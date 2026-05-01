Menuda tarea se cargó en la mochila Arienne Mandi (Los Ángeles, 33 años) cuando aceptó interpretar a la nueva integrante de la Unidad de Inteligencia en la exitosa serie policial “Chicago PD” (Universal+). Pero la actriz estadounidense de madre chilena y padre iraní -- en un rasgo que la asemeja mucho a su personaje, la agente Eva Imani—está lejos de sentir temor ante los retos.

En una entrevista con El Comercio, la artista de 33 años repasa su interés inicial por la actuación, el vínculo con el país de su madre, los gustos más allá de la pantalla, pero, sobre todo, las particularidades de un personaje llamado a suplir –al menos en lo emotivo—a otras dos grandes figuras (y por correspondiente, actrices) que compartieron alguna vez el elenco de Chicago PD.

Arienne Mandi como Eva Imani en Chicago PD. / NBC

DOS NOMBRES DE PESO

Estrenada en 2014, “Chicago PD” nació como una especie de spin off de “Chicago Fire”, el drama de acción que Dick Wolf creara allá por 2012, y en el que un grupo de bomberos de la Estación 51 arriesgan su vida por los habitantes de la ciudad de Chicago.

Aprovechando el éxito alcanzado por ese show protagonizado por Jessee Spencer y Taylor Kinney, Wolf y sus socios probaron suerte con “Chicago PD”, una propuesta policial en la que el polémico sargento Hank Voight (Jason Beghe) dejaba la piel en cada operativo para, junto a su unidad de inteligencia, sacar a los malhechores de las calles y meterlos tras las rejas.

Esa primera ‘promoción’ de Chicago PD incluía no solo a Voight sino a un nutrido grupo de jóvenes agentes (de distinto rango) que, aunque inicialmente sintieron algo de recelo por la ‘sombra’ de su jefe, más adelante terminarían dando la vida por él. Ese ‘equipo de hombres’, no obstante, tenía algunas damas que cumplieron su rol con valentía y eficacia. Quizás la más notable de estas agentes fue Erind Lindsay, la oficial adoptada de adolescente por Voight que terminaría siendo fichada por agentes del FBI en Nueva York, algunas temporadas después.

Las agentes Hailey Upton y Erin Lindsay, otroras aprendices de Hank Voight en "Chicago PD".

Por el fuerte vínculo que los personajes de Voight y Lindsey lograron en pantalla, imaginar un reemplazo parecía complicado. Pero nada es imposible para Wolf y compañía. Incluso antes de la salida de la mencionada detective, un joven reemplazo hizo su aparición: Hailey Upton llegó para hacer olvidar a Erin. Y aunque su afianzamiento en la serie fue progresivo, finalmente se ganó el título de la protegida del sargento. Una policía valiente, inteligente, pero, sobre todo, leal.

Pero como nada dura para siempre, Upton también dejaría la estación 51. Y aunque el equipo de Voight tuvo más mujeres en su composición, ninguna llegaría a calzarse sus zapatillas por al menos dos temporadas más. Hasta que un día llegó, casi como caída del cielo, la agente Eva Imani. Era, pues, el momento de Arienne Mandi de demostrar de qué estaba hecha. Chicago la esperaba.

La oficial Eva Imani provenía de la unidad ATF y pasó a Inteligencia. / NBC

UN LOBO SOLITARIO

Todos tenemos una historia. Incluso antes de ser Dani Núñez en “The L Word: Generation Q” o Noor Taheri en “El agente nocturno”, Arianne Mandi era, como cualquiera de nosotros, alguien que soñaba con algo más. Pero aquello que le sirve para ganarse la vida hoy era, en un inicio, algo que veía más bien como un hobby.

“Actuar siempre me interesó desde niña, pero quizás no como carrera. Era más un hobby. Después la vida me llevó a estudiar Comunicaciones en la Universidad, algo completamente separado de la actuación. Tiempo después, sin embargo, se me presentó una nueva oportunidad para actuar, y ya vi esto como una carrera, dedicándole toda mi energía y tiempo. Es muy emocionante recordar cómo las cosas se empezaron a dar poco a poco”, sostiene en entrevista realizada a propósito de la temporada 13 de “Chicago PD” que transmite Universal+ en Latinoamérica.

Mandi no tiene las palabras exactas para describir cómo su oficio ha impactado en su vida a lo largo de estos años. La hija de padre iraní y madre chilena confiesa que, de no haber sido actriz, probablemente trabajaría como escenógrafa en películas y series. Aunque tampoco oculta su gusto por la música, especialmente por las bandas sonoras de producciones que, sin querer queriendo, terminan siendo como “una melodía subterránea que suenan en su día a día”.

Arienne Mandi es una gran amiga de Benjamín Levy, quien intepreta al agente Dante Torres.

