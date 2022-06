Al ver el rostro del actor argentino Benjamín Amadeo en la pantalla, sus seguidores recuerdan la telenovela juvenil transmitida por Telefé, “Casi Ángeles” (2007-2010). Fue la historia escrita por Cris Morena la que le abrió muchas puertas al naciente talento. Quince años después, no queda en el olvido el personaje que interpretó, Teo, pero sí aquel joven que no podía conectar con la música. Amadeo, quien hoy es músico y telonero de bandas como Backstreet Boys, Morat y cantantes como ED Sheeran y Norah Jones en conciertos de Argentina, da gracias de poder lanzar su segundo álbum musical el año pasado, “Quiromancia”. Sin embargo, nunca deja de lado su parte actoral.

Ha participado en producciones de distribución internacional en América Latina, como “Crímenes de familia”, que estrenó en Cine.ar y Netflix en 2020, “Entrelazados” de Disney Plus el año pasado y la producción “Robo mundial” de Star+ que se proyecta para 2023. Tiene suerte de pertenecer a una de las industrias audiovisuales más fuertes, Argentina, y uno de los focos de las marcas de streaming en la región. Y aunque goza de su trabajo en plataformas, no deja de lado el cine. Muy orgulloso, se jacta de estar en el elenco de películas como la comedia “Encintados”, que muestra el primer amor lésbico en la pantalla grande peruana, y para la que también compartió una de sus canciones, “No te enamores”.

El actor de la película peruana “Encintados” habla más acerca de su experiencia en el cine y la televisión. También cuenta cuál es la canción de su álbum Quiromancia que se escucha en el final de la cinta.

- En una entrevista, diste a entender que eras un cantante frustrado hasta que decidiste dejar de serlo.

Sin duda comencé como actor antes que músico, pero me siento músico antes que actor, porque canto desde que recuerdo y toco la guitarra desde que puedo sostenerla. No hago las cosas maravillosamente bien, pero siempre me sentí músico, solo que no me animaba a buscarlo. Me daba mucho pudor; la verdad, no sé bien de dónde viene eso, pero lo pude desprogramar. Hice un trabajo interno por años que me permitió mostrarme como músico, sobre todo como compositor. Antes no me quería subir al escenario, ahora no me quiero bajar.

- Aquí, en el Perú, si dices: “Benjamín Amadeo”, la respuesta es: ¡Ah, el actor de “Casi Ángeles”!

Claro. Bueno, “Casi Ángeles” me hizo llegar a muchísima gente de un montón de países. Es un proyecto colectivo de Cris Morena, del que me siento parte y me da orgullo, porque lo disfruté. Pero no es mío. En cambio, la música sí es mía. La escribo, grabo y toco en vivo yo mismo. Ahí, hay otra conexión con la audiencia, me conocen más a mí.

- ¿Cómo quieres que te conozcan en el Perú?

Como tengan ganas. Mira, a lo largo de los últimos años, me ha pasado que hay personas a las que no les gusta mi música, pero me comentan y ven cuando me presento en una serie o una película. También hay otros que vienen a verme a todos los conciertos que hago en la capital y no me siguen en Instagram. No les importa qué comida como, si tengo mascotas, qué ropa me puse; solo les gusta mi música. Me doy cuenta, porque a veces me etiquetan: “buenísimo el concierto”. Y me pongo a ver quiénes son, y pasa que un par no me sigue. A la vez, digo que qué bien. Es decir, vinieron por las canciones, casi que no vinieron ni por el artista. Eso me supone un honor. Además, cualquiera de estos dos universos por los que transito, la actuación o la música, me hacen muy feliz.

- Igual no dejas de lado ninguna parte. Por ejemplo, una canción de tu último álbum se sumó a la película de Gianfranco Quattrini, “Encintados”. ¿Cómo se dio eso?

