Resumen

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Arienne Mandi debutó en "Chicago PD" en el capítulo estreno de la temporada 13 titulado "Consecuencias".
Arienne Mandi debutó en "Chicago PD" en el capítulo estreno de la temporada 13 titulado "Consecuencias".
/ NBC
Por Redacción EC

Menuda tarea se cargó en la mochila Arienne Mandi (Los Ángeles, 33 años) cuando aceptó interpretar a la nueva integrante de la Unidad de Inteligencia en la exitosa serie policial “Chicago PD” (Universal+). Pero la actriz estadounidense de madre chilena y padre iraní -- en un rasgo que la asemeja mucho a su personaje, la agente Eva Imani—está lejos de sentir temor ante los retos.