Para aquellos que siguen la serie con fidelidad, el personaje de la oficial Eva Imani puede describirse como un lobo solitario. Apareció en el primer episodio de la temporada 13 –una etapa decisiva tras la traumática desactivación de la Unidad de Inteligencia—y no lo hizo de forma silenciosa. En un operativo se cruzó con medio equipo (incluido Voight), enfrentándolos a primera instancia, hasta que logró identificarse como oficial de la ATF (Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos). Fue tan buena aquella primera impresión que generó en el sargento y sus ‘discípulos’ que no fue difícil sumarla al grupo. El lobo solitario encontró su hábitat.

“Diría que hay muchas cosas de Imani que son muy similares en mí. Siento que cada día aprendo mucho de este personaje. Entre la persona que era cuando entré a ‘Chicago PD’ y la que soy hoy, han cambiado muchas cosas”, añade en otra parte de la entrevista.

UN VÍNCULO QUE PUEDE EXPLOTARSE

El personaje de la agente Erin Lindsay en aquellas primeras temporadas de “Chicago PD” era una joven recogida de las calles por Hank Voight y su esposa. Como ‘la hija que nunca tuvo’, esta creció, se adaptó a su ‘padre’ policía y terminó siguiendo sus pasos en la Unidad de Inteligencia. Luego, la agente Upton se abrió paso en un equipo que veía cómo el sargento y jefe se debilitaba poco a poco tras la muerte de su compañero y fiel amigo Alvin Olinsky. Ahora, ¿qué rol cumplirá Eva Imani en lo que viene de una serie en su faceta de madurez plena?

“Todas las mujeres que han pasado por esta serie son dinámicas y fuertes, pero también supieron mostrarse suaves en su momento. Sin embargo, son personajes que tienen todo y eso termina haciéndolos fuertes, ¿no?”, continúa.

“Creo que Imani es un espejo de Voight de muchas formas, o quizás de una versión suya que tal vez no hemos visto en mucho tiempo. Ambos siguen las mismas reglas, operan de la misma manera y tienen energía similar. Comparten casi un mismo espíritu”, añade la actriz a este Diario.

Imani y Hank Voight, un vínculo que puede dar mucho a futuro.

Como pasa con las tres series que componen el universo ‘One Chicago’, su futuro se ha hecho habitualmente incierto. Aunque el ráting les sonríe en su cadena matriz NBC, tanto Chicago PD como Chicago Fire y Chicago MED deben esperar casi hasta el último para que su renovación se anuncie. A eso hay que sumarle que el tiempo no pasa en vano para sus estrellas principales. El sargento Voight es cada vez mucho mayor. La jefa del Gaffney Chicago MED, Sharon Goodwin, también. Y en el caso de los bomberos, el teniente Kelly Severide es cada vez más un señor. Bajo estas circunstancias, y con una competencia feroz en el streaming, ¿qué futuro les espera a estos tres exitosos shows de TV creados por Dick Wolf hace más de una década? Lo que sí tenemos claro es que Arianne Mandi quiere estar en Chicago PD todo el tiempo que se le precise.

“Me encantaría (estar mucho tiempo más). Como dije, esta es una familia, todos trabajan muy duro, y están muy comprometidos en contar buenas historias. Pero también nos divertimos mucho. Es hermoso ser parte de un programa que mucha gente ha llegado a querer a lo largo de tanto tiempo”, continúa.

SU VÍNCULO CON CHILE Y SU SANGRE MULTIÉTNICA

Los orígenes nunca son un tema menor. Aunque ya en el elenco hay un guatemalteco como Benjamín Aguilar –en el rol del agente Dante Torres—“Chicago PD” tiene en Arianne Mandi a una figura multiétnica. La actriz de 33 años nació en Los Ángeles, California, pero tiene padre iraní y madre chilena. ¿Con una mezcla tan diversa, es difícil identificarse con facilidad?

“A mi madre le gustaba que yo visite a mi familia en Chile, así que cuando tenía seis años me enviaba a estar con mis abuelos allá, a pasar veranos y algunos inviernos también. Crecí amando su cultura, su comida, y me sentía muy cerca de lo que son. Me encanta la calidez de los chilenos”.

“¿Si me siento identificada con algún país en específico o parte de todo? Me siento muy conectada a mis orígenes. Tuve la suerte de viajar a ambos países y de experimentar la cultura, la música, la comida y, claro, a mi familia. Te diría que depende del momento, pero ambos países están muy conectados a mí”, concluye.

Mientras esperamos el desenlace de la temporada 13 de “Chicago PD”, Arianne Mandi sigue evolucionando y aprendiendo en la ciudad más grande del estado de Illinois. Un lugar al que considera una irrepetible mezcla entre Los Ángeles y Nueva York, además de limpia y con gente sumamente cálida. “Por trabajo no he podido conocer aún toda Chicago, pero, sin duda, lo haré”.