La canción “No te enamores” es una canción que forma parte de mi segundo disco, que se llama “Quiromancia”. Este se basa en las líneas y los montes de las manos, la lectura de la mano. “No te enamores” representa la línea de la cabeza, que se conoce como la intelectual. La intelectualidad, la sabiduría. El director escuchó la letra durante el estreno del álbum y le quedó resonando, vibró en él de una manera, por lo que sintió importante que la canción represente la película. Se escucha en los créditos. Es muy lindo el mensaje también. Dice: “si estás buscando calma, no te enamores”. Soy yo, entendiendo que lo último que supone el amor es calma, sino revolución, alegría, todo, pero en realidad es una invitación a vivir más intensamente.

- Pensaba que la melodía que estaba en la película era “Para siempre”, también del mismo disco. Esa se la dedicaste a tu esposa e hija, quienes, a diferencia de la familia de la cinta, no es homoparental. ¿Crees que esa canción va más allá del género?

La canción va más allá del género siempre. Hoy en día, intentar ubicar o reconocer los lazos a través del género es un error. Ya nos dimos cuenta de que a mucha gente le cuesta aceptarlo. Lo lamento por ello, pero (las familias homoparentales) van a seguir ocurriendo. El amor no supone identidad de género o elección sexual. Ya nos dimos cuenta de que es un nivel que está por encima, incluso, de las elecciones. El amor no se elige. De hecho, la canción “No te enamores” dice “por qué el amor es tan cruel, nadie se salva de él”, porque es eso. No puedes evitarlo. Además, pienso que la libertad es lo que nos hace felices.

- Ha recibido muchas críticas desde el estreno del tráiler.

Recibió críticas a una comunicación no acertada. La película toca un tema controversial en Perú y el conjunto de la producción entendió que no estuvo bien comunicado. Las críticas que recibió son parte también de una muestra muy clara de que hay un colectivo, una comunidad que está muy postergada, que no suele ser escuchada.

- ¿Qué pasaría si por ejemplo esta película se estrenara en el audiovisual argentino?

Lo digo con mucho respeto: en términos de ciertos derechos para personas de la comunidad LGBTQ+, Argentina está muy avanzada con respecto a Perú. Nosotros, el mes pasado, celebramos 10 años de que se dictaminó la posibilidad del matrimonio igualitario. Mi país está viviendo otra historia. Un poco más inclusiva. Pero siento que Latinoamérica va en ese camino. Chile tiene aromas de una sociedad muy conservadora, pero aprobó el matrimonio igualitario. América Latina va mucho más hermanado de lo que nosotros quisiéramos siempre. Imagino y espero que esas ondas de inclusión, derechos y libertad lleguen pronto a Perú.

- De hecho, hace una semana, hablé con un compatriota tuyo. El pertenece a otro colectivo llamado “Identidad marrón”, donde hay miembros de la comunidad LGTBQ+, pero principalmente su unión es por ser personas con rasgos indígenas. Ellos aseguran que existe discriminación por el color de piel en el cine y la televisión argentina, donde hay más rostros blancos de ojos claros. ¿Habías escuchado de este colectivo?

No lo había escuchado. Es cierto que, durante mucho tiempo, se ha manejado ciertos estereotipos hegemónicos, ¿no es cierto? Estándares de belleza que, a veces, poco representan a la mayoría de la sociedad. Igual, siento que eso está cambiando. Por ahí, lo veo muy asociado a la telenovela, donde se genera un personaje aspiracional. Hay mucho camino por recorrer, por mejorar. Mucho también por entender que tienen que ir apareciendo las historias que generen esa representatividad. Me parece genial que instalen el tema.

Hago un paralelismo con “Encintados”. La criticaron mucho, porque sintieron que, si no es comedia, no es real; o si los actores no son de la comunidad LGBT, no es real. Yo, ahí, no estoy de acuerdo para nada. Los actores somos intérpretes. Los conflictos (del drama) son producto de la imaginación de los autores, y los personajes tienen que estar en este, sino sería un documental de gente feliz. Por eso, la cinta genera cierta incomodidad, porque, a través de un conflicto inventado que puede ser representativo o no, se instala un tema. Incluso, no sé si la película tiene un mensaje como tal, sino que visibiliza la problemática presente. Puntualmente en Perú, si quieres formar una familia homoparental es muy difícil, poco aceptado, careces de derechos. No es una película activista, solo plantea una situación en clave de comedia sin banalizar.

