovela ‘Soñadoras’, nosotras compartíamos foro. Ella estaba al lado del mío. Un día, su madre le fue a tomar una foto conmigo. Ella era la niña chiquita de una historia, que también protagonizaba. Para ‘La Doña’, me dio mucha tranquilidad y emoción saber que trabajaría con una actriz que tenía 15 años de experiencia”.

David Zepeda, Danna Paola, Aracely Arámbula y Carlos Ponce posan durante la premiere de "La Doña" en México.

En definitiva, el trabajo de madre en la telenovela de Telemundo fue duro, pero Arámbula aseguró que nunca utilizó como técnica el recuerdo de su propia familia, en este caso, de los hijos que tuvo con Luis Miguel, Daniel y Miguel, para conseguir la emoción maternal. En cambio, se aproximaba a las emociones de protección y cariño. Durante una escena, abrazó a Danna Paola y le pidió que le permitiera sentirla como su hija verdadera para, después, llevar eso en una escena.

“Aplicaba el sentimiento de madre, mas no... Nunca puse la cara de mis hijos, porque siempre era Altagracia con Mónica, y como yo no tengo hijas, pues le decía: ‘déjame abrazarte y sentirte’. Yo le lloraba y ella me apapachaba. Además de que tenía tiempo de no verla... La abracé con todo el amor y cariño de madre. Ella se dejaba y lo aceptaba por el bien del personaje. Se formó ese lazo, una relación que luego se proyectó en la pantalla”, dijo Arámbula.

Perú

“Quiero mandar un abrazo y besos grandes a mi a la familia de Perú perfecto. Quiero viajar, porque me la pasó grabando, pero me encantaría ira a visitar por allá. Tengo grandes amigos peruanos y quiero ir a Machu Picchu, disfrutar de todas las bellezas que tienen ustedes”, saludó la actriz.

Además… ¿Dónde ver “La Doña 2″ en streaming? Aunque aún no se anuncia el producto completo de “La Doña” en una plataforma de streaming oficial, Directv GO cuenta con el servicio de televisión en vivo, donde también se ofrece el canal de Telemundo Internacional.

La segunda temporada de “La Doña” llega a las pantallas en horario de 7 p.m.

